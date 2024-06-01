盆腔疼痛是女性的常见症状。

盆腔区域位于腹部的下部。盆腔区域包含肠、输尿管下段和膀胱。女性盆腔区域还包括卵巢、输卵管、子宫和宫颈。盆腔疼痛可能是由这些器官中任何一个器官的问题引起的，或者是由肌肉骨骼、神经或心理健康状况引起的。

盆腔疼痛可突然出现，也可逐渐出现。疼痛的强度可能逐渐增加，有时呈现波状。它可能是持续性，也可能是往复性的。它可能是锐痛、钝痛、痉挛痛（与痛经类似），或混合性疼痛。如果盆腔疼痛持续时间超过 6 个月，那么被认为是慢性疼痛。

盆腔区域触诊可能有疼痛感。根据不同的原因，患者可能出现阴道出血或生殖器瘙痒。疼痛也可伴有发热、恶心、呕吐和/或头晕。

女性内生殖器解剖结构

盆腔疼痛的病因 盆腔疼痛通常与月经周期或常见的妇科问题有关。盆腔疼痛的大多数病因是非癌性的，但也可能有癌性病因。 可以导致盆腔疼痛的疾病包括 影响女性生殖器官（阴道、宫颈、子宫、输卵管和卵巢）的妇科疾病

影响盆腔内其他器官（例如，膀胱、输尿管下段、尿道、肠、直肠、阑尾或盆底 [支撑盆腔器官的肌肉、韧带和组织]）的疾病

影响盆腔外周附近结构（如腹壁和盆腔肌肉、肾脏或输尿管上段）的疾病

神经和心理健康状况 有时，医生很难确定引起盆腔疼痛的原因。 妇科疾病 一些妇科疾病会导致周期性盆腔疼痛（例如，疼痛在每个月经周期的相同阶段复发）。在其他妇科疾病中，疼痛以与月经周期无关的模式反复发作或持续发作。 总的来说，盆腔疼痛最常见的妇科原因包括 经期疼痛（痛经）

子宫内膜异位症或子宫腺肌病（正常为子宫内壁的组织出现在盆腔或子宫肌肉的其他部位）

卵巢囊肿

盆腔炎

盆腔或腹部内的瘢痕组织（通常由既往感染或手术所致）

输卵管肿胀（称为输卵管积水） 子宫肌瘤是由肌肉组成的非癌性肿块。大多数子宫肌瘤不会引起盆腔疼痛，但如果它们压迫其他器官（如膀胱或肠道）或导致月经出血过度伴痉挛，则会引起疼痛。 其他许多妇科疾病也会引起盆腔疼痛（见表女性盆腔疼痛的部分原因）。 非妇科疾病 与妇科疾病无关的盆腔疼痛的病因包括 消化道疾病： 胃肠炎、便秘、乳糜泻、憩室炎、肠易激综合征、炎症性肠病、腹疝或腹股沟疝和结直肠癌

泌尿系统疾病： 尿路感染、已进入下尿路的肾结石、无感染的膀胱炎症（如间质性膀胱炎）和膀胱癌

肌肉骨骼疾患： 纤维肌痛或慢性肌筋膜痛（由触发点所在肌肉部位紧张和压痛引起的疼痛）

神经系统疾病： 神经性疼痛（由神经、脊髓或大脑损伤或功能障碍引起）

血管疾病（与动脉、静脉和血管有关）： 主动脉瘤和盆腔淤血综合征

与心理健康状况相关：抑郁症、焦虑症、躯体症状障碍和物质使用障碍 心理上的因素，特别是压力和抑郁，可能加重任何类型的疼痛，包括盆腔疼痛，但是，其本身很少造成盆腔疼痛。曾经有过性创伤的女性或女孩可能会出现慢性盆腔疼痛。

盆腔疼痛的评估 盆腔疼痛大多数的病因并非急症，但有些需要紧急救治。如果患者新发下腹部或盆腔剧烈疼痛，且疼痛为突发性或随时间推移加重而进展为重度疼痛，应尽快就医。对于某些疾病，需要进行紧急手术。通常需要紧急手术的疾病包括 阑尾炎或肠道旋转不良（肠扭转）

异位妊娠破裂（胚胎位置异常——不在子宫的正常位置）

卵巢扭转（附件扭转）

卵巢囊肿破裂，导致腹腔内出血过多或盆腔脓肿

腹部或盆腔脓肿破裂（包含感染区域）

肠道撕裂，或腹部或盆腔疝梗阻

腹主动脉瘤 警示体征 在患有盆腔疼痛的女性，产生以下特定症状需引起注意： 头晕目眩或突然丧失意识（晕厥）

危险性低血压伴心跳加速（这可能是休克的体征）

突然剧烈疼痛，尤其在伴有恶心，呕吐，出汗过多，或兴奋时

发烧或发冷

绝经后阴道出血 何时就医 有大多数警示体征的患者应该立即就医。 如果存在以下情况，患者应联系医生并可能需要在同一天或几天内就诊 绝经后阴道出血

持续或稳定恶化的疼痛 疼痛不严重或伴有警示体征的患者应在方便时就诊，但延迟几天通常无害。 许多患者有轻微的痛经。除非痛经非常严重，否则不需要就医检查。 医生会怎么做 医生询问女性有关症状和病史的问题。医生接下来进行体检。病史和体格检查信息通常会提示病因和可能需要做的进一步检查（见表女性盆腔疼痛的部分原因）。 医生会询问关于疼痛的如下问题： 何时开始

有多严重

是尖锐痛、钝痛还是痉挛痛

它是突然出现还是逐渐进展

是持续发作还是反复发作

它与月经周期、吃饭、睡觉、性交、体力活动、排尿或排便是否相关

是否有任何其他因素加重或缓解疼痛 询问患者其他症状，如阴道出血、分泌物和头晕。 要求患者描述怀孕史和月经周期。医生还会询问可导致盆腔疼痛的疾病以及既往的任何腹部或盆腔手术。 医生可能询问关于压力、抑郁和其他心理因素，包括家庭暴力，以确定这些因素是否可能是导致疼痛产生的原因，尤其是慢性疼痛。 伴随盆腔疼痛的某些症状可能提示某种疾病。例如： 发热和寒战和/或阴道分泌物提示感染，如盆腔炎。

肚脐或上腹部附近疼痛、肠蠕动变化或直肠出血提示消化道疾病。

妊娠期间的阴道出血提示异位妊娠或可能流产。 体格检查从检查生命体征（如体温、血压和脉搏）开始。然后，医生会重点关注腹部和骨盆。医生会轻轻触摸腹部。检查时触摸腹部或其他区域可能会感到触痛。然后，医生进行盆腔检查，以确定哪些器官受累以及是否存在感染。通常，医生还会检查直肠是否异常。 表格 女性盆腔疼痛的部分原因 表格 检查 所有盆腔疼痛的育龄期女孩和女性都要进行妊娠试验。通常首先进行尿妊娠测试。如果有可能是怀孕早期并且尿液测试为阴性，就需要进行妊娠血液测试。在怀孕小于 5 周时，血液测试比尿液测试更准确。 其他检查取决于所怀疑的疾病。测试可能包括 全血细胞计数 (CBC)

进行尿检，或对阴道或子宫颈样本进行检测，以找出可能导致盆腔疼痛的感染

盆腔超声或计算机断层扫描 (CT)，或腹部和盆腔磁共振成像 (MRI)，以检查肿块

如果其他检查不能确定严重或持续性疼痛的原因，并且怀疑有严重原因（例如异位妊娠破裂），有时需要进行手术（腹腔镜检查或开腹探查） 尿液分析是一种简单、快速的尿液测试，是检查盆腔疾病的多种常见原因（例如膀胱感染或大多数肾结石）的第一步。如果怀疑尿路感染，会进行尿培养。 做超声时，医生将手持超声设备置于腹部或阴道内（经阴道超声）。如果超声检查结果不明确，则进行其他检查，如 CT 或 MRI，以寻找肿块或其他异常。 腹腔镜检查时，医生会在肚脐正下方做一个小切口，插入内视镜（腹腔镜）来直接寻找是否有宫外孕或引起盆腔疼痛的其他原因。如果无法进行腹腔镜检查，或者医生无法通过腹腔镜检查来诊断或治疗疾病，可以进行剖腹手术（在腹部制做大切口，使医生能够直接观察器官）。

盆腔疼痛的治疗 如果已找到盆腔疼痛的病因，则应尽可能直接治疗病因。 与月经周期相关的疼痛（如痛性痉挛或子宫内膜异位症）可用避孕药或其他激素避孕方法治疗。 止痛药也可能是必要的。最初，疼痛治疗药是非甾体类抗炎药（NSAID），如布洛芬。女性对一种非甾体抗炎药没有反应，但可能对另一个有反应。如果非甾体类抗炎药是无效的，可以尝试其他止痛药或催眠药。 对于一些慢性盆腔疼痛的患者，可能推荐使用 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI) 和神经止痛药物，如加巴喷丁或普瑞巴林。不推荐使用阿片类药物缓解慢性盆腔疼痛，除非用于活动性癌症患者或临终姑息治疗。 如果涉及肌肉疼痛，休息，热治疗或物理治疗会有帮助。 此外，建议对盆腔肌筋膜疼痛或与精神健康疾病相关疼痛的患者进行盆底物理治疗、性治疗或认知行为治疗。 极少数情况下，当女性在药物治疗后仍有持续性严重疼痛时，可以进行手术，如治疗子宫内膜异位症或卵巢囊肿的腹腔镜手术或子宫切除术（切除子宫的手术）。

老年女性精要：盆腔疼痛 老年女性可能有不同的盆腔疼痛常见原因，这是因为随着女性年龄的增长，导致盆腔疼痛或不适的一些疾病变得越来越普遍，尤其是绝经后。 老年女性常见疾病包括 膀胱问题，包括感染（尿路感染）

便秘

生殖道癌症，包括子宫内壁的癌症（子宫内膜癌）、卵巢癌和外阴（阴唇）癌 绝经期后，雌激素水平下降，削弱了许多组织，包括阴道和尿道周围的骨骼、肌肉（如支持膀胱的肌肉）和组织。因此，膀胱感染变得更加普遍。 绝经后影响阴道和泌尿道的症状称为绝经期泌尿生殖系统综合征（以前称为阴道萎缩或萎缩性阴道炎）。这些症状包括阴道干涩、性交疼痛、尿急和尿路感染。这种情况可能会使性交疼痛，女性可能会将这种疼痛描述为或感觉为盆腔疼痛。 评估 与对年轻女性的评估类似，除此之外医生要特别注意在年长女性中常见的泌尿系统和消化道疾病的症状。当老年妇女出现如下症状时，必须去看医生了： 阴道流血

体重和食欲突然减少

突然开始有消化不良

感觉腹胀

排便突然改变 医生然后会做体格检查和其他检查，以确保不是卵巢或子宫内膜癌。 如果阴道壁变薄似乎是盆腔疼痛的原因，医生可能建议使用阴道保湿剂或阴道激素疗法（雌激素或脱氢表雄酮）。