在怀孕期间，女性可能需要使用药物治疗新发的或现有的疾病。此外，建议在怀孕期间使用某些维生素。在使用任何药物（包括非处方药）或者膳食补充剂（包括草药）前，孕妇应咨询医师。如果可能的话，目前使用药物并计划怀孕的女性应在怀孕前咨询医生，看看是否需要停用或更换这些药物。（也请参见美国疾病控制与预防中心：药物和妊娠。）
孕妇服入的药物或其他物质可能通过胎盘传送给胎儿，这与胎儿生长发育所需的氧和营养物质的运输途径相同。但是，不穿过胎盘的药物仍可能通过影响子宫或胎盘而伤害胎儿。
孕妇在孕期服入的药物或其他物质可以通过多种方式影响胎儿：
对胎儿及其发育没有影响
直接影响胎儿，引起损伤、发育异常（导致出生缺陷）或死亡
改变胎盘功能，通常是引起血管收缩，减少母体对胎儿的氧和营养物质的供应（有时导致胎儿发育不良和低体重儿）
导致子宫肌层强烈收缩，通过减少胎儿血供或引发早产和分娩间接损害胎儿
间接影响胎儿（例如，降低母亲血压的药物可减少流向胎盘的血液，从而减少对胎儿的氧和营养的供给）
一些药物在体内留存，停药后仍可能产生影响。比如用来治疗皮肤疾病的异维 A 酸，它在皮下脂肪内蓄积并在几周时间里缓慢释放。停用异维 A 酸 2 周内怀孕仍可能导致出生缺陷。因此，建议妇女至少在停药 3 至 4 周后怀孕。
药物如何穿过胎盘
胎儿的某些血管包含在胎盘绒毛中，绒毛延伸如子宫壁。母体的血液进入到绒毛周围的空间（绒毛间隙）内。在绒毛间隙中的母血仅由一层薄膜（绒毛膜）与绒毛中的胎儿血分隔开。母亲血液中的药物可以透过这层薄膜进入绒毛中的绒毛毛细血管，再经脐带进入胎儿体内。
药物如何影响胎儿取决于
胎儿的发育阶段
药物强度和剂量
胎盘的渗透性（物质通过胎盘的容易程度）
孕妇的遗传因素，影响药物的活性和可用性
孕妇的健康（例如，恶心和呕吐可能会减少口服药物的吸收）
监督药物安全的政府机构可根据当前对妊娠期药物安全性的了解对药物进行分类。在美国，美国食品药品监督管理局 (FDA) 提供有关妊娠期药物安全性的信息（参见 FDA：药物和妊娠）。有关妊娠期药物安全性的知识基于人类和动物研究以及使用药物者报告的副作用。一般来说，医生会根据现有研究、药物对孕妇健康的重要性以及是否有对孕妇或胎儿风险较小的其他治疗，为孕妇给予用药建议。如果药物的益处大于风险，则可在妊娠期间使用。
某些药物和孕期问题的风险*
举例
可能带来的问题
抗焦虑药物
苯二氮卓类（例如地西泮、阿普唑仑或劳拉西泮）
怀孕后期使用，新生儿呼吸会非常缓慢或出现戒断综合征（导致易怒、颤抖和反射过度）
抗生素
氨基糖甙类（例如阿米卡星、庆大霉素、新霉素、链霉素和妥布霉素）
损害胎儿听力（耳毒性），导致不同程度的耳聋
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 缺乏的孕妇或者胎儿的红细胞破裂
可能是灰色婴儿综合征（一种严重且常常致命的疾病）
氟喹诺酮类（如环丙沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星和诺氟沙星）
骨和关节异常的可能性（仅在动物中看到）
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏的孕妇或者胎儿的红细胞破裂
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏的孕妇或者胎儿的红细胞破裂
磺胺类药（例如柳氮磺胺吡啶和甲氧苄啶-磺胺甲氧异恶唑）
妊娠晚期用药可能出现新生儿黄疸，如果未治疗可导致新生儿脑损害（核黄疸）
使用柳氮磺胺吡啶，问题风险要少得多
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏的孕妇或者胎儿的红细胞破裂
儿童骨骼生长缓慢、牙齿永久发黄、患蛀牙的风险增加
偶尔导致孕妇肝衰竭
大脑和脊髓缺陷（神经管缺陷），例如脊柱裂
因子 Xa 抑制剂，例如利伐沙班、阿哌沙班或依度沙班
孕妇或胎儿可能有出血风险
肝素或依诺肝素
罕见情况下导致孕妇血小板减少症（有助于凝血的血小板数量减少），可能导致过度出血
华法林
出生缺陷，包括骨骼畸形、智力障碍、先天性白内障和胎儿眼睛的其他问题
胎儿和母亲出血问题
抗抑郁药
安非他酮
孕早期出生缺陷的可能风险；在妊娠期可能安全
Citalopram
妊娠早期使用会增加出生缺陷（尤其是心脏缺陷）的风险
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征（包括头晕、焦虑、易怒、疲劳、恶心、寒战和肌肉疼痛）和新生儿持续性肺动脉高压（分娩后肺部动脉保持狭窄，限制了流向肺部的血流，从而限制了血流中的氧气量）
依他普仑
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征和持续性肺动脉高压
氟西汀
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征和持续性肺动脉高压
帕罗西汀
在妊娠早期使用，会增加出生缺陷（尤其是心脏缺陷）的风险
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征和持续性肺动脉高压
舍曲林
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征和持续性肺动脉高压
文拉法辛
在妊娠晚期使用，新生儿会出现停药综合征
止吐类药物（常用于止吐）
多西拉敏和吡哆醇（维生素 B6）
不会增加出生缺陷风险
甲氧氯普胺
在妊娠晚期和/或分娩期间使用，新生儿可能会发生异常肌肉运动（锥体外系症状）或血液疾病（高铁血红蛋白血症）
Meclizine
出生缺陷仅见于动物
恩丹西酮
没有动物出生缺陷的确凿证据
在孕早期使用，可能存在导致先天性心脏病的风险
异丙嗪
没有动物出生缺陷的确凿证据
新生儿可能有出血风险
抗真菌药物
两性霉素B
没有增加出生缺陷的风险，但是没有对孕妇进行精心设计的研究
氟康唑
单次低剂量后不会增加出生缺陷的风险
在妊娠早期大部分时间或全部时间高剂量使用，出生缺陷的风险增加，例如心脏、面部、头骨、肋骨和四肢的异常
咪康唑
涂抹在皮肤上不会增加出生缺陷的风险
口服时，动物研究中的副作用
插入阴道时，出生缺陷的风险不会增加
Terconazole
不会增加出生缺陷风险
插入阴道时，出生缺陷的风险不会增加
抗组织胺药
氯雷他定
可能在男孩新生儿中引起尿道缺陷，尿道在阴茎上的开口位置不当（尿道下裂）；在妊娠期可能安全
Meclizine
啮齿类动物的出生缺陷，但无证据证明对人类有这种影响
降压药
醛固酮拮抗剂（阻断醛固酮激素作用的药物），例如螺内酯和依普利酮
螺内酯可能导致男性胎儿出现女性特征
依普利酮不会增加动物出生缺陷的风险，但没有对孕妇进行精心设计的研究
在妊娠晚期使用，会导致胎儿肾脏受损，发育中胎儿周围的液体（羊水）量减少，面部、四肢和肺部出现缺陷
拉贝洛尔是妊娠期首选 β-受体阻滞剂
妊娠期使用阿替洛尔、普萘洛尔和其他一些 β-受体阻滞剂，会导致心率减慢、血糖水平降低、胎儿可能发育不良（生长受限）和早产
母亲低血压
硝苯地平和尼卡地平是孕期首选的钙通道阻滞剂
胎儿血液氧含量减低，血钠、血钾水平下降，血小板数目减低
胎儿生长不足
抗精神病药
Aripiprazole
在妊娠晚期使用，新生儿分娩后肌肉运动异常（锥体外系症状）和/或停药症状的风险增加
氟哌啶醇
对动物的有害影响
在妊娠早期使用，可能会导致四肢出生缺陷
在妊娠晚期使用会增加以下风险：
鲁拉西酮
没有证据表明对动物有害
在妊娠晚期使用会增加以下风险：
奥氮平
对动物的有害影响
在妊娠晚期使用会增加以下风险：
Carbamazepine
出生缺陷的风险增高，包括神经管畸形（如脊柱裂）
新生儿出血问题（新生儿血症）可以通过孕妇在分娩前每天口服维生素K一个月来预防，或者在新生儿出生后不久注射维生素K
拉莫三嗪
不会显著增加出生缺陷风险
拉考沙胺
所需有关影响的其他数据
左乙拉西坦
动物轻微骨异常
人体风险未显著增加
苯巴比妥
出生缺陷的风险增高，包括神经管畸形（如脊柱裂）
新生儿出血问题
苯妥英
新生儿出血问题
Trimethadione
出生缺陷风险高（例如腭裂和心脏、颅骨、面部、手和腹部的缺陷）
流产风险
丙戊酸
出生缺陷的风险增高，包括腭裂、神经管缺陷（如脊髓脊膜膨出）以及心脏、面部、颅骨、脊柱和四肢缺陷
化疗药物
放线菌素
出生缺陷的可能性（仅在动物身上看到）
Busulfan
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
苯丁酸氮芥
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
秋水仙碱
可能导致出生缺陷（见于动物）
男童精子异常
环磷酰胺
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
多柔比星
母亲心脏问题，取决于使用剂量
出生缺陷
巯基嘌呤
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
甲氨蝶呤
出生缺陷，如下颌不发达、腭裂、头骨发育异常、脊椎缺陷，耳发育异常和畸形足
胎儿生长不足（生长受限）
长春碱
出生缺陷的可能性（仅在动物身上看到）
长春新碱
出生缺陷的可能性（仅在动物身上看到）
情绪稳定药物
Aripiprazole
在妊娠晚期使用，新生儿分娩后肌肉运动异常（锥体外系症状）和/或停药症状的风险增加
在妊娠早期使用，会增加出生缺陷（主要是心脏）的风险
在妊娠晚期使用，新生儿会出现嗜睡、肌张力降低、进食不良、甲状腺功能低下和肾性尿崩症
利培酮
对动物的有害影响
没有证据表明出生缺陷的风险增加，但是没有对孕妇进行精心设计的研究
在妊娠晚期使用会增加以下风险：
氯丙酰胺
格列本脲
二甲双胍
甲苯磺丁脲
新生儿血糖水平减低
非甾体类抗炎药 (NSAID)
阿司匹林和其他水杨酸类药物
布洛芬
萘普生
当大剂量使用药物时，可能会导致在妊娠早期流产、分娩开始延迟、新生儿主动脉和肺动脉之间的连接（动脉导管）过早关闭、黄疸、坏死性小肠结肠炎（肠内壁受损）和（偶尔）胎儿脑损伤（核黄疸）以及产妇分娩期间和分娩后出血问题和/或新生儿出血问题
在妊娠后期使用，会使发育中胎儿周围的羊水流量减少
当服用低剂量阿司匹林时，没有明显的出生缺陷风险
丁丙诺啡
没有证据表明出生缺陷风险增加，但可能对胎儿或新生儿有其他有害影响
新生儿躁动、易怒、颤抖、呼吸困难和喂养问题（阿片类药物停药症状），因为在出生时，母体通过胎盘向新生儿输送药物的通道关闭
可待因
氢可酮
氢吗啡酮
哌替啶
吗啡
新生儿躁动、易怒、颤抖、呼吸困难和喂养问题（阿片类药物停药症状），可能出现在出生后的 6 小时至 8 天
如果在分娩前一小时服用高剂量，新生儿可能会嗜睡和心率减慢
美沙酮
新生儿躁动、易怒、颤抖、呼吸困难和喂养问题（阿片类药物停药症状）
性激素
达那唑
在妊娠早期使用，可使女胎生殖器男性化，有时需要手术矫正
激素避孕药（避孕药、贴剂或避孕环；避孕注射剂或植入物；激素宫内节育器 [IUD])
怀孕前或怀孕期间暴露于雌-孕激素避孕药似乎与严重出生缺陷风险增加无关
暴露于醋酸甲羟孕酮似乎不会增加严重出生缺陷的风险
17-己酸羟孕酮
孕中期或孕晚期安全
孕酮（口服或阴道给药）
妊娠期暴露与严重出生缺陷风险增加无关
皮肤治疗
异维A酸
出生缺陷，如心脏畸形、小耳及脑积水
智力障碍
流产风险
甲状腺药物
左甲状腺素
妊娠期甲状腺功能减退的首选治疗药物；妊娠期安全
甲巯咪唑
胎儿甲状腺肿大，功能低下
新生儿面部和头皮缺陷
其他潜在异常
丙基硫氧嘧啶
胎儿甲状腺肿大，功能低下
母亲肝脏受损
放射性碘
破坏胎儿甲状腺
在孕早期接近结束时使用可导致胎儿严重甲亢及甲状腺过度增大
儿童癌症的风险增加
碘甲状腺原氨酸
胎儿甲亢及甲状腺增大
疫苗
对孕妇及其胎儿或新生儿没有已知的安全顾虑
对孕妇、胎儿或新生儿没有安全顾虑
对孕妇、胎儿或新生儿没有安全顾虑
接种风疹和水痘疫苗时，胎盘可能会受到潜在感染，且胎儿发育会受到影响
接种其他活疫苗可能会有未知风险
其他药物
皮质类固醇
孕早期使用可能导致唇裂
羟氯喹
通常使用的剂量不会增加风险
异烟肼
可能对肝脏造成有害影响或对周围神经造成损害（导致异常感觉和／或无力）
伪麻黄碱（解充血药）
胎盘血管缩小，可能减少胎儿接收的氧气和养分并因此导致出生前生长不足
潜在的腹壁缺陷风险，可导致肠突出到身体外（称为腹裂）
维生素K
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 缺乏的孕妇或胎儿红细胞破裂（溶血）
* 怀孕或计划怀孕的女性应在停药或开始使用任何药物之前与医生讨论药物的风险和益处。除非医疗上有必要，否则怀孕期间不应用药。然而，一些药物对维持孕妇或胎儿的健康至关重要，女性在咨询医生之前不应停止使用这些药物。
† 阿片类药物用于缓解疼痛。然而，它们也会造成一种夸大的欣快感，如果过度使用，它们会导致依赖和成瘾。
‡ 孕期通常可使用胰岛素。
G6PD = 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶。
妊娠期接种疫苗
免疫接种对怀孕的女性和没有怀孕的女性一样有效。（也可参见美国疾病控制与预防中心 (CDC)：妊娠和疫苗接种。）
不应为已经怀孕或可能怀孕的女性注射用活病毒制成的疫苗（例如风疹和水痘疫苗）。
其他疫苗（如霍乱、甲型或乙型肝炎、鼠疫、狂犬病和伤寒）只有在孕妇面临发生这种特定感染的重大风险以及疫苗副作用风险低时才接种。
一些被认为对孕妇安全，并且在怀孕期间推荐接种的疫苗包括
流感疫苗，适用于所有将在流感季节怀孕或已怀孕的女性
破伤风-白喉-百日咳 (Tdap) 疫苗（预防百日咳），在每次妊娠晚期接种
COVID-19 疫苗，已怀孕、正在哺乳、正在尝试怀孕或将来可能怀孕的人群均可接种。
有关孕期 COVID-19 疫苗接种安全性和有效性的证据在不断增加。这些数据表明，怀孕期间接种 COVID-19 疫苗的益处超过接种疫苗的任何已知或潜在风险。（另见 CDC：怀孕或哺乳期间接种 COVID-19 疫苗。）
2023 年 8 月，美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准在妊娠 32 至 36 周之间的孕妇中使用呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗，并警告避免在妊娠 32 周之前使用（参见 FDA 首次批准孕妇接种疫苗以防止婴儿 RSV）。
用于治疗妊娠期心血管疾病的药物
怀孕前有高血压或怀孕期间出现高血压的孕妇可能需要使用降血压的药物（降压药）。任何一种高血压都会增加孕妇出现问题（如先兆子痫）和胎儿出现问题的风险（参见妊娠期高血压）。但是，如果降压药物使孕妇血压骤降，它们会减少胎盘的血供。所以使用降压药的孕妇需要密切监测血压。
几种类型的抗高血压药，如血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂和噻嗪类利尿剂，通常不给予孕妇。这些药物会对胎儿造成严重的问题，例如肾脏损伤、出生前生长不足（生长受限）和出生缺陷。螺内酯也不适用于孕妇。这种药物可能导致男性胎儿出现女性特征（女性化）。
妊娠期服用抗抑郁药
临床抑郁症在妊娠期间很常见，因此，抗抑郁药，尤其是某些选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)，如舍曲林，在妊娠期间常用。对于孕妇来说，治疗抑郁症的好处通常大于风险。
帕罗西汀似乎会增加心脏出生缺陷的风险。因此，如果孕妇服用帕罗西汀，应进行超声心动图检查，以评估胎儿的心脏。然而，其他 SSRI 不会增加这种风险。
如果孕妇服用抗抑郁药，新生儿在分娩后可能会出现戒断症状（如易怒和颤抖）。为了防止这些症状，医生可能会在孕晚期逐渐减少抗抑郁药的剂量，并在婴儿出生之前停止用药。然而，如果孕妇抑郁体征显著或如果症状随着剂量降低而恶化，应继续使用抗抑郁药。孕期抑郁症可以导致产后抑郁症，其中涉及情绪严重变化，需要治疗。
妊娠期抗病毒药物
一些抗病毒药物（如齐多夫定和利托那韦治疗人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染）已安全地用于妊娠期多年。然而，某些抗病毒药物可能会导致胎儿出现异常。例如，一些证据表明，在妊娠早期给予某些 HIV 联合抗病毒药物治疗方案时，唇腭裂的风险可能会增加。
对于患早期轻度至中度 COVID-19 的孕妇，她的治疗团队可能会讨论风险和获益，并决定是否适合使用奈玛特韦片-利托那韦片或瑞德西韦。对于因 COVID-19 住院的孕妇，也可考虑使用巴瑞替尼或托珠单抗。一般而言，专家建议，对抗病毒药物用于妊娠期间的安全性的理论上的担忧，不应妨碍它们在孕妇中的使用。
如果孕妇患上流感，应尽快寻求治疗，因为在症状开始后 48 小时内治疗流感最有效。然而，在感染期间的任何时间点进行治疗都降低了严重并发症的风险。尚未在孕妇中进行过精心设计的扎那米韦和奥塞米韦研究。然而，许多基于观察的研究表明，用扎那米韦或奥塞米韦治疗孕妇不会增加有害作用的风险。关于妊娠期间使用其他流感药物的信息很少或没有。
口服或涂抹于皮肤的阿昔洛韦（通常用于治疗单纯疱疹病毒）在怀孕期间似乎是安全的。
分娩期用药
用于缓解孕期疼痛的药物（例如局部麻醉剂和阿片类药物）通常会穿过胎盘并影响新生儿。例如，可能引起新生儿呼吸抑制。因此，如果分娩时需要这些药物，它们应以最小的有效剂量给药。