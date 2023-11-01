在怀孕期间，女性可能需要使用药物治疗新发的或现有的疾病。此外，建议在怀孕期间使用某些维生素。在使用任何药物（包括非处方药）或者膳食补充剂（包括草药）前，孕妇应咨询医师。如果可能的话，目前使用药物并计划怀孕的女性应在怀孕前咨询医生，看看是否需要停用或更换这些药物。（也请参见美国疾病控制与预防中心：药物和妊娠。）

孕妇服入的药物或其他物质可能通过胎盘传送给胎儿，这与胎儿生长发育所需的氧和营养物质的运输途径相同。但是，不穿过胎盘的药物仍可能通过影响子宫或胎盘而伤害胎儿。

孕妇在孕期服入的药物或其他物质可以通过多种方式影响胎儿：

对胎儿及其发育没有影响

直接影响胎儿，引起损伤、发育异常（导致出生缺陷）或死亡

改变胎盘功能，通常是引起血管收缩，减少母体对胎儿的氧和营养物质的供应（有时导致胎儿发育不良和低体重儿）

导致子宫肌层强烈收缩，通过减少胎儿血供或引发早产和分娩间接损害胎儿

间接影响胎儿（例如，降低母亲血压的药物可减少流向胎盘的血液，从而减少对胎儿的氧和营养的供给）

一些药物在体内留存，停药后仍可能产生影响。比如用来治疗皮肤疾病的异维 A 酸，它在皮下脂肪内蓄积并在几周时间里缓慢释放。停用异维 A 酸 2 周内怀孕仍可能导致出生缺陷。因此，建议妇女至少在停药 3 至 4 周后怀孕。

药物如何穿过胎盘

药物如何影响胎儿取决于

胎儿的发育阶段

药物强度和剂量

胎盘的渗透性（物质通过胎盘的容易程度）

孕妇的遗传因素，影响药物的活性和可用性

孕妇的健康（例如，恶心和呕吐可能会减少口服药物的吸收）

表格 孕期服药的时机和影响 表格

监督药物安全的政府机构可根据当前对妊娠期药物安全性的了解对药物进行分类。在美国，美国食品药品监督管理局 (FDA) 提供有关妊娠期药物安全性的信息（参见 FDA：药物和妊娠）。有关妊娠期药物安全性的知识基于人类和动物研究以及使用药物者报告的副作用。一般来说，医生会根据现有研究、药物对孕妇健康的重要性以及是否有对孕妇或胎儿风险较小的其他治疗，为孕妇给予用药建议。如果药物的益处大于风险，则可在妊娠期间使用。

表格 某些药物和孕期问题的风险* 表格

用于治疗妊娠期心血管疾病的药物 怀孕前有高血压或怀孕期间出现高血压的孕妇可能需要使用降血压的药物（降压药）。任何一种高血压都会增加孕妇出现问题（如先兆子痫）和胎儿出现问题的风险（参见妊娠期高血压）。但是，如果降压药物使孕妇血压骤降，它们会减少胎盘的血供。所以使用降压药的孕妇需要密切监测血压。 几种类型的抗高血压药，如血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂和噻嗪类利尿剂，通常不给予孕妇。这些药物会对胎儿造成严重的问题，例如肾脏损伤、出生前生长不足（生长受限）和出生缺陷。螺内酯也不适用于孕妇。这种药物可能导致男性胎儿出现女性特征（女性化）。 用于治疗心力衰竭和某些心律失常的地高辛可以轻易地通过胎盘。但在通常的剂量下，地高辛通常对出生前后的婴儿几乎没有影响。

妊娠期服用抗抑郁药 临床抑郁症在妊娠期间很常见，因此，抗抑郁药，尤其是某些选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)，如舍曲林，在妊娠期间常用。对于孕妇来说，治疗抑郁症的好处通常大于风险。 帕罗西汀似乎会增加心脏出生缺陷的风险。因此，如果孕妇服用帕罗西汀，应进行超声心动图检查，以评估胎儿的心脏。然而，其他 SSRI 不会增加这种风险。 如果孕妇服用抗抑郁药，新生儿在分娩后可能会出现戒断症状（如易怒和颤抖）。为了防止这些症状，医生可能会在孕晚期逐渐减少抗抑郁药的剂量，并在婴儿出生之前停止用药。然而，如果孕妇抑郁体征显著或如果症状随着剂量降低而恶化，应继续使用抗抑郁药。孕期抑郁症可以导致产后抑郁症，其中涉及情绪严重变化，需要治疗。

妊娠期抗病毒药物 一些抗病毒药物（如齐多夫定和利托那韦治疗人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染）已安全地用于妊娠期多年。然而，某些抗病毒药物可能会导致胎儿出现异常。例如，一些证据表明，在妊娠早期给予某些 HIV 联合抗病毒药物治疗方案时，唇腭裂的风险可能会增加。 对于患早期轻度至中度 COVID-19 的孕妇，她的治疗团队可能会讨论风险和获益，并决定是否适合使用奈玛特韦片-利托那韦片或瑞德西韦。对于因 COVID-19 住院的孕妇，也可考虑使用巴瑞替尼或托珠单抗。一般而言，专家建议，对抗病毒药物用于妊娠期间的安全性的理论上的担忧，不应妨碍它们在孕妇中的使用。 如果孕妇患上流感，应尽快寻求治疗，因为在症状开始后 48 小时内治疗流感最有效。然而，在感染期间的任何时间点进行治疗都降低了严重并发症的风险。尚未在孕妇中进行过精心设计的扎那米韦和奥塞米韦研究。然而，许多基于观察的研究表明，用扎那米韦或奥塞米韦治疗孕妇不会增加有害作用的风险。关于妊娠期间使用其他流感药物的信息很少或没有。 口服或涂抹于皮肤的阿昔洛韦（通常用于治疗单纯疱疹病毒）在怀孕期间似乎是安全的。