性高潮障碍是指即使有足够强度性刺激，且女性在心理和情感上被性唤起，但仍然缺乏或延迟性高潮或很少发生性高潮或强度低得多。

一些女性没有性高潮，或难以达到性高潮。

如果一直没有充分的前戏、伴侣早射或性活动偏好沟通不良，女性可能无法达到性高潮。

许多性高潮障碍女性有其他类型的性问题，如性交时疼痛和试图进入阴道时阴道口周围的肌肉不自主收缩。

医生根据女性对问题的描述和具体标准来诊断性高潮障碍。

鼓励女性尝试自我刺激（手淫），对于某些女性，心理治疗有帮助。

（也请参见女性性功能障碍概述。）

女性要达到性高潮所需要的性刺激方式和强度有很大的不同。大多数的妇女通过刺激阴蒂可以达到性高潮；但只有不到一半的女性在性交时能达到性高潮。约有 10% 的女性从未达到过性高潮，但她们中的一些人对性生活表示满意。

许多性高潮障碍的妇女在任何情形下都不能达到高潮，即使是在手淫和已被高度性唤起的时候。但是，如果女性因为没有被足够的性唤起而没有达到高潮，则该问题被视为唤起障碍而不是性高潮障碍。仅当这种缺乏高潮的现象使女性感到沮丧时才称之为是一种障碍。

女性性高潮障碍的症状 一些性高潮障碍女性从未有过性高潮。另一些女性曾有过性高潮，但现在不再有性高潮或难以有性高潮。 其他患有这种疾病的女性有性高潮，但即使性刺激充分且女性在心理和情感上被性唤起，性高潮也不频繁或强度低得多。 有性高潮障碍的女性可能同时有其他类型的性问题，例如性交时疼痛（性交困难）和试图进入阴道时阴道口周围的肌肉不自主收缩（提肛肌综合征，以前称为阴道痉挛）。 焦虑障碍和抑郁常见于性高潮障碍女性。

女性性高潮障碍的诊断 医生根据特定标准进行评估 医生会询问女性，有时还会询问她的伴侣。医生会要求女性用自己的话描述问题。 医生根据以下标准诊断性高潮障碍： 正常性唤起后所有或几乎所有性接触期间，性高潮延迟、不频繁、消失或强度低得多

性高潮问题引起的痛苦或人际问题

没有其他导致性高潮功能障碍问题的疾病或物质 症状必须存在至少 6 个月。