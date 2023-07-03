性高潮障碍是指即使有足够强度性刺激，且女性在心理和情感上被性唤起，但仍然缺乏或延迟性高潮或很少发生性高潮或强度低得多。
一些女性没有性高潮，或难以达到性高潮。
如果一直没有充分的前戏、伴侣早射或性活动偏好沟通不良，女性可能无法达到性高潮。
许多性高潮障碍女性有其他类型的性问题，如性交时疼痛和试图进入阴道时阴道口周围的肌肉不自主收缩。
医生根据女性对问题的描述和具体标准来诊断性高潮障碍。
鼓励女性尝试自我刺激（手淫），对于某些女性，心理治疗有帮助。
（也请参见女性性功能障碍概述。）
女性要达到性高潮所需要的性刺激方式和强度有很大的不同。大多数的妇女通过刺激阴蒂可以达到性高潮；但只有不到一半的女性在性交时能达到性高潮。约有 10% 的女性从未达到过性高潮，但她们中的一些人对性生活表示满意。
许多性高潮障碍的妇女在任何情形下都不能达到高潮，即使是在手淫和已被高度性唤起的时候。但是，如果女性因为没有被足够的性唤起而没有达到高潮，则该问题被视为唤起障碍而不是性高潮障碍。仅当这种缺乏高潮的现象使女性感到沮丧时才称之为是一种障碍。
女性性高潮障碍的病因
情境和心理因素会导致性高潮障碍，例如
情境因素，与女性当前状况有关（例如，持续的前戏不足、伴侣早射、性偏好沟通不良）
心理因素（如焦虑、压力、对伴侣缺乏信任）
文化因素（例如，缺乏对女性性快感的认识或关注）
伴侣一方或双方的性功能知识缺乏
身体疾患也可导致性高潮障碍。它们包括神经系统损伤（由糖尿病、脊髓损伤、硬化性苔癣或多发性硬化引起）和生殖器官畸形。
某些药物，特别是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，一种抗抑郁药），可能会特异性地抑制性高潮。
女性性高潮障碍的症状
一些性高潮障碍女性从未有过性高潮。另一些女性曾有过性高潮，但现在不再有性高潮或难以有性高潮。
其他患有这种疾病的女性有性高潮，但即使性刺激充分且女性在心理和情感上被性唤起，性高潮也不频繁或强度低得多。
有性高潮障碍的女性可能同时有其他类型的性问题，例如性交时疼痛（性交困难）和试图进入阴道时阴道口周围的肌肉不自主收缩（提肛肌综合征，以前称为阴道痉挛）。
焦虑障碍和抑郁常见于性高潮障碍女性。
女性性高潮障碍的诊断
医生根据特定标准进行评估
医生会询问女性，有时还会询问她的伴侣。医生会要求女性用自己的话描述问题。
医生根据以下标准诊断性高潮障碍：
正常性唤起后所有或几乎所有性接触期间，性高潮延迟、不频繁、消失或强度低得多
性高潮问题引起的痛苦或人际问题
没有其他导致性高潮功能障碍问题的疾病或物质
症状必须存在至少 6 个月。
女性性高潮障碍的治疗
自我刺激（手淫）
心理疗法或性疗法
医生可鼓励女性尝试自我刺激（手淫），从而学习哪种类型的触摸令其愉悦并产生性幻想。
医生还可能建议增加其他刺激的类型和强度，包括幻想、角色扮演、视频、图片、书面材料和声音。
其他有效的方法包括放松技巧和性感觉聚焦训练。做性感觉专注训练时，双方轮流用舒适的方式抚摸对方。夫妇可能尝试使用多种或不同的刺激，如振动器、幻想或者色情视频。言语刺激对有神经损害的患者尤其有效。
更多地了解女性的解剖结构和唤起女性的方法可能会有所帮助。对一些女性来说，所有阴蒂（相对于男性阴茎）受到的刺激就是需要的刺激。
心理治疗可以帮助女性识别和管理对性能力的焦虑和对伴侣的信任问题。这些治疗包括心理治疗、认知行为治疗、正念认知治疗和性治疗。
对于曾遭受性创伤或有心理疾病的女性，心理治疗和认知行为治疗可能有效。这些疗法可以帮助女性识别并管理对脆弱性的恐惧和对伴侣的信任问题。
训练正念（关注当下正在发生的事情）可帮助女性专注于性感觉，而不对正在发生的事情进行判断或监督。
性治疗通常有助于女性及其伴侣处理影响性生活的问题，例如特定的性问题及其与伴侣的关系。
如果选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 是原因，添加安非他酮（其他类型的抗抑郁药）可有帮助。或者医生可以推荐另一种抗抑郁药。
没有针对女性性高潮障碍的推荐药物。