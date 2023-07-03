女性性功能和性功能的概述

女性性功能障碍包括性交时疼痛、阴道周围肌肉不自主疼痛性收缩（阴道痉挛）、对性活动缺乏兴趣（性欲低下）和性唤起或性高潮问题。诊断性功能障碍性疾病的前提是，这些问题必须给女性带来痛苦。

女性的性问题可能有身体原因、心理原因，或通常同时存在，两者相互影响。

为了诊断性问题，医生经常与女性或有时与她的伴侣交谈；当女性有疼痛或性高潮问题时，通常需要进行盆腔检查。

女性性问题的治疗因病因而异，但可能包括有关性功能、药物、盆腔物理治疗或心理治疗或性治疗的教育。

女性通常对性功能有担忧。如果问题严重到引起了困扰，就成为性功能障碍。在美国，大约 12% 的女性患有性功能障碍。

性功能障碍可根据具体问题进行描述和诊断，例如：

在物质/药物诱导的性功能障碍中，性功能障碍与物质（包括非法药物）或药物的启用、剂量改变或停用有关。

其他性功能障碍包括不符合其他类别的性功能障碍。它包括没有明确原因或不太符合特定性功能障碍性疾病标准的性功能障碍。

持续性生殖器唤起障碍是一种罕见的疾病，可发生于男性和女性，但没有特定的诊断标准。患有持续性生殖器唤起障碍的女性出现过度身体唤起（通过流入生殖器的血流量增加和阴道分泌物增多来诊断），但没有性欲。性唤起的原因不明，性高潮后性唤起通常不会消退。

通常，有性功能障碍的女性有不止一种问题的症状。例如，有性交痛或性唤起障碍的女性性生活次数会比较少，达到性高潮也会有困难。

女性的性反应受其精神健康和与伴侣关系质量的影响很大。最初欲望通常随年龄增长而减轻，但在获得新伴侣时欲望会增加（不论任何年龄）。

正常性功能 性功能和性反应涉及精神（思维和情绪）和躯体（包括神经、循环和内分泌系统）。性反应包括 欲望，也称为兴趣或性欲

唤起

性高潮

消散 性欲望（性欲） 性欲望是萌发进行性活动或继续性活动的愿望。性兴趣或性欲可由思维、语言、视觉、嗅觉或触觉所触发。性欲望可能从一开始就是明显的，并在性活动和刺激开始后增加。 对于女性，性欲望和性唤起通常密切相关。性刺激可以激发兴奋、愉悦和身体反应（包括增加生殖器部位的血流量）。随着性活动和亲密行为的持续，对性满足感的渴望会逐渐增强。 唤起 唤起是一种主观因素—有性兴奋的感觉和思考。这时包含一种躯体因素—生殖器部位的血流增加。血流量的增加并不受女性感觉或者意识的控制。在女性中，血流量增加会导致阴蒂和阴道壁肿胀（称为充血的过程）。血流量的增加还会引起阴道分泌物增多（使阴道润滑）。 这种会导致充血和润滑的反射性反应在性刺激发生后数秒内出现。大脑感知某种性事物，不一定是性欲或主观性唤起，会触发这种反应。在这种反应期间，年轻女性更常出现生殖器刺痛和搏动。随着女性年龄的增长，性刺激导致的生殖器血流减少，但性刺激引起的润滑可能不会。 性高潮 高潮期是性兴奋的顶峰时期或性欲高潮期。在高潮期之前，全身肌肉紧张增强。女性在高潮期，阴道周围的肌肉有节律的收缩，全身肌肉张力增加，盆腔肌肉收缩。女性可能有多次高潮期。性高潮时释放的激素可能会促进随后的满足感、放松感或疲劳感（消散）。 消散 消退期是高潮期后的一种满足感，伴全身肌肉的放松。消退期往往出现在高潮期之后。但是，在没有经历性高潮的强烈性活动后，会缓慢出现消退期。一些女性可以在消退期后立即对其他刺激作出反应。

诊断 询问女性，有时询问她的伴侣

盆腔检查 通常当症状出现至少 6 个月并引起严重痛苦时，会被诊断为性功能障碍性疾病。一些女性可能没有痛苦，或没有性欲、性兴趣、性唤起或性高潮减少或缺乏的烦扰。在这种情况下，不能确诊为该疾病。 女性性功能障碍至少具有以下特征之一： 性活动时疼痛

性欲丧失

性唤起受损

不能达到性高潮 性功能障碍性疾病的诊断需要对女性及有时对其伴侣的详细问诊。医生首先要求患者用自己的语言描述问题。然后医生询问如下问题： 症状

其他疾病

进行妇科和产科手术

盆腔部位损伤

性创伤

非法药物使用

与其伴侣的关系

伴侣的性功能问题

情绪

自尊

童年关系

过去的性体验

人格特质（如她的信任能力、焦虑倾向和需要控制感） 医生进行盆腔检查，以检查外生殖器和内生殖器的异常，包括外阴、阴道和宫颈。医生通常可以确定疼痛来自哪里。一些有性疼痛或性创伤史的女性很难进行盆腔检查。这可在检查前与医生讨论。使盆腔检查更可耐受的一些策略如下： 女性和她的医生可以在检查开始前讨论检查，并就检查期间如何沟通达成一致。

女性可以拿着镜子看医生在检查时看到的情况，并让医生向她展示任何发现的问题。

女性可将她的手放在医生的手上，以便在检查期间有更大的控制感。 但是，如果医生怀疑是性传播感染或其他感染（如阴道酵母菌感染或细菌性阴道病），他们会在阴道内插入窥器（一种仪器），以便可以看到阴道和宫颈内部（和宫颈刮片检查或巴氏试验一样），并从阴道采集液体样本。