女性性功能和性功能的概述

女性性功能障碍包括性交时疼痛、阴道周围肌肉不自主疼痛性收缩（阴道痉挛）、对性活动缺乏兴趣（性欲低下）和性唤起或性高潮问题。诊断性功能障碍性疾病的前提是，这些问题必须给女性带来痛苦。
女性的性问题可能有身体原因、心理原因，或通常同时存在，两者相互影响。
为了诊断性问题，医生经常与女性或有时与她的伴侣交谈；当女性有疼痛或性高潮问题时，通常需要进行盆腔检查。
女性性问题的治疗因病因而异，但可能包括有关性功能、药物、盆腔物理治疗或心理治疗或性治疗的教育。
女性通常对性功能有担忧。如果问题严重到引起了困扰，就成为性功能障碍。在美国，大约 12% 的女性患有性功能障碍。
性功能障碍可根据具体问题进行描述和诊断，例如：
对性活动缺乏兴趣和／或难以唤醒（称为性兴趣／性唤起障碍）
阴道周围肌肉不自主收紧或性活动时疼痛（称为生殖器-盆腔痛/插入障碍）
尽管对性活动的兴趣正常，但仍难以达到性高潮（称为女性性高潮障碍）
物质／药物诱导的性功能障碍
其他性功能障碍（医生将此称为“其他明确和未指明的性功能障碍”）
在物质/药物诱导的性功能障碍中，性功能障碍与物质（包括非法药物）或药物的启用、剂量改变或停用有关。
其他性功能障碍包括不符合其他类别的性功能障碍。它包括没有明确原因或不太符合特定性功能障碍性疾病标准的性功能障碍。
持续性生殖器唤起障碍是一种罕见的疾病，可发生于男性和女性，但没有特定的诊断标准。患有持续性生殖器唤起障碍的女性出现过度身体唤起（通过流入生殖器的血流量增加和阴道分泌物增多来诊断），但没有性欲。性唤起的原因不明，性高潮后性唤起通常不会消退。
通常，有性功能障碍的女性有不止一种问题的症状。例如，有性交痛或性唤起障碍的女性性生活次数会比较少，达到性高潮也会有困难。
女性的性反应受其精神健康和与伴侣关系质量的影响很大。最初欲望通常随年龄增长而减轻，但在获得新伴侣时欲望会增加（不论任何年龄）。
正常性功能
性功能和性反应涉及精神（思维和情绪）和躯体（包括神经、循环和内分泌系统）。性反应包括
欲望，也称为兴趣或性欲
唤起
性高潮
消散
性欲望（性欲）
性欲望是萌发进行性活动或继续性活动的愿望。性兴趣或性欲可由思维、语言、视觉、嗅觉或触觉所触发。性欲望可能从一开始就是明显的，并在性活动和刺激开始后增加。
对于女性，性欲望和性唤起通常密切相关。性刺激可以激发兴奋、愉悦和身体反应（包括增加生殖器部位的血流量）。随着性活动和亲密行为的持续，对性满足感的渴望会逐渐增强。
唤起
唤起是一种主观因素—有性兴奋的感觉和思考。这时包含一种躯体因素—生殖器部位的血流增加。血流量的增加并不受女性感觉或者意识的控制。在女性中，血流量增加会导致阴蒂和阴道壁肿胀（称为充血的过程）。血流量的增加还会引起阴道分泌物增多（使阴道润滑）。
这种会导致充血和润滑的反射性反应在性刺激发生后数秒内出现。大脑感知某种性事物，不一定是性欲或主观性唤起，会触发这种反应。在这种反应期间，年轻女性更常出现生殖器刺痛和搏动。随着女性年龄的增长，性刺激导致的生殖器血流减少，但性刺激引起的润滑可能不会。
性高潮
高潮期是性兴奋的顶峰时期或性欲高潮期。在高潮期之前，全身肌肉紧张增强。女性在高潮期，阴道周围的肌肉有节律的收缩，全身肌肉张力增加，盆腔肌肉收缩。女性可能有多次高潮期。性高潮时释放的激素可能会促进随后的满足感、放松感或疲劳感（消散）。
消散
消退期是高潮期后的一种满足感，伴全身肌肉的放松。消退期往往出现在高潮期之后。但是，在没有经历性高潮的强烈性活动后，会缓慢出现消退期。一些女性可以在消退期后立即对其他刺激作出反应。
病因
引起各类性功能障碍的原因有很多。传统上说，性功能受生理和心理两方面因素的影响。然而，两种类型的病因无法分离。心理因素可以引起大脑、神经系统、激素以及生殖器官等生理方面的改变。生理变化可对心理产生影响，反过来，心理因素可产生更多生理影响。与女性相比，一些因素与情境的关系更密切。此外，性功能障碍的原因通常尚不清楚。
心理因素
抑郁与焦虑通常可导致性功能障碍。有时，当抑郁症得到有效治疗时，性功能障碍也会改善。然而，某些类型的抗抑郁药（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂）也可能导致性功能障碍。
各种害怕——放手、被拒或失去控制——以及自尊低都可能导致性功能障碍。
以前的经历会影响女性的心理和性发育，从而导致问题产生，例如：
不良性体验或其他经历（例如性创伤）会引起自尊心的降低、羞耻或者愧疚。
情感、生理，或者儿童或者青少年时期的性虐待经历会使儿童学会控制、隐藏情感—一种有效的防护。但是控制和隐藏情感的女性性唤起时会有障碍。
如果女性在童年时期失去了伴侣或者其他的爱人，会给他在与性伴侣的亲密过程中带来困难，因为他们害怕再经历一次类似的失去，这种情况有时是无意识的。
各种性担忧可影响性功能。例如，女性可能担心性行为的不良后果（例如怀孕或性传播感染），或担心她们或性伴侣的性表现。
与女性当前情况相关的可能影响性功能的因素（称为情境因素）包括
自我形象：例如，如果女性身体形象不佳、有尿失禁、有生育问题或者曾手术切除乳房、子宫或与性相关的其他身体部位，则她在性方面的自信心可能较低。
人际关系：女性可能会对性伴侣有不信任或者有负面的感觉。女性对性伴侣的能力会比早期降低。
周围环境：周围环境对于性表达不够有情趣、不私密或不安全。
文化：女性生活的文化背景可能对性是限制和约束的。这样的文化传统会使女性在性生活中感到羞愧。女性和她的性伴侣可能是来自于对性活动有不同认识的地方。
注意力不集中或情绪紧张：家庭、工作、财政等方面会困扰女性，从而影响性活动。
你知道吗……
生理因素
多种生理疾病、激素、药物和非法药物可导致或引起性功能障碍。随年龄增长而出现的或者因疾病产生的激素变化会有所影响。
绝经后，阴道和泌尿道的变化（称为绝经期泌尿生殖系统综合征）会影响性功能。例如，绝经后雌激素水平下降会导致阴道组织变薄、干燥、失去弹性。这种情况被称为外阴阴道萎缩（或萎缩性阴道炎），可导致性交疼痛。绝经期可能发生的泌尿系统症状包括迫切需要排尿（尿急）和频繁的尿路感染。
类似症状也可能由切除双侧卵巢和分娩后（产后）发生的激素变化引起。
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 作为一种抗抑郁药物，常常会带来一些与性功能有关的问题。这些药物可能导致多种类型的性功能障碍。
酒精也可引起与性功能有关的问题。
影响女性性功能的因素有哪些？
类型
因素
心理因素
在童年或者青少年时期的辱骂（情感、生理或者性）
焦虑
抑郁症
对亲密的恐惧
害怕失去控制
害怕失去伴侣
高度的自我期望
缺乏自尊心
担心达不到高潮
担心性行为的不良后果（如意外怀孕或者性传播感染）
情境因素
如果女性身体形象不佳、有尿失禁、有生育问题或者曾手术切除乳房、子宫或与性相关的其他身体部位，则她在性方面的自信心可能较低。
文化背景限制了性的表达和性活动
注意力不集中或情绪紧张
关系问题
有利于性活动的环境
生理因素
生殖器异常（如出生缺陷或手术或放射治疗后形成瘢痕）
母乳喂养
阴道区域外口周围的皮肤变化（如硬化性苔藓）
生殖器割除
绝经期泌尿生殖系统综合征（绝经期可能发生的阴道和泌尿道变化，包括阴道组织变薄和迫切需要排尿）
疲劳
高泌乳素血症（垂体分泌的泌乳素水平升高）
神经损伤（可能由糖尿病、多发性硬化、周围神经病变或脊髓疾病引起）
盆腔器官脱垂（阴道或子宫等盆腔器官下垂）
身体有残疾
身体状况差
过早绝经（卵巢功能不全）
一些脑和脊髓疾病，如多发性硬化
物质使用障碍（持续使用某种物质，尽管使用该物质已造成问题）
手术摘除绝经前女性的两个卵巢
药物和其他物质
饮酒
某些抗抑郁药物，特别是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
抗组织胺药
β-受体阻滞剂（用于治疗高血压或心脏疾病）和用于治疗高血压的其他药物
促性腺激素释放激素激动剂（用于治疗不孕症）
诊断
询问女性，有时询问她的伴侣
盆腔检查
通常当症状出现至少 6 个月并引起严重痛苦时，会被诊断为性功能障碍性疾病。一些女性可能没有痛苦，或没有性欲、性兴趣、性唤起或性高潮减少或缺乏的烦扰。在这种情况下，不能确诊为该疾病。
女性性功能障碍至少具有以下特征之一：
性活动时疼痛
性欲丧失
性唤起受损
不能达到性高潮
性功能障碍性疾病的诊断需要对女性及有时对其伴侣的详细问诊。医生首先要求患者用自己的语言描述问题。然后医生询问如下问题：
症状
其他疾病
进行妇科和产科手术
盆腔部位损伤
性创伤
非法药物使用
与其伴侣的关系
伴侣的性功能问题
情绪
自尊
童年关系
过去的性体验
人格特质（如她的信任能力、焦虑倾向和需要控制感）
医生进行盆腔检查，以检查外生殖器和内生殖器的异常，包括外阴、阴道和宫颈。医生通常可以确定疼痛来自哪里。一些有性疼痛或性创伤史的女性很难进行盆腔检查。这可在检查前与医生讨论。使盆腔检查更可耐受的一些策略如下：
女性和她的医生可以在检查开始前讨论检查，并就检查期间如何沟通达成一致。
女性可以拿着镜子看医生在检查时看到的情况，并让医生向她展示任何发现的问题。
女性可将她的手放在医生的手上，以便在检查期间有更大的控制感。
但是，如果医生怀疑是性传播感染或其他感染（如阴道酵母菌感染或细菌性阴道病），他们会在阴道内插入窥器（一种仪器），以便可以看到阴道和宫颈内部（和宫颈刮片检查或巴氏试验一样），并从阴道采集液体样本。
治疗
性疼痛病因的治疗
药物，包括激素治疗
盆腔物理治疗
有时，个人或夫妻接受心理治疗或性治疗
具体治疗方法取决于性功能障碍的原因。但是，无论原因是什么，一些一般性措施可有所帮助：
对于伴侣双方，了解女性的解剖结构和增加性欲或唤起她性欲的方式
增进女性和她的伴侣之间的关系，包括性关系。
增进伴侣间的信任、相互尊重、增进关系：这些方面，无论有没有专业人员的指导都可以培养。夫妇需要学习如何解决可能会干扰他们之间关系的矛盾。
分配出除了性生活的共同时间：伴侣间经常交流可以增加性欲。
为性活动安排时间和空间：女性可能会忙于处理事情，或被分心（如工作、家务或孩子）。确认地点的私密性可以缓解害怕被发现或者打扰的女性的忧虑。应该留出足够的时间，可激发性感觉的环境或许有所帮助。
进行不同类型的性活动：例如在性交前，充分爱抚、亲吻身体的敏感部位、触摸其他的生殖器，可以加强关系，减轻焦虑。
采取方法避免不必要的结果：害怕怀孕或者性传播感染抑制欲望时这类措施尤其有用。
练习正念：正念包括学着关注当下正在发生的事情，不对正在发生的事情进行判断或监督。保持正念可帮助女性摆脱干扰因素，使她们能够保持当下状态，重视性活动中的感觉。有关学习如何练习正念的资源可在网上找到。
了解健康的性反应需要什么便足以帮助女性改变思想和行为。但是，由于许多女性可能有不止一种类型的性功能障碍，因此通常需要多种治疗方法。有时需要多学科团队，包括初级保健医生、妇科医生、疼痛专家、心理治疗师、性治疗师和/或物理治疗师。
药物
雌激素治疗可用于治疗绝经期泌尿生殖系统综合征女性的性功能障碍。当女性只有阴道和泌尿系统症状时，医生通常会开一些雌激素，这些雌激素以乳膏（使用塑料涂药器）、片剂形式提供或随环插入阴道。雌激素乳膏也可在外阴上涂抹。这些治疗可以有效地治疗影响阴道的症状（如阴道干燥和阴道壁变薄、尿急和频繁的尿路感染），但它们对情绪、潮热或睡眠问题没有帮助。
在绝经后女性中，将普拉睾酮（一种合成形式的脱氢表雄酮 [DHEA]）放入阴道，也可以缓解阴道干燥，减轻性交疼痛。
奥培米芬（一种选择性雌激素受体调节剂）可用于治疗不能应用阴道激素治疗的女性的绝经期泌尿生殖系统综合征。
由于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，一种抗抑郁药）可引起多种类型的性功能障碍，更换另一种对性反应影响较少的抗抑郁药可有帮助（例如，安非他酮、吗氯贝胺、米氮平和度洛西丁）。安非拉酮与SSRI类药物共同使用比单独应用SSRI能够更有利于性反应。有证据表明，如果女性因服用 SSRI 类药物没有性高潮时，西地那非（用于治疗勃起功能障碍）可以使她们重获高潮。然而，通常不建议使用西地那非，因为尚不清楚它在女性中的有效性证据。
对于正在服用一种全身剂量的雌激素和孕激素的绝经后女性，添加睾酮（作为药丸或涂抹在皮肤上的乳膏）可能有助于性兴趣/性唤起障碍。然而，将睾酮用于此目的为实验性用途，女性应与医生讨论风险和获益。对于使用睾酮的女性，医生必须定期检查女性是否出现痤疮、毛发过度生长（多毛症）和男性特征发育（男性化）等副作用。
心理治疗
心理治疗可以帮助有性问题的女性。例如，认知行为治疗可帮助女性认识到因疾病或不孕症导致的负面自我观。正念认知治疗将认知行为治疗和正念练习二者相结合。正如在认知行为治疗中，鼓励女性发现消极想法。然后，鼓励女性简单地观察这些想法，认识到这些只是想法而已，并不能反映现实。该方法可使这些想法不那么分心和干扰。正念认知治疗可用于治疗性兴趣／性唤起障碍和阴道开口受压时疼痛（称为诱发性阴道前庭痛，一种生殖器-盆腔痛／插入障碍）。
如果是儿童时期的问题（如性创伤）对性功能造成影响，可能需要更加深度的心理治疗。
夫妻治疗可能有助于改善沟通或解决关系问题。性治疗通常有助于女性及其伴侣处理影响性生活的问题，如特定的性问题和彼此的关系。
其他治疗
多种物理治疗对患有生殖器-盆腔痛／插入障碍的女性可能有效。
物理治疗师可以使用多种技术拉伸和放松紧绷的盆腔肌肉：
软组织活动和肌筋膜放松：使用各种动作（如有节奏的推挤或按摩）对受影响的肌肉或覆盖肌肉的组织施加压力并拉伸（肌筋膜）
触发点压力：对受累肌肉的非常敏感的区域施加压力，这些区域可能是疼痛的起始部位（触发点）
电刺激：通过位于阴道开口处的装置施加微热的电流
治疗性超声检查：将能量（由高频声波产生）施加到受影响的肌肉（增加该区域的血流，促进愈合，放松紧张的肌肉）
如果紧绷的盆腔肌肉使性活动疼痛，女性可以插入自我扩张装置（通过处方和非处方获得），以伸展阴道和使阴道不敏感。然后性活动可能更舒适。
阴道润滑剂和保湿剂可以减少阴道干燥，阴道干燥会导致性交时疼痛。这些处理包括食品油（如椰子油）、硅油基润滑剂和水基产品。水基润滑剂可快速变干，可能需要重新涂抹，但优于凡士林和其他油基润滑剂。食品油可破坏乳胶避孕工具，如避孕套和避孕隔膜。它们不应与避孕套一起使用。硅油基润滑剂可与避孕套和避孕隔膜一起使用，水基润滑剂也是如此。女性可以询问医生哪种润滑剂最适合她们。
根据功能障碍的类型，可以实施性技能训练（例如，手淫指导）和锻炼，以促进与伴侣就性需求和偏好进行沟通。
性兴趣／性唤起或性高潮障碍的女性可以使用振动器或阴蒂吸引器等装置，但几乎没有证据支持其有效性。这些药物大部分是非处方药。
老年化专题：年长女性性功能障碍
年老的妇女丧失性生活兴趣的主要原因在于性生活伙伴的缺失。然而衰老相关的变化，特别是与绝经期有关的变化，会导致女性更有可能发生性功能紊乱。同样，那些可以影响性功能的疾病，例如糖尿病、动脉粥样硬化、尿路感染和关节炎，会随着女性衰老越来越常见。然而，有了这些变化也不需要停止性生活吗，也并不是所有的性功能障碍是跟衰老带来的变化有关的。
中年妇女和年轻妇女一样，最常见的问题在于缺乏性兴趣。
绝经后，雌激素生成减少。
睾酮减少是在女性三十岁左右的时候开始发生的，睾酮产生量越来越少，在 70 岁左右停止产生睾酮。有些证据表明，这样的减少可能导致性欲和反应的减弱。
其他问题也会对性功能产生影响。比如，老年女性会因为疾病、手术或衰老导致的身体变化而痛苦。她们也可能出于当地文化，觉得在这个年纪还有性欲和性幻想是一件不合适且羞耻的事情。她们可能会担心老伴的身体状况和性功能。
许多老年女性对性感兴趣。很多中年妇女都不知道性功能障碍是高龄的正常情况。如果她们受到了性功能障碍的困扰，应该去与医生进行交谈。在很多情况下，治疗一种健康问题（比如抑郁），停止或换一种药物，学习更多的性功能的知识或者与医疗保健专业人员或顾问进行交流可能会提供帮助。
绝经引起的阴道干燥或疼痛性交可以用阴道激素治疗，包括低剂量雌激素（乳膏、片剂或环）或脱氢表雄酮（DHEA，栓剂）。雌激素可以口服或用贴剂或凝胶涂抹在皮肤上，但这些形式的雌激素会影响全身，通常仅在女性还存在绝经的其他症状（如潮热）时使用，并且通常不给 60 岁以上的女性使用。雌激素有潜在风险（包括血栓和乳腺癌风险略微增加）和益处，因此女性在开始服用之前应与医生讨论其风险和益处。
有时候，如果所有其他治疗方法都无效的时候，除了雌激素治疗外，还会给予口服睾酮，但不推荐开这种组合。睾酮的相关实验和长效安全性还未知。