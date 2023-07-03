妊娠期和产后性功能障碍

与妊娠和分娩相关的一些因素（生理和情绪）可能使性功能障碍的可能性更大。

产后和妊娠相关性功能障碍的危险因素包括：

如果在怀孕前存在性功能障碍（无论何种类型），则怀孕后更可能发生性功能障碍。

当女性报告在妊娠期间或妊娠后不久发生与性交相关的问题时，医生会进行产后或妊娠相关性功能障碍鉴别。

产后和妊娠相关性功能障碍的治疗类似于其他形式的女性性功能障碍的治疗。例如，心理治疗和了解女性在怀孕期间和怀孕后身体的变化可能有所帮助，例如，怀孕期间性交是否安全，以及哪些体位可能更舒适（例如并排体位）。医生可能会建议除阴道性交以外的性活动类型，如手淫、按摩、口交、前戏、相互爱抚、亲吻、幻想、使用性玩具和拥抱。