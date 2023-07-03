妊娠期和产后性功能障碍

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与妊娠和分娩相关的一些因素（生理和情绪）可能使性功能障碍的可能性更大。
产后和妊娠相关性功能障碍的危险因素包括：
分娩时创伤：剖腹产或用产钳或真空吸引器分娩、会阴切开术，或阴道开口和肛门之间的区域（会阴）撕裂可使阴道开口附近的区域疼痛，降低性兴趣和性唤起的能力。
母乳喂养：母乳喂养期间，由于雌激素水平低，阴道可能会变得干燥，引起性交不适。可能发生生殖器-盆腔痛/插入障碍。
心理和社会压力：家庭角色和关系的变化、睡眠中断、新生儿健康问题和／或体重增加可增加压力。
产后抑郁：抑郁可导致性功能障碍。
亲密伴侣的暴力：怀孕会增加亲密伴侣的暴力（身体、心理和性）风险。这种关系中的暴力会损害女性的自信心，降低她的自尊心，并导致抑郁、创伤后应激障碍、其他心理障碍和性功能障碍。
如果在怀孕前存在性功能障碍（无论何种类型），则怀孕后更可能发生性功能障碍。
当女性报告在妊娠期间或妊娠后不久发生与性交相关的问题时，医生会进行产后或妊娠相关性功能障碍鉴别。
产后和妊娠相关性功能障碍的治疗类似于其他形式的女性性功能障碍的治疗。例如，心理治疗和了解女性在怀孕期间和怀孕后身体的变化可能有所帮助，例如，怀孕期间性交是否安全，以及哪些体位可能更舒适（例如并排体位）。医生可能会建议除阴道性交以外的性活动类型，如手淫、按摩、口交、前戏、相互爱抚、亲吻、幻想、使用性玩具和拥抱。