生殖器-盆腔痛/插入障碍

生殖器-盆腔痛／插入障碍包括性交或其他性活动期间插入时疼痛，以及阴道开口周围的肌肉不自主收缩（提肛肌综合征或阴道痉挛），导致性交疼痛或无法进行。
大多数患有生殖器-盆腔痛/插入障碍的女性都担心并且不能忍受任何物体插入阴道（例如性交、卫生棉塞或盆腔检查）。
女性可能在经历性交疼痛（由于阴道干燥或性创伤）后出现这种疾病，或者可能没有已知原因。
医生根据症状、盆腔检查和特定标准诊断生殖器-盆腔痛/插入障碍。
润滑剂、外用麻醉（麻木）凝胶、放松盆腔肌肉的锻炼、使女性自己或伴侣对阴道接触感到舒适的锻炼或盆腔物理治疗可能有所帮助。
（也请参见女性性功能障碍概述。）
性交疼痛可能发生在
外阴（女性外生殖器，包括阴唇、阴蒂和阴道口），称为诱发性前庭痛：外阴接触时发生，即使只有轻微压力
阴道，称为性交困难：当某些东西插入阴道时发生
腹部（肚子），称为深部性交困难：当某些东西插入阴道时发生在腹部
疼痛的性质可能是烧灼痛、刺痛或痉挛性疼痛。盆腔肌肉往往会紧张，加剧疼痛，无论是浅表还是深部的疼痛。
在生殖器-盆腔痛/插入障碍中，当女性想到或尝试性交（或任何阴道插入，例如盆腔检查）时，阴道口周围的肌肉会不自主地收紧。
许多患有生殖器-盆腔痛/插入障碍的女性也难以唤起和/或难以达到性高潮。
女性外生殖器解剖结构
生殖器-盆腔痛/插入障碍的病因
生殖器-盆腔痛/插入障碍的病因各不相同，取决于疼痛是浅表还是深部疼痛。
外阴疼痛
外阴疼痛可能由下列因素引起：
生殖器部位对疼痛的敏感性增加（如诱发性阴道前庭痛）
母乳喂养，由于雌激素水平低，可能导致阴道干燥
绝经期泌尿生殖系统综合征（绝经期可能发生的阴道和泌尿道变化）
阴道润滑不足是因为性交时性前戏不足引起
避孕泡沫或果冻、乳胶避孕套等过敏反应
尿路发炎或感染
生殖器部位受伤
性创伤史
使用抗组胺药，可引起轻度的、暂时性的阴道干燥
影响阴道的放射治疗会导致阴道失去弹性，并且可形成瘢痕，使阴道周围部位更窄更短
绝经期泌尿生殖系统综合征是指绝经后阴道和泌尿道发生的变化。阴道组织变薄、干燥、难以伸展，性交润滑不足。发生这些变化是因为雌激素水平在绝经期后下降。这些变化可能会导致性交疼痛。绝经期可能发生的泌尿系统症状包括迫切需要排尿（尿急）和频繁的尿路感染。
诱发性阴道前庭痛（阴道口区域 [称为外阴前庭] 疼痛）可能在首次将某些东西（如卫生棉条、窥器或阴茎）插入阴道（进入）时出现。或者它可能发生在经历过舒适、无痛插入的女性中。阴道前庭痛可能由多种因素引起，包括：
炎症或免疫反应（可能由接触刺激性物质、接触刺激物、感染或药物引起）
神经纤维数量增加（有时在出生时就存在），使该区域对疼痛更敏感
绝经或雌激素生成减少的其他原因
骨盆底肌肉（位于骨盆下部并且支持盆腔器官的肌肉，包括支持阴道）的问题
诱发性阴道前庭痛可发生于慢性疼痛综合征的患者，包括纤维肌痛、间质性膀胱炎和肠易激综合征。此外，某些结缔组织疾病（如埃勒斯-当洛斯综合征）会增加诱发性阴道前庭痛的风险。
阴道疼痛
性交中或性交后出现阴道疼痛，可能由以下因素引起：
阴道炎（细菌性阴道病、酵母菌感染或滴虫感染）
极少因为出生时存在的异常（如阴道内异常隔膜）或处女膜妨碍阴茎进入
阴道收紧术（例如，修复在分娩过程中撕裂的组织或纠正盆腔器官脱垂）
提肛肌综合征（以前称为阴道痉挛）
肌筋膜痛（由触发点所在肌肉部位紧张和压痛引起的疼痛）
盆腔器官间形成的瘢痕组织带（粘连），因盆腔器官（如膀胱、子宫、宫颈、输卵管或卵巢）的发炎、手术或癌症放疗而形成
提肛肌综合征一词在很大程度上取代了阴道痉挛一词，因为阴道痉挛的症状通常由提肛肌功能障碍引起。提肛肌综合征是提肛肌的不自主收缩，后者是骨盆底的主要肌肉。这种疾病可能是由于害怕性交会疼痛所致。它通常始于第一次尝试性交时，但可能在情绪紧张或性交疼痛或性创伤后发生。如果女性害怕性交会疼痛，则只要预期性交或尝试性交时，她们的骨盆肌肉可能会自动收紧。
处女膜是没有经历过性活动的女性，覆盖在阴道口的一层膜。女性在初次性交时，如果覆盖阴道口的处女膜仍保持完整，随着阴茎插入阴道就会使处女膜破裂，引起疼痛。有些女性的处女膜非常紧。
深部腹痛
生殖器-盆腔痛/插入障碍的症状
当某些东西（卫生棉条、窥器或阴茎）插入阴道时，可能会首先发生生殖器-盆腔痛/插入障碍的疼痛。或者，女性可能从未进行过无痛性交。例如，即使她过去没有性交疼痛，也可能出现疼痛。疼痛常被描述为灼热或刺痛。
患有生殖器-盆腔痛/插入障碍的女性在阴道插入之前或期间可能会强烈担心和焦虑疼痛。当女性预计在插入过程中疼痛会复发时，她们的阴道肌肉会收紧，使尝试性交更加疼痛。
无法进行性交会对女性造成压力，并可能导致与伴侣的关系紧张。它对想怀孕的女性造成巨大压力。
生殖器-盆腔痛/插入障碍的诊断
医生根据特定标准进行评估
诊断基于生殖器-盆腔痛/插入障碍女性对问题的描述（包括感到疼痛的时间和部位）和盆腔检查的结果。盆腔检查可以发现或排除身体异常。
如果女性有阴道疼痛病史，对阴道口周围肌肉疼痛和不自主收缩的预期可能会使盆腔检查变得困难。这可在检查前与医生讨论。使盆腔检查更可耐受的一些策略如下：
女性和她的医生可以在检查开始前讨论检查，并就检查期间如何沟通达成一致。
女性可以拿着镜子看医生在检查时看到的情况，并让医生向她展示任何发现的问题。
女性可将她的手放在医生的手上，以便在检查期间有更大的控制感。
对阴道开口内以及周围的部位进行检查，以寻找可能的病因，如炎症或异常的迹象。
为了确定疼痛发生的位置，医生可能会使用棉签触摸阴道周围和／或阴道内的不同区域。
医生可能还会按压尿道和膀胱以检查是否有压痛。
医生通过戴着手套在阴道内插入一或两根手指，感受阴道周围盆腔肌肉的紧张。为了检查子宫和卵巢是否异常，医生将另一只手放在下腹部（称为双手检查）并按压这些器官。
通常需要经过直肠做三和诊。
医生根据美国精神病学会发布的《精神疾病诊断和统计手册》第五版 (DSM-5) 的标准诊断生殖器-盆腔痛/插入障碍。这些标准要求至少存在下列一项：
性交或插入时疼痛明显
对阴道插入的预期、期间或由于阴道插入引起的疼痛有显著的恐惧或焦虑
在试图插入阴道时，骨盆肌肉明显拉紧或紧绷
这些症状必须存在至少 6 个月，并且必须给女性带来明显的痛苦。此外，医生必须排除症状的任何其他原因，如其他疾病、性创伤或药物或其他物质。
生殖器-盆腔痛/插入障碍的治疗
如果可能，治疗疼痛病因
使用润滑剂，有时是麻醉（麻木）凝胶
盆底物理治疗
有时需要心理治疗
治疗可能涉及临床医生团队，如医生、物理治疗师、心理治疗师和性治疗师。
生殖器-盆腔痛/插入障碍的最佳治疗方法尚未确定，治疗根据症状而有所不同。但是，建议采取一些一般措施。
一般措施
阴道润滑剂和保湿剂包括食品油（如椰子油）、硅油基润滑剂和水基产品。水基润滑剂可快速变干，可能需要重新涂抹，但优于凡士林或其他油基润滑剂。油基润滑剂会使阴道干燥，而且破坏乳胶避孕工具，如避孕套或隔膜。它们不应与避孕套一起使用。硅油基润滑剂可与避孕套和避孕隔膜一起使用，水基润滑剂也是如此。女性可以询问医生哪种润滑剂最适合她们。
阴道健康的一般措施包括穿棉质内衣，睡觉时不穿内衣，只用水或温和肥皂清洗，避免冲洗阴道、不使用非处方阴道除臭剂。
当治疗生殖器-盆腔痛/插入障碍时，医生或其他团队成员通常会做以下事情：
鼓励女性或夫妻双方发展令人满意的性活动形式，但不涉及插入，并教他们如何做
讨论导致慢性疼痛和由慢性疼痛引起的情绪问题
治疗盆腔肌肉的不自主收缩（盆腔肌肉张力过高）
如果同时存在性兴趣／性唤起障碍，则予以治疗
不涉及插入的性活动可以帮助夫妻双方获得愉悦感（包括性高潮和射精）。例如，涉及口腔、手或振动器的刺激。
花更多的时间在性交前的刺激上，可以增加阴道的润滑，从而减少性交疼痛。
更换性交的体位会有助于改善深部疼痛。例如，女性在上方可以获得更多的控制权，或者通过使用其他体位限制插入的深度。
盆底物理治疗
盆底物理治疗通常有益于患有生殖器-盆腔痛/插入障碍的女性。它包括盆底肌训练，有时结合生物反馈，以指导女性如何有意识地放松她们的盆腔肌肉。
物理治疗师可以使用其他技术来改善骨盆肌肉的功能。技术包括
软组织活动和肌筋膜放松：使用各种动作（如有节奏的推挤或按摩）对受影响的肌肉或覆盖肌肉的组织施加压力并拉伸（肌筋膜）
触发点压力：对受累肌肉的非常敏感的区域施加压力，这些区域可能是疼痛的起始部位（触发点）
电刺激：通过位于阴道开口处的装置施加微热的电流
膀胱训练和肠道再训练：让女性遵循严格的排尿时间表，推荐锻炼以加强尿道和肛门周围的肌肉，有时需要生物反馈
治疗性超声检查：对受累肌肉施加高频声波（增加血流，促进愈合，使紧绷的肌肉松弛）
提肛肌综合征（阴道痉挛）可通过渐进式脱敏（用手或扩张器完成）治疗。这种技术使女性能够逐渐习惯生殖器区域被触摸。只有在女性对上一步感到舒适时才进行下一步。
女性每天尽可能在靠近阴道开口处自行触摸。一旦触摸生殖器的恐惧和焦虑减轻，女性将能够更好地耐受体格检查。
女性将手指插入她的处女膜。要求她在插入手指时向下推或压，以扩大开口并轻松进入阴道。
她插入专门设计的扩张器，并逐渐增加扩张器的尺寸。将扩张器留在里面 10 至 15 分钟有助于肌肉习惯于轻轻增加的压力而不会自主收缩。在她可以忍受最小尺寸之后，再插入下一个较大的尺寸，如此类推。
女性允许她的伴侣在性接触时帮助她插入扩张器，以确认当她性兴奋时，它可以舒适地进入。
女性应允许其伴侣用阴茎或人造阴茎触摸阴道开口周围的区域，但不要让其进入阴道。然后，女性可以习惯在该区域感受阴茎或人造阴茎。
最终，女性将伴侣的阴茎或人造阴茎通过与置入扩张器相同的方式部分或完全插入阴道。如果她在性交期间处于上位，她可能会感觉更自信。
对于浅表疼痛，盆底物理治疗是关键，因为阴道开口周围的肌肉不自主收缩通常是问题的一部分。性交前大量涂抹润滑剂可能会有所帮助。有时医生建议涂抹麻醉凝胶。
心理治疗
心理治疗，如认知行为治疗和正念认知治疗可帮助部分女性。正念包括关注当下正在发生的事情，而不对正在发生的事情进行判断或监督。这些治疗可以帮助女性控制性交时对疼痛的恐惧和焦虑。
医生可能会将女性转诊给心理治疗师、夫妻治疗师或有资质的性治疗师进行心理治疗。
特定疗法
根据病因选择特殊的治疗方法：
阴道激素治疗包括低剂量雌激素（乳膏、片剂、环或 DHEA [栓剂]）。雌激素可以口服或以贴剂或凝胶形式涂抹在皮肤上，但这些形式的雌激素会影响全身，通常仅在女性还出现其他绝经症状（如潮热）时使用。
奥培米芬（一种选择性雌激素受体调节剂，或 SERM）和雌激素以类似方式影响阴道组织。与雌激素一样，奥培米芬可用于缓解阴道干燥以及涉及阴道和／或泌尿道的其他症状。
用于治疗神经性疼痛（神经系统损伤引起的疼痛）的药物可以帮助减轻诱发性阴道前庭痛的疼痛。它们包括抗癫痫药加巴喷丁和普瑞巴林以及抗抑郁药阿米替林和去甲替林。
含有加巴喷丁和阿米替林的各种乳膏可直接涂抹在阴道开口上。这些治疗可能有助于缓解疼痛，副作用更少。
注射到盆底肌肉中的 A 型肉毒杆菌毒素通常仅用于治疗无其他有效治疗方法的诱发性阴道前庭痛。它只可在短时间内使用。
很少进行前庭切除术（切除阴道开口周围的区域）。它通常用于从未进行过无痛性交的女性。