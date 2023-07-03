生殖器-盆腔痛/插入障碍

医生根据特定标准进行评估

诊断基于生殖器-盆腔痛/插入障碍女性对问题的描述（包括感到疼痛的时间和部位）和盆腔检查的结果。盆腔检查可以发现或排除身体异常。

如果女性有阴道疼痛病史，对阴道口周围肌肉疼痛和不自主收缩的预期可能会使盆腔检查变得困难。这可在检查前与医生讨论。使盆腔检查更可耐受的一些策略如下：

女性和她的医生可以在检查开始前讨论检查，并就检查期间如何沟通达成一致。

女性可以拿着镜子看医生在检查时看到的情况，并让医生向她展示任何发现的问题。

女性可将她的手放在医生的手上，以便在检查期间有更大的控制感。

对阴道开口内以及周围的部位进行检查，以寻找可能的病因，如炎症或异常的迹象。

为了确定疼痛发生的位置，医生可能会使用棉签触摸阴道周围和／或阴道内的不同区域。

医生可能还会按压尿道和膀胱以检查是否有压痛。

医生通过戴着手套在阴道内插入一或两根手指，感受阴道周围盆腔肌肉的紧张。为了检查子宫和卵巢是否异常，医生将另一只手放在下腹部（称为双手检查）并按压这些器官。

通常需要经过直肠做三和诊。

医生根据美国精神病学会发布的《精神疾病诊断和统计手册》第五版 (DSM-5) 的标准诊断生殖器-盆腔痛/插入障碍。这些标准要求至少存在下列一项：

性交或插入时疼痛明显

对阴道插入的预期、期间或由于阴道插入引起的疼痛有显著的恐惧或焦虑

在试图插入阴道时，骨盆肌肉明显拉紧或紧绷

这些症状必须存在至少 6 个月，并且必须给女性带来明显的痛苦。此外，医生必须排除症状的任何其他原因，如其他疾病、性创伤或药物或其他物质。