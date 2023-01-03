短 QT 间期综合征

短QT间期综合症（SQTS）是非常罕见的先天性或极少数获得性的心脏离子通道功能或调节障碍，它缩短室壁肌细胞的动作电位持续时间，反映在ECG上表现为QT间期率校正缩短。

（参见心律失常概述 和 离子通道病概述。)

心脏离子通道功能紊乱可能涉及

复极钾电流通道功能增益OR

去极化钠或去极化钙电流通道功能丧失

注意通道功能的变化（即增益或损失）与长QT间期综合征中发生的变化相反。

动作电位持续时间的缩短最明显出现在心室心外膜层，可能会导致多形性室性心动过速（VT）或心室颤动（VF），通常会导致猝死。随着QTc间期缩短程度的增加，发生室性心动过速的可能性也会增加。一些 SQTS 患者也容易出现 心房颤动。

短QT间期综合征的分类基于发生突变的特定基因异常基因包括 KCNH2, KCNQ1， 和 KCNJ2。

患者通常无症状，除非发生房颤或室上性/室性心动过速（VT/VF），这可能会引起心悸、晕厥、昏厥或心脏骤停。

SQTS的诊断 具体的临床和心电图标准

基因检测

一级亲属筛查 当患者没有结构性心脏病时，应考虑对不明原因的心脏骤停或晕厥或有此类家族史的患者进行诊断。在因其他原因做心电图时发现有短QT间期的人也应考虑使用。 心电图显示心率校正后的QT间期（QTc）缩短。需要缩短QTc的程度尚有争议，但范围从<0.36秒到≤0.33秒不等；当患者或家属有已知的突变、有记录的VT/VF或不明原因的心脏停搏时，较长的持续时间可能更合适。基因检测的率很低（大约 20%）。已经提出了一套诊断标准（1)。额外的测试可能包括动态心律监测和心脏成像。 患者的一级家属应进行临床评估（即检测提示心律失常的症状）和心电图当患者出现已识别的突变时，会对其家庭成员进行基因检测。 诊断参考文献 1.Gollob MH, Redpath CJ, Roberts JD: The short QT syndrome: proposed diagnostic criteria.J Am Coll Cardiol 57:802–812.2011.doi: 10.1016/j.jacc.2010.09.048