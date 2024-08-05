胸部疾病所引起的症状和体征变化范围较大，严重和不严重的情况可互相重叠。尽管出现红色信号征象者提示有严重疾病的高度可能，且许多疾病可以有典型的临床表现（见表胸痛的原因），但许多有严重疾病的病人并不表现有这些典型的症状和体征。例如，心肌缺血的患者可能只会说他们有消化不良，或者在触诊时胸壁非常敏感。在评估胸痛患者病因时应尽可能全面些。不过，仍可做些鉴别和概括。

胸痛的持续时间可为疾病的严重性提供线索。长时间的胸痛（如持续数周或数月）一般不是那些可立刻危及生命的疾病的临床表现。通常是肌肉骨骼疾病，当然也需要考虑胃肠道疾病和肿瘤，尤其在老年病人。同样地，持续时间短（<5秒）的锐利的间隙性疼痛很少是由于严重的疾病所致。典型的严重疾病表现为胸痛持续数分钟至数小时，胸痛的发作可反复发生（如不稳定性心绞痛可在1天或数天内多次发作）。

病人的年龄有助于评估胸痛病因。尽管心肌梗死可在20多岁的病人发生，但儿童和青年人（<30岁）胸痛由心肌缺血所致的可能性仍不大。肌肉骨骼和肺部疾病是儿童和年轻人中更为常见的病因。

症状的加重和缓解也有助于判断胸痛病因。尽管心绞痛可发生在在从耳到脐的任何部位，但典型的心绞痛常与体力活动或情绪激动有关，有时，病人可以在某日上1层楼梯无胸痛，而次日可耐受3层楼梯。夜间痛是急性冠脉综合征、心力衰竭或冠状动脉痉挛的特征。

许多疾病的胸痛，无论轻重，可在呼吸、运动或压迫胸部时加重。这些发现并不能明确指出胸壁的起源。

硝酸甘油可缓解心肌缺血导致的疼痛，也可缓解非心脏的平滑肌痉挛（如食道或胆道疾病）；它的有效与否并不能用作诊断。

伴随症状也可提示病因发热虽无特异性，但如果伴有咳嗽，则提示肺部疾病。有雷诺综合征或偏头痛的病人有时会发生冠状动脉痉挛。

是否存在 CAD危险因素（如高血压、高胆固醇血症、吸烟、肥胖、糖尿病、阳性家族史）有助于冠心病的诊断，但无法确定某次特定的急性胸痛病因。有这些因素的病人也可有其他原因引起的胸痛，而无这些因素的病人也可发生急性冠状动脉综合征。然而，已知有CAD病史的胸痛病人则应更多地考虑CAD作为胸痛病因（尤其当病人描述症状为“像心绞痛”或“像我上次心脏病发作”时）。有 周围血管病 史的患者亦应更多地考虑心绞痛作为胸痛的病因。