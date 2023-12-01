放射性核素心室造影用于评估心室功能。可用于测量冠状动脉疾病、瓣膜性心脏病和先天性心脏病在静息和运动时的射血分数。 对于使用有心脏毒性的癌症化疗药（例如蒽环类）的病人，有些医生更喜欢用该方法系列评估其心功能。然而，放射性核素心室造影已基本上被超声心动图代替，后者费用低，没有放射线暴露，而且理论上可以同样精确地测定射血分数。

经静脉注射Tc-99m标记的红细胞。左心室（LV）和右心室（RV）功能评估可以通过

首次通过法（一种对逐个心搏进行分析的方法）

门控（心电图[ECG]同步）血池显像（多门控采集，在数分钟时间里完成）

无论是休息时或运动后均可进行研究。首次通过研究是快速且相对容易的，但MUGA可以提供更好的图像并且被更广泛地使用。

应用 首过法 时连续显像8～10个心动周期，此时显像剂与血液混合并从中心循环通过。首过法是评估右心室功能和心内分流的理想方法。

在 多门控采集显像 时，显像与心电图的R波进行同步。在每个心动周期内的各个短暂时间里序列采集多个图像共5～10分钟。经计算机处理产生心动周期各个部分的平均血池影像，然后合成为模拟心脏搏动的连续电影图像。

多门控采集显像能对许多心室功能指数进行定量，包括局部室壁运动，射血分数（EF）、每搏量与舒张末期容积的比值、射血和充盈速率、左心室容积，以及相对容量超负荷指数（如左心室和右心室每搏量的比值）。EF最为常用。

静息多门控采集显像几乎无风险。用于各种疾病（如瓣膜性心脏病）的右心室和左心室功能的连续评价；用于监测服用潜在心脏毒性药物（如阿霉素）的患者；并用于评估血管成形术、冠状动脉旁路移植术（CABG）、溶栓和其他手术对冠心病或心肌梗死患者的影响。由于心律失常时正常的心动周期很少，心律失常是相对禁忌证。

左心室造影 多门控采集显像可用于检出左心室室壁瘤，对典型的前壁或前壁心尖部真性室壁瘤的敏感性和特异性>90%。传统的门控血池显像对左心室下后壁室壁瘤的显示不如对前壁和侧壁室壁瘤好，需要在其他体位观察。门控SPECT显像所需要时间（使用多探头照相机时大约20～25分钟）比单一的平面门控显像（5～10分钟）要长，但可观察到心室的所有部分。

右心室造影 多门控采集显像用于评估有肺部疾病或可能会累及右心室的左心室下壁梗死的病人。通常情况下，右心室射血分数（大多数技术方法为40%至55%）比左心室射血分数低。在许多肺动脉高压患者和右心室梗死或影响右心室的心肌病患者中，RVEF较低。特发性心肌病通常以双心室功能障碍为特性，与典型的冠心病不同，后者导致左心室功能障碍要比右心室功能障碍多。

评估瓣膜 使用静息-负荷方案的多门控采集显像能评估导致左心室容量负荷过重的瓣膜性心脏病。在主动脉瓣反流病人，静息EF减低或运动时EF无增加是心功能恶化的征象，提示可能需要修复瓣膜。多门控采集显像也能用于计算任何瓣膜反流的反流分数。正常时二个心室的每搏量是相等的。然而，在左侧心脏瓣膜反流的患者中，左心室每搏量超过右心室，超出量与反流分数成比例。因此，如果右心室正常，可从左心室与右心室的每搏量比值计算出左心室的反流分数。