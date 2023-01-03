窦房结功能不良是指一系列的情况导致生理上不适当的心房频率。症状可能是轻微的，或包括乏力、劳力不耐受、心悸和晕厥。通过心电图可以诊断。有症状的病人需安置起搏器。

(参见心律失常概述。）

窦房结功能紊乱包括

不适当的窦性心动过缓

交替性的心动过缓和快速性房性心律失常（慢-快综合征）

窦性静止或停搏

窦房（SA）传出阻滞

窦房结功能不全主要累及老年人，特别是那些有其他心脏疾病或糖尿病的患者。

窦性静止是窦房结活动的暂时停止，在心电图（ECG）上见到P波消失数秒至数分钟。 窦 性暂停通常引起低级起搏点的逸搏（如房性或交界性逸搏）以维持心率和功能，但长时间暂停可引起眩晕和晕厥。

在窦房传导阻滞中，窦房结可除极，但冲动向心房组织的传导受损。

在Ⅰ度窦房阻滞时，窦房结冲动仅仅是缓慢而已，心电图是正常的。

在II度Ⅰ型窦房阻滞（窦房文氏现象）中，在阻滞发生前冲动传导是减慢的，在心电图上可见到P-P间期进行性地缩短直到P波脱落，产生一次暂停；暂停的时限<2个P-P周期。

在Ⅱ度Ⅱ型窦房阻滞中，冲动被阻滞前并无延缓，导致暂停的间期等于P-P间期的倍数（通常是2倍）。

在Ⅲ度窦房阻滞中，传导被阻滞；P波缺如，产生窦性停止。

窦房结功能失调的病因 窦房结功能障碍的 最常见原因 特发性窦房结纤维化，可能伴有低位传导系统的退行性改变。 其他原因包括药物、过度的迷走张力和许多缺血、炎症和浸润性疾病。

窦房结功能不全的症状和体征 许多有窦房结功能障碍的患者无症状，但根据心率，可发生所有心动过缓和心动过速的症状。

窦房结功能不全的诊断 ECG 缓慢而不规则的脉搏提示病态窦房结综合征的诊断，心电图，监护的长条记录，或连续的24小时心电图记录可确定诊断。有些病人表现有心房颤动，仅在转复成窦性心律后才显示其潜在的窦房结功能异常。

窦房结功能失调的预后 窦房结功能障碍的预后复杂，如果不治疗，年死亡率约2%，主要源于基础的结构性心脏病。每年约5%病人发生心房颤动伴有心力衰竭和脑卒中的危险。