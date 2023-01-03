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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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窦房结功能不全

（病态窦房结综合征）

作者：L. Brent Mitchell, MD, Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

窦房结功能不良是指一系列的情况导致生理上不适当的心房频率。症状可能是轻微的，或包括乏力、劳力不耐受、心悸和晕厥。通过心电图可以诊断。有症状的病人需安置起搏器。

(参见心律失常概述。）

窦房结功能紊乱包括

  • 不适当的窦性心动过缓

  • 交替性的心动过缓和快速性房性心律失常（慢-快综合征）

  • 窦性静止或停搏

  • 窦房（SA）传出阻滞

窦房结功能不全主要累及老年人，特别是那些有其他心脏疾病或糖尿病的患者。

窦性静止是窦房结活动的暂时停止，在心电图（ECG）上见到P波消失数秒至数分钟。 窦 性暂停通常引起低级起搏点的逸搏（如房性或交界性逸搏）以维持心率和功能，但长时间暂停可引起眩晕和晕厥。

窦房传导阻滞中，窦房结可除极，但冲动向心房组织的传导受损。

  • 在Ⅰ度窦房阻滞时，窦房结冲动仅仅是缓慢而已，心电图是正常的。

  • 在II度Ⅰ型窦房阻滞（窦房文氏现象）中，在阻滞发生前冲动传导是减慢的，在心电图上可见到P-P间期进行性地缩短直到P波脱落，产生一次暂停；暂停的时限<2个P-P周期。

  • 在Ⅱ度Ⅱ型窦房阻滞中，冲动被阻滞前并无延缓，导致暂停的间期等于P-P间期的倍数（通常是2倍）。

  • 在Ⅲ度窦房阻滞中，传导被阻滞；P波缺如，产生窦性停止。

窦房结功能失调的病因

窦房结功能障碍的 最常见原因

  • 特发性窦房结纤维化，可能伴有低位传导系统的退行性改变。

其他原因包括药物、过度的迷走张力和许多缺血、炎症和浸润性疾病。

窦房结功能不全的症状和体征

许多有窦房结功能障碍的患者无症状，但根据心率，可发生所有心动过缓和心动过速的症状。

窦房结功能不全的诊断

  • ECG

缓慢而不规则的脉搏提示病态窦房结综合征的诊断，心电图，监护的长条记录，或连续的24小时心电图记录可确定诊断。有些病人表现有心房颤动，仅在转复成窦性心律后才显示其潜在的窦房结功能异常。

窦房结功能失调的预后

窦房结功能障碍的预后复杂，如果不治疗，年死亡率约2%，主要源于基础的结构性心脏病。每年约5%病人发生心房颤动伴有心力衰竭和脑卒中的危险。

窦房结功能shi'tiao的治疗

  • 起搏器

窦房结功能障碍的治疗：植入起搏器。 采用生理性（心房或房室）起搏器而非心室起搏器时，房颤的风险大大降低。最小化心室起搏的新型的双腔起搏器可以进一步减少房颤的风险。植入起搏器后抗心律失常药物可用于预防阵发性快速性心律失常。

茶碱和肼屈嗪可以有选择性地增加健康人和有心动过缓而无晕厥的较年轻病人的心率。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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