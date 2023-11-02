如果婴儿对面罩提供的正压通气没有反应或心率< 60 次/分钟，则应开始按压并对婴儿进行按压 气管插管。如果产前诊断或临床怀疑膈疝的婴儿需要PPV，也需要li'ji气管插管。 在这种情况下应避免带袋子和面罩的 PPV，以免使肠道膨胀并进一步损害肺部。如果有必要插管，建议使用心脏监测器，这是评估婴儿心率的最准确方法。

根据婴儿的体重和孕周选择插管的大小和深度 （参见表新生儿气管插管）。

表格 新生儿气管插管 表格

鼻-耳屏长度（从鼻中隔底部到耳屏的距离）加 1 厘米已被研究作为孕龄和体重的替代方案，用于确定气管导管放置深度。这些研究的结果各不相同，需要更多的研究（1, 2）。

许多气管插管的插入标记定位于声带水平，以引导最初的置管。

插管后，临床医生应立即聆听双侧对称的呼吸音。如果插管过深，通常会选择性插入右主支气管，而常有左侧呼吸音降低。

气管插管应通过使用比色检测仪测试呼出的二氧化碳来确认。比色指示剂从紫色/蓝色变为黄色的阳性结果可确认气管插管。阴性结果最常见的原因是食管插管，但也可能在通气不足或心输出量非常差时发生。固定的黄色可能是 肾上腺素直接污染所致，或者表明设备有故障。

适当的气管导管深度应使导管尖端位于胸部x光片上锁骨和隆突之间的大约一半处，大致与椎体水平T1-T2相吻合。

对于≥34周（或≥2000 g）的婴儿，如果插管困难，可以使用喉罩气道。如果团队成员无法放置气管插管，任何孕龄的婴儿都可以使用适当的袋和面罩 PPV 来维持。 在这些婴儿中，应放置鼻胃管以对胃进行减压。

插管后，如果心率没有改善，峰值吸气压力不足而胸腔抬高不足，则可能是气道阻塞，应进行抽吸。较细直径的导管（5~8 F）可以清除气管内稀薄的分泌物，但对浓稠的分泌物、血液或胎粪无效。在这种情况下，可以在使用胎粪吸引器连续抽吸的同时取出气管导管，有时可以用更粗的导管（10~12 F）直接抽吸气管。吸引气管后重新插管。

如果婴儿通气良好，但心率仍<60次/分钟，则应使用2拇指/胸部环绕技术给予胸部按压，以3次按压、1次通气的协调比例进行，每分钟按压90次，通气30次。不再推荐两指胸部按压技术。如果尚未插管，则在开始胸部按压时需要插管，并且氧气浓度应增加到100%。胸部按压60秒后应重新评估心率。

如果婴儿充分通气和胸部按压1分钟后仍然存在严重的心动过缓，应将导管插入脐静脉或放置髓内针，尽快给予血管内肾上腺素。在建立通路的同时，可通过气管插管给予一定剂量的肾上腺素，但该途径的疗效尚不清楚。剂量为 肾上腺素 气管内给药与 静脉注射/骨髓输液给药的剂量不同。肾上腺素的剂量为0.02 mg/kg（0.1 mg/mL的溶液0.2 mL/kg，以前称为1：10000溶液）静脉注射/骨内输液，每3~5分钟根据需要重复一次。在建立血管通路时，建议气管内使用的肾上腺素剂量为0.1mg/kg（1mL/kg的0.1mg/mL溶液[1:10,000溶液]）。不建议使用更高剂量的肾上腺素。