出生的过程中新生儿生理上发生巨大的变化，有时在宫内正常的胎儿出生时也可能出现问题。鉴于这个缘故，在分娩过程中，应有具备新生儿复苏技能的人员在场。孕龄和生长参数有助于确定新生儿病变的风险。
大约10%的新生儿分娩过程中需要呼吸辅助。只有不到1%的患者需要广泛的复苏。导致呼吸抑制的原因有很多，需要在出生时进行复苏（见表 新生儿出生时可能需要复苏的问题）。如果出生体重<1500g的新生儿，复苏的需求就会显著增加。
出生时可能需要复苏的新生儿问题
出现的问题
可能的病因
呼吸窘迫/呼吸衰竭
气道梗阻
血液
黏液
气道解剖异常（如发育不全、闭锁、狭窄）
产前疾病
妊娠毒血症
胎盘功能不全
吸烟（产妇）
子宫痉挛
中枢神经系统异常
导致呼吸抑制的药物
止痛药或催眠药
麻醉药
硫酸镁
阿片类药物， 母亲物质使用
导致窒息的产时疾病
脐带压迫
母体和/或胎儿失血
孕妇低血压
产妇低氧血症
胎盘功能不全
肺部或胸部疾病
肺发育不全
表面活性剂缺乏
心血管损害
由于肺血流量减少导致缺氧的导管依赖性病变
混合病变
低血压
胎儿或胎盘出血引起的血容量不足
感染
Apgar评分
Apgar得分用于描述新生儿出生时的心肺和神经系统状况。该评分不是指导复苏或后续治疗的工具，也不能确定每个患者的预后。
Apgar评分给5个新生儿健康指标（皮肤颜色、心率、弹足底或插鼻管反应、肌紧张、呼吸—见表 阿普加评分）各分配了0～2分。评分依据是生理成熟度和出生体重、母亲围产期的治疗情况以及胎儿的心肺和神经系统状况。生后5分钟评分7～10分为正常，4～6分为中，0～3分为低。通常，分数只在生命的1分钟和5分钟分配。如果在生命的5分钟内分数≤5，则应继续每5分钟分配一次分数，直到分数＞5。
Apgar评分低（0到3分）有多种可能的原因，包括预后较差的严重、慢性问题和可以快速解决且预后良好的急性问题。Apgar评分低是临床所见，而不是诊断。
Apgar评分
评分*
指标
记符
0
1
2
颜色
外观
青紫或苍白
身体粉红，四肢青紫
全身粉红
心率（次/min）
脉搏
缺失
<100次/分钟
>100次/分钟
对导管插鼻/触觉刺激的反射性反应
怪相
无
怪相
打喷嚏，咳嗽
肌张力
活动
跛行
四肢略屈曲
四肢能活动
呼吸
呼吸
缺失
不规律，慢
正常，哭吵
*5分钟Apgar评分7～10分为正常，4～6分为中，0～3分为低。
复苏
新生儿复苏应遵循美国儿科学会和美国心脏协会的最新建议（1)。
准备 是必不可少的。识别围产期风险因素，分配团队成员的角色，并准备和检查设备：
每次分娩时，在新生儿复苏的最初阶段，应至少有1名熟练的技术人员在场，包括给予正压通气（PPV），即使在没有特定危险因素的情况下，也能迅速派遣其他有能力进行完全新生儿复苏的人员。可能需要4名或4名以上的成员组成团队进行复杂的复苏，根据风险因素的不同，整个复苏团队可能需要在分娩前就已到场。
在早产之前，将室温设置为23至25°C（74至77°F）。
小于32周的早产婴儿应使用保暖床垫，帽子、塑料袋或保鲜膜。
有许多围产期危险因素会增加需要复苏的可能性。除了表新生儿可能需要复苏的问题 中提到的因素外，其他一些危险因素包括
缺乏产前护理
孕龄<36周或≥41周
多胎妊娠
需要产钳，真空辅助或紧急剖腹产
胎粪污染羊水
肩难产，臀位或其他异常表现
胎儿的某些心率模式异常
婴儿感染的迹象
母体危险因素（例如，发烧、未经治疗或治疗不当的 B 组链球菌感染）
新生儿复苏的步骤
* PPV:对≥35孕周的婴儿使用室内空气(21% FiO2)启动复苏，对< 35孕周的婴儿使用21 ~ 30% FiO2启动复苏。如果SPO2 目标没有实现，则向上滴定吸入的氧浓度。
†3：1的按压：通气率共90按压和30次/分钟。按压和通气依次进行，而不是同时进行。因此，以120次/分的速度按压3次，随后1次换气持续超过1/2秒。
CPAP =持续气道正压； 心电图=心电图; ETT =气管导管； FiO2 =吸入氧分数；HR =心率； PPV =正压通气； SpO2 =氧饱和度； UVC =脐静脉导管。
Based on Weiner GM: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed.8.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.
初步措施
所有新生儿的初步措施包括
快速评估（出生后60秒内）呼吸，心率和皮肤颜色
提供热量以维持体温36.5~37.5°C
干燥剂
婴儿的刺激
开放气道的体位
如果需要的话，进行抽吸
吸吮，包括使用球管注射器，仅适用于气道阻塞明显或需要正压通气的婴儿
对于不需要复苏的早产儿和足月儿，建议延迟30-60秒剪断脐带。对于需要复苏的婴儿，没有足够的证据建议延迟夹脐带。
对于90％有活力且不需要复苏的新生儿，应尽快与母亲建立肌肤接触。
复苏的需要主要取决于婴儿的呼吸用力程度和心率。3导联心脏监护仪是评估心率的首选方法。除了对呼吸进行临床评估外，还应考虑到生命最初10分钟内氧饱和度缓慢升高，使用带导管探头（即右手腕，手或手指）的脉搏血氧饱和度检测仪监测氧饱和度（见表新生儿氧饱和度指标)。
新生儿血氧饱和度目标
分娩之后的时间
导管前 * SPO2
1分钟
60–65%
2分钟
65–70%
3分钟
70–75%
4分钟
75–80%
4分钟
80–85%
≥10分钟
85–95%
*右上肢接收导管前的血供。
SPO2 = 氧饱和度。
通气和吸氧
如果新生儿的呼吸受到抑制，通过轻拍脚底和/或摩擦后背进行刺激可能是有效的。除非有呼吸道阻塞，否则吸引并不是一种有效的刺激方法，可能会引起呼吸暂停和心动过缓的迷走神经反应。
对于心跳速度≥100次/分钟，呼吸窘迫，呼吸困难和/或持续发绀的婴儿，提示需补充 氧气 和/或 持续气道正压通气（CPAP）。
对于心率为60-100次/分钟的婴儿，如果出现呼吸暂停，喘气或无效呼吸，提示应使用面罩进行正压通气（PPV）。在给予PPV之前，应使用球囊注射器轻轻抽吸口腔，然后再抽吸鼻子，以清除气道。婴儿的头部和颈部被支撑于中立（嗅探）位置，下颌前倾，嘴巴略微张开。对于足月婴儿，初始呼吸机设置为20~25 cm H2O的峰值吸气压力（PIP），5 cm H2O的呼气末正压（PEEP）以及40~60次/分钟的辅助控制（AC）或间歇性强制通气（IMV）速率。没有足够的数据推荐特定的吸气时间，但不建议充气时间大于5秒。
如果心率＜60次/分，新生儿在等待 气管插管时需要按压和PPV。
通气的有效性主要取决于心率的快速改善。如果心率在 15 秒内没有增加，则应执行以下所有操作：
调整面罩以确保密封性良好。
检查头部、嘴巴和下巴的位置，确保呼吸道畅通。如果尽管头部位置良好但嘴巴仍无法张开，则可以考虑放置口腔气道。
使用球形注射器和/或尺寸为 10 至 12 F 的导管抽吸口腔和气道。
评估胸壁上升。
如果心率仍然没有增加，最后一步是增加气道压力以确保胸壁充分上升。虽然应将吸气峰值压(PIP)设定在婴儿能反应的最低水平，但对于足月婴儿，在最初几次呼吸中，可能需要25至30 cm H2O的初始PIP来产生足够的通气。大多数情况下，早产儿需要较低的压力才能获得足够的通气。因为即使是短暂的潮气量过大也很容易损害新生儿的肺部，尤其是早产儿，所以在复苏过程中经常评估和调整PIP至关重要。已经描述了在复苏过程中测量和控制潮气量的设备，这些设备可能会有所帮助，但目前尚未确定其作用。
应使用混合器提供氧气，根据婴儿的临床状况改变氧气浓度。对于足月婴儿，应开始使用21%的分次吸入氧(FiO2)(室内空气)，对于≤35周的早产儿，应开始使用21 - 30% FiO2，并根据脉搏血氧仪的指示进行滴定。需要按压或插管的婴儿，或对PPV无反应的婴儿，应给予100% FiO2。应避免高氧血症（血氧饱和度> 95％）。在其他方面对复苏反应良好，但在没有肺部疾病证据的情况下持续发绀的婴儿可能患有先天性心脏病。
插管和胸外按压
如果婴儿对面罩提供的正压通气没有反应或心率< 60 次/分钟，则应开始按压并对婴儿进行按压 气管插管。如果产前诊断或临床怀疑膈疝的婴儿需要PPV，也需要li'ji气管插管。 在这种情况下应避免带袋子和面罩的 PPV，以免使肠道膨胀并进一步损害肺部。如果有必要插管，建议使用心脏监测器，这是评估婴儿心率的最准确方法。
根据婴儿的体重和孕周选择插管的大小和深度 （参见表新生儿气管插管）。
新生儿气管插管
插管时的体重（公斤）
胎龄周数
唇部插入深度（厘米）
气管插管尺寸（直径，毫米）
0.5–0.6
23–24
5.5
尺寸 2.5：适合体重 < 1 公斤或胎龄 < 28 周的婴儿
0.7–0.8
25–26
6.0
0.9–1.0
27–29
6.5
尺寸 3.0：适合 1 至 2 公斤或孕龄 28 至 34 周的婴儿
1.1–1.4
30–32
7.0
1.5–1.8
33–34
7.5
尺寸 3.5：适合体重 > 2 公斤或胎龄 > 34 周的婴儿
1.9–2.4
35–37
8.0
2.5–3.1
38–40
8.5
3.2–4.2
41–43
9.0
大小3.5 至 4.0
Data from Kempley ST, Moreiras JW, Petrone FL: Endotracheal tube length for neonatal intubation.Resuscitation 77(3):369-373, 2008.doi: 10.1016/j.resuscitation.2008.02.002 and from Weiner GM, ed: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed.8.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.
鼻-耳屏长度（从鼻中隔底部到耳屏的距离）加 1 厘米已被研究作为孕龄和体重的替代方案，用于确定气管导管放置深度。这些研究的结果各不相同，需要更多的研究（1, 2）。
许多气管插管的插入标记定位于声带水平，以引导最初的置管。
插管后，临床医生应立即聆听双侧对称的呼吸音。如果插管过深，通常会选择性插入右主支气管，而常有左侧呼吸音降低。
气管插管应通过使用比色检测仪测试呼出的二氧化碳来确认。比色指示剂从紫色/蓝色变为黄色的阳性结果可确认气管插管。阴性结果最常见的原因是食管插管，但也可能在通气不足或心输出量非常差时发生。固定的黄色可能是 肾上腺素直接污染所致，或者表明设备有故障。
适当的气管导管深度应使导管尖端位于胸部x光片上锁骨和隆突之间的大约一半处，大致与椎体水平T1-T2相吻合。
对于≥34周（或≥2000 g）的婴儿，如果插管困难，可以使用喉罩气道。如果团队成员无法放置气管插管，任何孕龄的婴儿都可以使用适当的袋和面罩 PPV 来维持。 在这些婴儿中，应放置鼻胃管以对胃进行减压。
插管后，如果心率没有改善，峰值吸气压力不足而胸腔抬高不足，则可能是气道阻塞，应进行抽吸。较细直径的导管（5~8 F）可以清除气管内稀薄的分泌物，但对浓稠的分泌物、血液或胎粪无效。在这种情况下，可以在使用胎粪吸引器连续抽吸的同时取出气管导管，有时可以用更粗的导管（10~12 F）直接抽吸气管。吸引气管后重新插管。
如果婴儿通气良好，但心率仍<60次/分钟，则应使用2拇指/胸部环绕技术给予胸部按压，以3次按压、1次通气的协调比例进行，每分钟按压90次，通气30次。不再推荐两指胸部按压技术。如果尚未插管，则在开始胸部按压时需要插管，并且氧气浓度应增加到100%。胸部按压60秒后应重新评估心率。
如果婴儿充分通气和胸部按压1分钟后仍然存在严重的心动过缓，应将导管插入脐静脉或放置髓内针，尽快给予血管内肾上腺素。在建立通路的同时，可通过气管插管给予一定剂量的肾上腺素，但该途径的疗效尚不清楚。剂量为 肾上腺素 气管内给药与 静脉注射/骨髓输液给药的剂量不同。肾上腺素的剂量为0.02 mg/kg（0.1 mg/mL的溶液0.2 mL/kg，以前称为1：10000溶液）静脉注射/骨内输液，每3~5分钟根据需要重复一次。在建立血管通路时，建议气管内使用的肾上腺素剂量为0.1mg/kg（1mL/kg的0.1mg/mL溶液[1:10,000溶液]）。不建议使用更高剂量的肾上腺素。
复苏无效
如果婴儿对复苏反应不佳，脸色苍白和/或灌注不良，建议在5~10分钟内用10 mL/kg的0.9％生理盐水静脉扩容补液。由于早产儿有发生脑室内出血的危险，所以应在较长的时间内（30至60分钟）给予晶体液或胶体液栓剂。未交叉匹配的O阴性堆积红细胞也可用于扩容，尤其是在出现急性严重失血的情况下。
在复苏过程中，不建议使用碳酸氢钠和阿托品等药物。在治疗呼吸抑制的初始步骤中不建议使用纳洛酮，一项综述发现没有足够的证据确定这种药物在新生儿中的安全性和有效性(3)。
如果婴儿对复苏没有反应或在最初反应后突然恶化, 气胸 必须排除。尽管在临床上可以通过听诊发现单侧呼吸音减弱来怀疑是气胸，但呼吸音在心前区可以很好地传播，而双侧呼吸音的存在可能会产生误导。可以对胸部进行透照，但通常由于缺乏立即可用的强光源以及无法使房间足够暗而受到限制。此外，皮肤薄、皮下脂肪少的小婴儿可能误诊气胸，皮肤厚、皮下脂肪多的大婴儿可能漏诊气胸。在复苏过程中，胸部x光检查通常需要太长时间才能发挥实际作用，但床边超声检查可以提供准确快速诊断的可能性。由于气胸是复苏无反应的可逆原因，因此即使没有明确诊断，也应根据经验考虑进行双侧胸腔穿刺术。
在某些情况下，胸腔穿刺术是诊断和治疗不明原因胸腔积液的方法。
不复苏
在某些情况下，是否进行复苏的决定可能需要与家人讨论，以便他们了解婴儿诊断和状况的复杂性，以便医疗团队了解家人的意愿。这些讨论最好在急需复苏之前进行。此类临床情况的一些例子包括：
出生前诊断出患有已知致命异常的婴儿：理想情况下，应在分娩前与家人充分讨论以达成计划。
极早产儿：请遵循机构准则，同时要记住，产前估计的孕龄往往不准确。
对于分娩时未发现严重异常的婴儿，最初的诊断和/或预后可能不准确，因此通常应尝试复苏。
在可能的情况下，应由新生儿科医生参与可存活阈值的决策。产科日期数据应直接从怀孕患者以及医疗记录中获得。新生儿科医生应使用此信息来计算预计分娩日期和可能的分娩范围 胎龄 而依赖于之前设定的预计分娩日期。与父母的讨论应考虑基于预期的孕周和出生体重（如果已知），胎儿性别，单胎/多胎妊娠状况以及使用糖皮质激素的产前治疗的当前本地和全国的结局数据。如果有一系列可接受的方法，则父母的意见是决定是否进行复苏的最重要因素。
对大多数家庭和医生而言，复苏的目标是婴儿在没有严重并发症的情况下存活下来。出生时没有任何可检测到的生命体征，并且进行了大约20分钟的适当复苏，但仍未能恢复任何生命体征的婴儿不太可能实现这一目标，根据新生儿复苏教科书中的指南，在这种情况下停止复苏是合理的(4)。但是，对于持续的严重心动过缓，复苏应持续多长时间，或停止复苏后心率加快时该如何做尚无明确的指导。在这种情况下，应根据治疗目标评估干预的适当性。
参考文献
1.Uygur Ö, Öncel MY, Şimşek GK, et al: Is Nasal Septum-Tragus Length Measurement Appropriate for Endotracheal Tube Intubation Depth in Neonates?A Randomized Controlled Study. Am J Perinatol 38(7):728-733, 2021.doi: 10.1055/s-0039-3400982
2.Gray MM, Delaney H, Umoren R, et al: Accuracy of the nasal-tragus length measurement for correct endotracheal tube placement in a cohort of neonatal resuscitation simulators. J Perinatol 37(8):975-978, 2017.doi: 10.1038/jp.2017.63
3.Moe-Byrne T, Brown JVE, McGuire W: Naloxone for opioid-exposed newborn infants.Cochrane Database Syst Rev 10(10):CD003483, 2018.doi: 10.1002/14651858.CD003483.pub3
4.Weiner GM, ed: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed.8.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.