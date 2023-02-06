如何做经皮环甲膜切开术

环状软骨切开术，无论是传统的手术环状软骨切开术还是使用导丝的经皮环状软骨切开术，都需要通过皮肤和环甲膜作一处切口，通过该切口将人工气道插入气管。当气管插管存在禁忌或其他插管方法无法实现，且气道管理和通气的非确定性方法（例如，即声门外装置，如喉罩气道）无法为患者充分通气和供氧时，通常会紧急进行环状软骨切开术。

(参见气道建立与管理。）

使用导丝进行的环状软骨切开术与中心静脉导管置管的Seldinger技术（导丝上套导管）相似，可能更适合手术经验有限的操作者。

针环甲膜切开术是一种临时方法，该方法使用12~14G血管导管连接气囊瓣膜面罩装置(或喷气呼吸机，如果有的话)，是10岁以下儿童首选的环甲环切开术。通过将血管导管连接到3-mL注射器上并卸下柱塞，可以轻松组装该设备。然后将来自6.5mm气管插管（ET）的适配器连接到注射器上，并使用连接到ET管适配器的袋阀面罩装置为患者通气。

经皮环甲膜切开术适应症 呼吸暂停，严重的呼吸衰竭或即将发生的呼吸暂停需要气管插管 经口气管插管或鼻气管插管失败，无法充氧或通过其他方法通气(如气囊-瓣膜-面罩，声门上气道装置)

有气管插管或鼻气管插管的禁忌症，例如口腔大量出血，严重的面部创伤或肿瘤引起的肿块效应

经皮环甲膜切开术的禁忌症 绝对禁忌证 年龄< 8 岁 相对禁忌证 由于喉，甲状软骨或环状软骨严重受损而无法识别标志

气管远端部分或全部横切

8到12岁（不同的年龄界限，没有明确的专家共识）

经皮环甲膜切开术的并发症 早期并发症, 环状软骨切除术后立即或在数小时内确诊的并发症，包括以下内容： 出血，有时无法控制

将管子插入颈部组织而不是气管，肺部听诊时没有呼吸音可立即识别，并通过将管子重新插入气管来补救

气管后部损伤或穿孔

喉，声带或甲状腺损伤 晚期并发症, 公认的环甲膜切开术后几周或几个月内出现，包括： 声门下狭窄和造口肉芽组织引起的进行性气道阻塞

声音变化是长期的，但可能会随时间推移而消失

伤口感染

经皮环甲膜切开术设备 消毒液（如洗必泰，聚维酮碘）和无菌纱布

无菌洞巾

无菌手套和防护服以及眼睛和面部防护（通用预防措施）

局部麻醉剂（含肾上腺素的1％或2%利多卡因）、25G穿刺针、3mL注射器）

能够容纳导丝的针头导管装置，该装置连接到半充满生理盐水的3~6mL注射器上

塑料外壳中的柔性导丝

气道导管（气管插管），带有塑料充气袖带和可拆卸的腔内弯曲钝性扩张器（便于插入）

＃15手术刀片

抽吸泵和抽吸导管

袋阀面罩和氧气源

患者监护设备，包括心脏监护仪，脉搏血氧仪，血压监护仪（非侵入性）

二氧化碳监测仪（呼气末二氧化碳监测器）（如果有） 一些可商购的套件包含全部或部分套件：气道导管，导丝，注射器和针头导管装置。

其它考虑 环状软骨应该易于辨认，因为使用导丝技术通常最初没有皮肤切口。解剖变异将使环状软骨难以识别。

手术过程中必须采用无菌技术以防止局部微生物污染。

经皮环甲膜切开术的相关解剖学 环甲膜位于甲状软骨和环状软骨之间。膜纵向约1cm，横向约2~3cm。气管软骨从环状软骨尾部延伸至胸骨切迹。

环甲膜周围区域血管丰富（甲状腺上动脉和相对罕见的变异甲状腺动脉）。 紧急环甲膜切开术

经皮环甲膜切开术的定位 患者仰卧，如果颈椎损伤不严重，则过度伸展颈部。环甲膜切开术不需要嗅探体位。

经皮环甲膜切开术的分步描述 如何在导丝引导下做环甲膜切开术 视频 在可能的情况下，确保在整个手术过程中有足够的氧合和通气，使用袋阀面罩或喉罩气道 和补充氧气(如果有的话，高流量)。

使用注射器充气，检测气管导管囊的袖口是否漏气。然后放空气囊。

用戴手套的手指在扩张器/气道组件（包括气囊袖套）上涂抹少量水溶性润滑剂。

将半注满生理盐水的注射器连接到插入针上。

识别环甲膜。从喉突（甲状软骨前段最突出的部分）向足侧移动手指，直到感觉到环甲膜，在甲状软骨尾端与环状软骨之间明显可触及的下陷部分。

用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂清洁前颈，然后在脖子上盖好无菌洞巾。

如果患者能感觉到疼痛，请沿着预期的皮肤切口部位注入局部麻醉剂（请参阅下一个项目符号）。

用拇指和中指抓住甲状软骨的两侧，用非惯用手稳定喉部。保持稳定直至气道导管就位。

一些操作者在环甲膜上用手术刀在皮肤和皮下组织划一条2~3cm的中线纵向切口。

插入针头（通常在导管内），并用含液体的注射器穿刺环甲膜，注射器尾端与皮肤呈约45度角。进针时，保持注射器柱塞上的背压。

当针头进入气管时感觉到爆裂声，并观察空气进入注射器的状态（在盐水中可见气泡）来确认针头在气道中的位置。一旦空气返回，立即停止进针。

从针头上取下注射器。如果导管位于针头上方，则推进导管并抽出针头。

将导丝柔软的尖端穿过针头或导管进入气管。

在保持导丝牢固控制的同时，轻轻拔出针头或导管，将导丝留在原处。

在导丝插入部位正下方（如果之前未做过）作皮肤切口，以利于钝器扩张器和气道通过，该扩张器和气道作为一个整体进入气管。小心引导扩张器通过导丝。确保导丝穿过扩张器，并且在继续操作之前控制好导丝的近端（这样导丝就不会在气道内丢失）。

根据需要进一步解剖该部位，以利于设备通过组织进入气管。如果通道的阻力很大，请尝试缓慢平稳用力，在推进过程中旋转设备，并在需要时进一步解剖。完全插入后，气道导管的针座和凸缘应与皮肤齐平。

拔出导丝和扩张器。

将气囊袖带充气至有效通气所需的最小容积。

使用新建立的气道恢复通气。

用布或胶带穿过导管法兰将设备固定到位。

当气道固定稳当时，采用听诊和呼气末二氧化碳检测来确认气道放置正确。

经皮环甲膜切开术后护理 可以做胸部X光检查以确认位置。

环甲膜切开术通常被视为通向更永久性气管切开术的桥梁，通常在最初急诊环甲膜切开术后72小时内完成。转换为气管切开术被认为可以降低声门下狭窄的风险。 但是，没有强有力的文献支持这种强制转换。