袋阀面罩装置包括一个带有活瓣装置的自动膨胀气囊（复苏囊）和适合面部组织的柔软面罩。当接上氧气供应装置时，它们提供60%～100%的吸入氧气（见如何进行袋式阀门-面罩式通气）。 在经验丰富的医生手中，气囊-阀-面罩装置设备在许多情况下都能提供足够的临时通气，从而有时间系统地获得最佳的气道控制。然而，如果带瓣气囊面罩通气 >5分钟，空气会进入胃内，需插鼻胃管排出胃内积气。

如何插入口咽通气道 视频

气囊-活瓣-面罩式呼吸器不能保持气道通畅，因此软组织松弛的患者需要仔细定位和手动操作（见图开放气道时{104487头颈部的位置和抬举 下巴），与其他用于保持呼吸道畅通的附加装置一样。

开放气道时头和颈部位置

托颚法

在袋阀面罩通气期间可以使用口咽气道或鼻咽呼吸道，以避免口咽软组织阻塞气道。在意识清醒的病人中，口咽气道可引起呕吐和误吸，因此应谨慎使用。鼻咽通气道不会导致患者作呕，建议用于清醒或半昏迷的患者，这些患者由于呕吐反射可能无法耐受口咽通气道。

放置鼻咽气道的绝对禁忌证包括疑似筛状板（颅底）骨折的严重面部中部损伤。

相对禁忌症包括鼻腔解剖异常（例如，严重的鼻外伤、大息肉、最近的鼻腔手术），这可能会使通过鼻咽气道变得困难。

确定口咽气道合适大小的最常用方法是使用与患者嘴角到下颌角之间距离相同长度的气道。

如何插入鼻咽通气道 视频

复苏气囊也与人工气道联用，包括气管内插管、声门上和咽部气道。儿科气囊有一个减压阀，可以限制气道压力峰值(通常为35-45厘米的水);医生必须监测瓣膜设置以避免意外过度通气。 必要时可关闭减压安全阀以提供足够的压力。