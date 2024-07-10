开放气道后如没有自主呼吸，也没有呼吸装备可供使用，则立即开始人工呼吸复苏（口对面罩或口对屏障装置），口对口通气很少推荐。呼出气含有16%～18%氧气及4～5%二氧化碳，这足以维持血氧及二氧化碳值接近正常。高于需求量的通气可能产生胃扩张及误吸风险。
袋阀面罩装置
袋阀面罩装置包括一个带有活瓣装置的自动膨胀气囊（复苏囊）和适合面部组织的柔软面罩。当接上氧气供应装置时，它们提供60%～100%的吸入氧气（见如何进行袋式阀门-面罩式通气）。 在经验丰富的医生手中，气囊-阀-面罩装置设备在许多情况下都能提供足够的临时通气，从而有时间系统地获得最佳的气道控制。然而，如果带瓣气囊面罩通气 >5分钟，空气会进入胃内，需插鼻胃管排出胃内积气。
气囊-活瓣-面罩式呼吸器不能保持气道通畅，因此软组织松弛的患者需要仔细定位和手动操作（见图开放气道时{104487头颈部的位置和抬举 下巴），与其他用于保持呼吸道畅通的附加装置一样。
开放气道时头和颈部位置
A：头部平放在担架上，气道处收窄状态。 B：耳朵与胸骨切迹对齐，面部与天花板平行，打开气道。 Adapted from Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed.2.Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.
托颚法
在袋阀面罩通气期间可以使用口咽气道或鼻咽呼吸道，以避免口咽软组织阻塞气道。在意识清醒的病人中，口咽气道可引起呕吐和误吸，因此应谨慎使用。鼻咽通气道不会导致患者作呕，建议用于清醒或半昏迷的患者，这些患者由于呕吐反射可能无法耐受口咽通气道。
放置鼻咽气道的绝对禁忌证包括疑似筛状板（颅底）骨折的严重面部中部损伤。
相对禁忌症包括鼻腔解剖异常（例如，严重的鼻外伤、大息肉、最近的鼻腔手术），这可能会使通过鼻咽气道变得困难。
确定口咽气道合适大小的最常用方法是使用与患者嘴角到下颌角之间距离相同长度的气道。
复苏气囊也与人工气道联用，包括气管内插管、声门上和咽部气道。儿科气囊有一个减压阀，可以限制气道压力峰值(通常为35-45厘米的水);医生必须监测瓣膜设置以避免意外过度通气。 必要时可关闭减压安全阀以提供足够的压力。
喉罩气道（LMA）
将声门上气道（SGA）插入咽部，以便在无需气管插管的情况下进行通气、氧合和麻醉气体的施用。这些设备的用途如下：
主要气道管理
当袋-阀-面罩通气困难时进行抢救通气
当预期最终气道管理困难时（例如，有解剖异常的患者）进行抢救通气。
人员有限时的通风（例如院前）
作为气管插管的导管
手术室最常用的SGA是喉罩通气道（LMA）和类似设备，而急诊科和院前气道管理更常用其他SGA（见其他设备）。
将喉罩插入下口咽部以防止软组织引起的气道阻塞，并建立有效的通气通道（见图喉罩气道）。喉罩允许气管内插管或胃管通过。喉罩封闭了喉部入口处（不同于面罩与脸部接触），喉罩避免了面罩密闭性不佳的问题，以及下颌和舌移位的危险。并发症包括有正常呕吐反射和/或过度通气患者呕吐及误吸。
有很多LMA插入技术(参见如何插入喉罩通气）。 标准的做法是将已放气的喉罩按压在硬腭上（用惯用手的中指），将其旋转越过舌根，直至喉罩到达下咽部，其尖端位于食道上部。一旦置于正确位置，将喉罩囊充气。喉罩置入前，喉罩囊充入半推荐量气体，可使喉罩顶部变硬，便于操作。一些面罩版本用模塑到气道的凝胶代替充气袖带。
虽然喉罩气道不能将气道与食管以及气管插管隔离，但与袋式面罩通气相比，它具有一些优势：
它使胃膨胀最小化
它有一些抗被动反流的功能
如今多数类型的喉罩气道都具有一个开口，经此可插入小型导管进行胃部减压。
喉罩密闭气道的功效与气管导管不同，与气囊充气压并不直接相关。对于气管导管，气囊压力越高，其密闭越紧；喉罩与之不同，过度充气反而使喉罩囊变得僵硬，更难匹配病人解剖形态。若密闭不够，应稍微降低 充气压力；如未见效，应试用更大号的喉罩。
紧急情况下，喉罩气道应视为桥梁设备。 放置时间过长，喉罩气囊过度充气，或两种情况同时存在，都会压迫舌头导致舌头水肿。此外，如果非昏迷患者在LMA插入之前（例如，用于喉镜检查）给予 肌肉松弛剂 ，当药效消失时它们可能会堵塞并且可能会误吸。撤除喉罩（如果过度通气和恶心反射严重），或者使用止吐药物，然后选用气管插管替代原先的气道方案。
使用 LMA禁忌症是巨大的面部创伤。
喉罩气道（LMA）
LMA是一根带有充气袖囊的管子，可以插入口咽部。 A： 将放气的袖囊插入嘴中。 B:用食指引导将喉罩气囊置于喉头上方。 C： 一旦到达正确位置，就给喉气囊充气。
有些袖带使用的是一种可以固定在气道上的凝胶，而不是充气袖带。
气管内导管
其他装置
其他声门上气道装置包括喉管或双腔气道（例如 Combitube、King 喉管 - 参见 如何插入食管气管双腔管 (Combitube) 或 King 喉管）。 这些装置使用2个气囊在喉部上方和下方形成密封且能覆盖喉部入口（在气囊之间）的通气口。与喉罩气道一样，长时间放置和球囊过度充气会导致舌水肿。在气管插管尝试失败后，这些可用作替代气道。