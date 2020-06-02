使用其他插管部位无法获得安全的或长期静脉通路

无法获得 外周静脉通路 或者 骨内输注

为心脏骤停患者静脉输注液体和药物

静脉输注浓缩或刺激性液体

如果放置大口径（例如，18 或 16 号）外周静脉导管或其他 CVC 不可行，则静脉输注高流量或大量液体

血液透析 或者 血浆置换术

经静脉心脏起搏 或者 肺动脉监测 （Swan-Ganz 导管）*

放置下腔静脉滤器

上腔静脉综合征患者需要中央静脉通路

对于需要中心静脉通路的患者，除非有禁忌症，否则通常首选横膈膜上方的中心静脉通路而不是股静脉通路。股静脉通路通常仅用作临时通路，因为它们具有很高的感染风险。应尽快将它们更换为横隔膜上方的通路。

* 对于经静脉心脏起搏和肺动脉监测，右颈内静脉插管 或左锁骨下静脉插管 通常是首选。