如何更换和用夹板固定撕脱的牙

撕脱后，应尽快将已撕脱的恒牙手动重新插入牙槽窝中。临时夹板可以固定再植入的牙齿，促进牙周韧带的修复。

快速更换的撕脱牙（<30分钟）预后良好，可以永久保持，但大多数最终需要根管。牙齿离开牙槽骨的时间越长，预后越差，因此通常需要由急诊或初级保健医生进行更换。但是，大约2小时后，除非经过牙医咨询，否则通常不由非专科医生进行更换，并且通常认为3小时后不值得尝试。

应指导患者不要清洗或擦洗撕脱的牙齿，只能用牙冠（与牙根相对的一端）处理，并将其放入盛有牛奶的容器中或（对于可靠的患者）放在舌头下。卫生专业人员应保持诸如汉克斯平衡盐溶液（HBSS）之类的缓冲液供应，作为临时存储/运输介质。

（参见另请参见牙科急症 和 牙折和牙脱位。)

适应证 撕脱，突出的，侧向脱位或重度半脱位（即活动性，疼痛性和出血性）的恒牙

禁忌证 绝对禁忌证 乳牙受累

插入的牙齿（推入更深的牙槽）

严重的牙槽骨骨折，牙槽窝损伤或永久性牙齿骨折或严重蛀坏的恒牙

牙齿受伤部位的中度/重度牙周疾病 此类患者应转介给牙医或口腔外科医生进行管理。脱落的乳牙通常会先坏死然后被感染，因此不会被替换。它们也可能变得融合僵硬，因此没有脱落，从而影响恒牙的萌出。 相对禁忌证 长时间离开牙槽窝（> 2小时）

先天性心脏缺陷

免疫抑制治疗 长期预后较差但不丢弃牙齿； 将牙齿放在HBSS中，并咨询牙医或口腔外科医生有关尝试更换牙齿的可行性。如果无法获得专家建议和/或不确定随访情况，请告知患者预后很差。如果患者愿意，且时间较合理地接近2个小时，请尝试如下所述的替换。

并发症 牙齿可能会脱落并被吸出。

长期并发症包括炎性牙根吸收或牙齿僵直（通过牙根与牙槽骨的融合而不是通过牙周韧带的附着）。

设备 牙科椅，带头部支撑的直椅或担架

口腔内照明光源

无菌手套

面罩和安全眼镜，或面罩

纱布垫

棉签涂抹器

牙镜或舌片

抽吸

Hanks 平衡盐溶液（首选），或者如果没有的话，使用牛奶或等渗盐水。不要用水。

冷固化柔性夹板材料（例如，牙周敷料） 局部麻醉设备 局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）

可注射的局部麻醉药，如2％利多卡因，含或不含1：100,000肾上腺素†，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因，含或不含1：200,000肾上腺素†

牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄针筒注射器（例如3 mL）

25G或27G针头：2 cm长，用于骨膜上浸润； 3cm长用于神经阻滞 *注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会导致毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。 †局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg； 含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因1.5 mg/kg：注意1％的溶液（任何物质）代表10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限量的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。

其它考虑 再植的预后取决于牙周韧带细胞的存活：仅通过牙冠操作处理牙齿，仅进行轻柔冲洗，不要夹持，操纵或刮擦牙根（这样做可能会去除活的牙周韧带纤维）。

对于某些已更换了脱臼牙的高危患者，应给予心内膜炎的抗生素预防。

无法配合手术的患者（通常为儿童）可能需要镇静。

相关解剖学 创伤性牙齿移位逐渐定义为： 牙齿震荡—无移位、不活动的牙齿，但牙周韧带发炎，导致牙齿对接触或压力敏感

半脱位—无移位，但活动（松动）的牙齿

脱位-牙齿移位但未撕脱

撕脱-牙齿从牙槽窝中完全移除（完全脱位） 牙齿的成功再植需要一个相对完整的牙槽窝（牙槽骨）来支撑

体位 将患者倾斜放置，枕部支撑。

转动头部并伸展颈部，以便可以接近撕脱部位。

对于下颌，请使用半躺式坐姿，使张嘴时下颌的咬合平面与地面大致平行。

对于上颚，使用仰卧位，使上牙咬合平面与地面成大约60至90度角。

逐步描述操作步骤 初步评估和准备 戴无菌手套，口罩/安全眼镜或面罩。

只能通过牙冠来操作牙齿，不要扰乱牙根的任何组织。 如果牙齿已从牙槽窝中脱离不到20分钟，请立即将其重新植入。用生理盐水轻轻冲洗牙齿。要为根部留出空间，请使用适度的冲洗和吸力（小尖头）将大部分血凝块从牙槽窝中移除。不要浪费时间试图清除全部血块。 确保牙齿方向正确。如有需要，可使用对侧牙齿作为方向指引。 如果牙齿脱离牙槽窝超过20分钟但不足2小时，将牙齿浸入Hanks平衡盐溶液中30分钟（HBSS；首选处理），以重新活化牙周纤维细胞的活力，然后重新植入牙齿。如果没有HBSS，可以使用牛奶，但不太理想。盐水是一个更不理想的选择。如上所述除去血块。 如果需要麻醉 对于大多数下颌牙，进行下牙槽神经阻滞

对于大多数上颌牙，进行骨膜上浸润

对于在没有其他明显外伤的学龄儿童中频繁发生的前牙恒牙撕脱，通常进行牙槽上局部浸润就可提供足够的麻醉，比神经阻滞起效更快。 重新植入已撕脱的牙齿 托住牙冠，以正确的解剖学方向将其轻轻地插入牙槽内（如果需要，请使用对侧作为指引）。

轻轻地将牙齿推入插槽（压在牙冠上）以使牙齿就位，不要挤压牙根的任何组织。仅使用数字压力。

检查咬合：让患者轻轻并缓慢地咬合，以确保相对的牙齿不会移动重新植入的牙齿。如果需要，请重新调整牙齿的位置，以便患者可以正常地将牙齿咬合在一起。

夹板固定牙齿（见下文）。

如果无法稳固就位或无法确定方向，请直接将患者送去看牙医。 固定半脱位（活动但不移位）的牙齿 轻轻移动牙冠以将牙齿重新定位到正确的位置，但不要压迫牙根处的任何组织。

夹板固定牙齿（见下文）。 复位脱落的牙齿 （向侧面移位，或从牙槽窝中部分突出；挫入的牙齿应由牙医处理） 根据需要使用手指压力将移位的牙齿重新定位到正确的解剖位置。以相邻和相对的牙齿作为参照。对于腭侧移位的牙齿，有时需要朝前方轻轻地用钳牵引。严重移位的牙齿最好直接交给牙医或口腔外科医生。

检查咬伤：让患者轻轻并缓慢地咬下去，以确保相对的牙齿不会移动重新定位的牙齿。

夹固牙齿（见下文）。 夹住复位的牙齿 按照制造商的指示准备柔性夹板材料，特别是推荐的碱和催化剂比例以及混合程度，然后用湿润的、戴手套的手指将得到的油灰滚成圆柱形（香肠）形状。

保持牙齿在牙槽窝内的位置。

制作2小条糊状。在再植入牙齿的颊面和后舌/腭表面铺设一条，在两侧再延伸1到2个牙齿。不要覆盖牙齿的咬合面。

在将油灰涂抹到牙齿之间的空间时，轻轻地抚平其表面。

如果牙齿的两侧都不能被覆盖，则仅在颊侧放置夹板。

如果临时夹板无效，请将患者直接转至牙医处选择更高级的夹板。

再植后，进行牙科X线检查以确定相关损害。

术后事项 如果需要，给予破伤风预防。

抗生素通常是合适的（例如，阿莫西林500 mg，每天3次，持续 7 天，或儿童的体重调整剂量）。

患者不应在患侧咀嚼，应仅进食流质和软食，并应避免冷热食物。

每 3 至 4 小时（清醒时）进行一次非常温和的温盐水冲洗，直至随访为止。

饭后轻轻刷牙（远离牙龈线）和洗必泰 (0.12%) 30 秒冲洗，每天吐两次，同时夹板就位。

冰片和NSAIDs（非甾体类抗炎药，例如，布洛芬每6小时400 mg）用于止痛； 如果严重受伤需要麻醉镇痛药（例如含可待因，氢可酮或羟考酮的对乙酰氨基酚）。

为了缓解肿胀，请将冰袋（开30分钟，关30分钟）敷在脸的一侧持续24小时，然后改用热敷

尽快安排牙医跟进随访，如果可能的话，在当天进行卫生夹板的放置（如，钢丝和粘合树脂）。

告知患者重新插入和夹板固定撕脱的牙齿不能保证牙齿能存活。即使再植成功，这颗牙齿也需要进行根管治疗（极少的情况下，快速再植的未成熟牙只要有开放的根尖，牙齿就会重新血管化，不需要根管治疗）。

警示和常见错误 如果可能，请在30分钟内重新植入。> 2小时后进行的再植预后很差。

一颗被污垢污染的牙齿可能是 破伤风的危险因素, 因此应检查免疫史。