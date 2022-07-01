如何进行下牙槽神经阻滞

下牙槽神经阻滞（最常见的牙科神经阻滞）麻醉同侧下颌骨（包括牙齿和骨骼），以及下切牙，犬齿、第一前磨牙及外侧（颊）黏膜、同侧下唇和下巴。

舌神经位于附近，通常被偶然阻断，麻醉了同侧的口腔底部，内侧（舌）齿龈和舌前三分之二。

如果需要麻醉下颌臼齿和第二前磨牙的外侧（颊侧）牙龈和粘膜，颊神经阻滞（长颊神经）常作为下牙槽神经阻滞程序的一部分。

适应证 下颌疼痛的情况或治疗，例如 骨折（下颌骨，牙槽嵴，牙齿）

龋齿

干槽症

牙脓肿 （仅当脓肿离神经阻滞部位较远时才进行）

裂伤（黏膜，下唇，颏部皮肤）* *当精确地接近伤口边缘（例如，皮肤或嘴唇修复）很重要时，神经阻滞可能比局部浸润麻醉更可取，因为神经阻滞不会像局部浸润那样使组织变形。

禁忌证 绝对禁忌症 对麻醉剂或运载工具过敏（通常可以选择不同的麻醉剂）

缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤） 相对禁忌证 针道感染：使用程序镇静剂或其他麻醉剂。

凝血障碍*：在可行的情况下，手术前纠正。

怀孕：如果可以等待，请避免在第一个三个月进行治疗。 *治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加神经阻滞出血的风险，但如果逆转抗凝，必须权衡血栓形成的风险增加（如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。

并发症 对麻醉剂的过敏反应

麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）

麻醉剂/肾上腺素的血管内注射

血肿

神经病变

针头穿过受感染区域会传播感染

后针过多置入引起面神经（颅神经VII）分支的麻醉

麻醉失败

针在软组织内断裂或丢失 大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。

设备 牙科椅，带头部支撑的直椅或担架

口腔内照明光源

非无菌手套

面罩和安全眼镜，或面罩

纱布垫

棉签涂抹器

牙镜或舌片

抽吸 局部麻醉设备： 局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）

可注射的局部麻醉药，如2％利多卡因与1：100,000肾上腺素†，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因与1：200,000肾上腺素†

牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄筒注射器（如3 mL）

25或27号针头：3厘米长，用于神经阻滞 *注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会产生毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。 †局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg； 含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用； 这在血管丰富的组织（如口腔粘膜）中很有用。心脏病患者应仅接受有限量的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。

其它考虑 进行神经阻滞之前，记录下任何已存在的神经缺陷。

无法配合手术的患者可能需要镇静。

如果麻醉剂没有被置于离神经足够近的地方，神经阻滞可能会失败。

每次尝试都要使用新的针头（先前的针头可能已被组织或血液阻塞，从而掩盖了意外的血管内给药）。

如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞手术并使用其他麻醉方法。

相关解剖学 下牙槽神经是下颌神经的分支，是三叉神经的第三分支。

下牙槽神经在下颌支内侧向下方和向前移动。神经与下牙槽动脉和静脉相伴，进入下颌支中点附近的下颌孔。从这一点出发，神经在下颌骨内部走行并支配整个下颌体。 终末支，颏神经通过前磨牙区域的颏孔重新出现，支配下唇和下颏，以及覆盖下切牙，犬齿和第一前磨牙上的外侧粘膜/牙龈。分支之后，下牙槽神经继续作为切牙神经向前方延伸，支配剩余的牙齿和位于颏孔前的骨骼，直至中线。

舌骨是下颌孔前缘的骨质突起。

喙切迹（臼后窝）是分支前缘的凹陷，位于臼齿后方。

翼突下颌三角是一个脂肪空间，外侧由喙切迹界定，内侧由翼突下颌缝界定。

翼突下颌缝是一条细的垂直带（在颊肌和咽上缩肌汇合处可见的腱线）与翼突下颌三角相连。

将针头由后外侧插入翼突下颌三角，平行于下颌牙咬合平面上方约1 cm。针穿过肌肉和结缔组织时会遇到阻力。

理想的麻醉位置是在舌骨后上方（即下颌孔上方）。

舌神经（也是下颌神经的一个分支）在注射区附近走行延伸，通常在下牙槽神经阻滞时附带麻醉。 下肺泡神经 3D 模型

体位 将患者稍微倾斜（半卧位），枕位支撑，张大嘴巴，以便可以接近注射部位（分支的内侧）。

惯用右手的操作员应站在患者的右侧，惯用左手的操作员应在患者的左侧。

逐步描述操作步骤 制剂 戴上无菌手套，口罩和安全眼镜或面罩。

用纱布彻底擦干翼突下颌三角。根据需要使用吸力以保持该区域干燥。

用棉签涂抹少量局部麻醉剂，等待2至3分钟以使麻醉起效。 注射局部麻醉剂 指导患者舒适地张大嘴巴。

将拇指或食指尖端放到冠状切迹中，以利于观察针将进入的垂直高度，并缩回脸颊以暴露翼突下颌三角。

将注射器的针管放在对侧下第一和第二前磨牙上方并保持住。

保持针平行于下颌咬合平面并在其上约1 cm处，位于冠状切迹的垂直平面。

为了确定正确的进针角度和进针点，将针尖的一侧与翼突下颌缝的外侧缘相对，以使针尖对准翼突下颌三角，斜面朝向分支。请保持此插入角度进针。

将针尖略微向粘膜内推进。回抽以排除误入血管内，并注入几滴麻醉剂以减轻针头插入本身的疼痛。在略小于1 cm的增量提升后重复这些小剂量注射。 如果患者有突然强烈的感觉异常, 向患者保证这意味着针头在正确的位置。稍微抽出然后重新引导针头可能会减轻这种感觉，但保持朝向内侧支和下颌孔的方向。

进针直到其被分支止住（通常在插入约2至2.5厘米后），然后将针从骨骼中移出1毫米。 如果针头没有碰到下颌骨, 它可能在后部太远（例如进入腮腺）。拔出针头并重新定向（向更前方/向外侧）。

一旦与分支接触，则将针从骨骼中撤出1毫米。

回抽，以排除血管内放置。

如果抽吸显示血管内放置, 将针头收回2至3毫米，然后在注射前再次回抽。

缓慢注入约2至4毫升麻醉剂，但在注射器中保留约0.5毫升以阻滞颊神经。 阻滞颊神经 拔出注射器，并在最后臼齿的咬合面水平，将其重新插入到分支前缘和支前缘外侧。向后进针约3至5毫米。回抽，以排除血管内放置，并注入约0.25 mL麻醉药。

按摩注射部位以加快麻醉起效。

术后事项 在等待麻醉起效（5至10分钟）的同时，让患者休息，放松嘴巴。

警示和常见错误 为了最大程度地减少断针的风险，在插入针之前不要弯曲针头，不要将针插入全部深度（即，插入针座），并指示患者保持静止，张大嘴巴，不要抓住你的手。

4％阿替卡因与1：100,000肾上腺素可用于 骨膜上骨浸润, 但不建议用于神经阻滞手术，因为有报告称其有延长舌神经感觉异常的风险。