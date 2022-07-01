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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何做一个骨膜上浸润

作者：Peter J. Heath, DDS, MD, American Board of Oral and Maxillofacial Surgery
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

骨膜上浸润麻醉用于麻醉单颗牙齿，成人的单颗上颌牙和儿童的任一牙齿。

骨膜上浸润不适用于被厚厚的牙槽骨包围的牙齿，如成人的下颌牙和部分上磨牙。

适应证

牙痛（牙痛）或其治疗方法：

  • 断裂 （骨，牙槽嵴或牙齿）

  • 龋齿

  • 干槽症

  • 轻度至中度牙脓肿（仅当脓肿足够小而局部浸润可提供足够的麻醉时；否则采取神经阻滞）

禁忌证

绝对禁忌症

  • 麻醉剂或运载工具过敏（通常可以选择不同的麻醉剂）

  • 缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）

相对禁忌症

  • 针入路感染：使用神经阻滞或其他麻醉方法。

  • 凝血障碍*：如果可行，在手术前进行纠正。

  • 怀孕：如果可能，请避免在孕早期进行治疗。

*治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加牙科手术过程中出血的风险，但是如果逆转抗凝，必须权衡增加的血栓形成风险（例如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。

并发症

  • 对麻醉剂的过敏反应

  • 麻醉药过量引起的毒性（例如癫痫发作，心律不齐）

  • 麻醉剂/肾上腺素的血管内注射

  • 血肿

  • 神经病变

  • 针头穿过感染区域使感染播散

  • 麻醉失败

  • 断针（罕见）

大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。

设备

  • 牙科椅，带头部支撑的直椅或担架

  • 口腔内照明光源

  • 无菌手套

  • 面罩和安全眼镜，或面罩

  • 纱布垫

  • 棉签涂抹器

  • 牙镜或舌片

  • 抽吸

局麻设备：

  • 局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）

  • 可注射的局部麻醉药，如2％利多卡因，含或不含1：100,000肾上腺素†，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因，含或不含1：200,000肾上腺素†

  • 牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄筒注射器（例如3 mL）

  • 25或27G针头：2 cm长，用于骨膜上浸润

*注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会导致毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。

†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的 利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限剂量的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。

其它考虑

  • 如果患者不合作，则停止骨膜上浸润，并采取另一种麻醉方法。

相关解剖学

  • 骨膜上浸润麻醉单个牙神经。

  • 可注射麻醉剂被置于在根尖水平，与支撑牙齿的外侧（颊侧）牙槽骨相邻。

  • 麻醉剂通过牙槽骨扩散，到达单个牙齿的牙神经。

体位

  • 倾斜患者的头部，使患者的头部与肘部齐平，并保持枕骨支撑。

  • 对于下颌，采用半躺式坐姿，使张嘴时下颌的咬合平面与地面大致平行。

  • 对于上颚，采用仰卧位，使上颌咬合平面与地板成大约60至90度角。

  • 转动头部并伸展颈部，使注射部位（上下颊粘膜褶皱）易于接近。

逐步描述操作步骤

  • 戴无菌手套，口罩和安全眼镜或面罩。

  • 指导患者部分闭口，放松下颌，嘴唇和脸颊的肌肉。

  • 用拇指和食指捏住牙齿侧面的脸颊，将其从牙齿上收回，以勾勒出颊黏膜皱襞。

  • 用纱布彻底擦干颊黏膜皱襞处。根据需要使用吸力以保持该区域干燥。

  • 用棉签涂抹局部麻醉剂，等待2至3分钟以使麻醉生效。

注射局部麻醉剂

  • 再次从侧向收缩嘴唇，勾勒出颊黏膜皱襞。保持颊黏膜紧绷。

  • 握住麻醉注射器，使针斜面面对牙齿。

  • 将针插入颊粘膜皱襞深处，平行于牙齿向前推进，对准顶点直到与骨骼接触为止（约1至1.5厘米触及成人上颌）。

  • 抽吸，以排除穿刺入血管内。如果抽吸显示针尖位于血管内，则将针抽出2至3 mm，然后在注射前再次抽吸。

  • 缓慢注入约1至2 mL麻醉药。在注射过程中，用手指在麻醉药沉积部位附近的脸颊上施加外部压力，以防止局部组织膨胀。

  • 如果10分钟后麻醉效果不理想，则在腭/舌侧追加注射少量。这通常是拔牙所需的。

术后事项

  • 在等待麻醉起效（5至10分钟）的同时，让患者休息，放松嘴巴。

警示和常见错误

  • 为了最大程度地减少断针的风险，在插入之前不要弯曲针头，不要将针头插入全部深度（即，插入针座），并指示患者保持静止，张开嘴巴，不要抓住你的手。

技巧和窍门

  • 分散注意力的技巧（例如，与患者交谈或让患者握住他人的手）可能有助于减轻患者的焦虑感。

  • 缓慢注射局部麻醉药（30至60秒）以减轻注射的痛苦。

  • 仅用骨膜上浸润有时不能充分麻醉有较厚覆盖骨的上磨牙。如出现该情况，可采用后上牙槽神经阻滞。使用25或27号长（3 cm）的针头，在第二磨牙上方进入粘膜颊侧折痕。在根尖的水平向后，上，中侧对准上颌结节的后壁。抽吸，然后注射1至2 mL麻醉药。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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