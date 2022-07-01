如何做一个骨膜上浸润

骨膜上浸润麻醉用于麻醉单颗牙齿，成人的单颗上颌牙和儿童的任一牙齿。
骨膜上浸润不适用于被厚厚的牙槽骨包围的牙齿，如成人的下颌牙和部分上磨牙。
适应证
禁忌证
并发症
对麻醉剂的过敏反应
麻醉药过量引起的毒性（例如癫痫发作，心律不齐）
麻醉剂/肾上腺素的血管内注射
血肿
神经病变
针头穿过感染区域使感染播散
麻醉失败
断针（罕见）
大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。
设备
牙科椅，带头部支撑的直椅或担架
口腔内照明光源
无菌手套
面罩和安全眼镜，或面罩
纱布垫
棉签涂抹器
牙镜或舌片
抽吸
局麻设备：
局部麻醉药膏*（例如5％利多卡因，20％苯佐卡因）
可注射的局部麻醉药，如2％利多卡因，含或不含1：100,000肾上腺素†，或长效麻醉剂，0.5％布比卡因，含或不含1：200,000肾上腺素†
牙科抽吸注射器（带有窄针筒和定制的注射麻醉药筒）或其他带锁定针座的窄筒注射器（例如3 mL）
25或27G针头：2 cm长，用于骨膜上浸润
*注意：所有局部麻醉制剂均会从粘膜表面吸收，超过剂量限制可能会导致毒性。软膏比浓度较低的局部液体和凝胶更易于控制。过量的苯佐卡因很少会引起高铁血红蛋白血症。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的 利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 gm/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限剂量的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
其它考虑
如果患者不合作，则停止骨膜上浸润，并采取另一种麻醉方法。
相关解剖学
骨膜上浸润麻醉单个牙神经。
可注射麻醉剂被置于在根尖水平，与支撑牙齿的外侧（颊侧）牙槽骨相邻。
麻醉剂通过牙槽骨扩散，到达单个牙齿的牙神经。
体位
倾斜患者的头部，使患者的头部与肘部齐平，并保持枕骨支撑。
对于下颌，采用半躺式坐姿，使张嘴时下颌的咬合平面与地面大致平行。
对于上颚，采用仰卧位，使上颌咬合平面与地板成大约60至90度角。
转动头部并伸展颈部，使注射部位（上下颊粘膜褶皱）易于接近。
逐步描述操作步骤
戴无菌手套，口罩和安全眼镜或面罩。
指导患者部分闭口，放松下颌，嘴唇和脸颊的肌肉。
用拇指和食指捏住牙齿侧面的脸颊，将其从牙齿上收回，以勾勒出颊黏膜皱襞。
用纱布彻底擦干颊黏膜皱襞处。根据需要使用吸力以保持该区域干燥。
用棉签涂抹局部麻醉剂，等待2至3分钟以使麻醉生效。
注射局部麻醉剂
再次从侧向收缩嘴唇，勾勒出颊黏膜皱襞。保持颊黏膜紧绷。
握住麻醉注射器，使针斜面面对牙齿。
将针插入颊粘膜皱襞深处，平行于牙齿向前推进，对准顶点直到与骨骼接触为止（约1至1.5厘米触及成人上颌）。
抽吸，以排除穿刺入血管内。如果抽吸显示针尖位于血管内，则将针抽出2至3 mm，然后在注射前再次抽吸。
缓慢注入约1至2 mL麻醉药。在注射过程中，用手指在麻醉药沉积部位附近的脸颊上施加外部压力，以防止局部组织膨胀。
如果10分钟后麻醉效果不理想，则在腭/舌侧追加注射少量。这通常是拔牙所需的。
术后事项
在等待麻醉起效（5至10分钟）的同时，让患者休息，放松嘴巴。
警示和常见错误
为了最大程度地减少断针的风险，在插入之前不要弯曲针头，不要将针头插入全部深度（即，插入针座），并指示患者保持静止，张开嘴巴，不要抓住你的手。
技巧和窍门
分散注意力的技巧（例如，与患者交谈或让患者握住他人的手）可能有助于减轻患者的焦虑感。
缓慢注射局部麻醉药（30至60秒）以减轻注射的痛苦。
仅用骨膜上浸润有时不能充分麻醉有较厚覆盖骨的上磨牙。如出现该情况，可采用后上牙槽神经阻滞。使用25或27号长（3 cm）的针头，在第二磨牙上方进入粘膜颊侧折痕。在根尖的水平向后，上，中侧对准上颌结节的后壁。抽吸，然后注射1至2 mL麻醉药。