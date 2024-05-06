药疹和药物反应的症状和体征

药疹和药物反应的症状和体征

症状和体征因病因和具体反应而异（见表药物反应的类型和典型的病因）。

药疹和药物反应的shi'li 荨麻疹 荨麻疹病变（风团或荨麻疹）是由局部真皮水肿引起的迁移性、隆起、瘙痒、红色斑块。 图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。 痤疮样皮疹 这张照片显示了皮质类固醇治疗引起的胸部痤疮状皮疹。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 麻疹样皮疹 这张图片显示了继发于使用药物的麻疹样皮疹。 照片由医学博士，美国皮肤病学会认证会员， Anar Mikailov提供。 固定药物反应 这张照片显示一块暗紫色的斑块，周围有轻微的红斑和鳞屑。 Photo courtesy of Karen McKoy, MD. 荨麻疹 荨麻疹病变（风团或荨麻疹）是由局部真皮水肿引起的迁移性、隆起、瘙痒、红色斑块。 图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。 痤疮样皮疹 这张照片显示了皮质类固醇治疗引起的胸部痤疮状皮疹。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 麻疹样皮疹 这张图片显示了继发于使用药物的麻疹样皮疹。 照片由医学博士，美国皮肤病学会认证会员， Anar Mikailov提供。 固定药物反应 这张照片显示一块暗紫色的斑块，周围有轻微的红斑和鳞屑。 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

表格 药物反应类型和常见诱发药物 表格

免疫检查点抑制剂常常引起药疹或皮肤症状（1）。最常见的诱因有：

不太常见的例子包括：

银屑病样皮肤病

大疱性疾病

史蒂文斯-约翰逊综合征/中毒性表皮坏死松解症

药物反应伴嗜酸性细胞增多和系统症状

联合使用免疫检查点抑制剂的风险最高。当仅使用单一药物时，风险最高的是细胞毒性T淋巴细胞相关抗原 4 (CTLA-4) 抑制剂，其次是程序性死亡受体 1 (PD1) 抑制剂，然后是程序性细胞死亡配体 1 (PD-L1) 抑制剂。