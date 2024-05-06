药物和非法药物会引起多发性皮疹和反应。其中最严重的在手册他处另作讨论，包括Stevens-Johnson综合征，中毒性表皮坏死松解症、超敏反应综合征、血清病型药物反应、剥脱性皮炎、血管性水肿、速发型过敏反应和药物诱发的血管炎。
药物也可能引起 脱发、扁平苔藓、结节性红斑、色素沉着改变、系统性红斑狼疮、光敏反应、天疱疮和 类天疱疮。
其他药物和药物反应按病变类型分类。
药疹和药物反应的症状和体征
症状和体征因病因和具体反应而异（见表药物反应的类型和典型的病因）。
荨麻疹病变（风团或荨麻疹）是由局部真皮水肿引起的迁移性、隆起、瘙痒、红色斑块。
图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。
这张照片显示了皮质类固醇治疗引起的胸部痤疮状皮疹。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张图片显示了继发于使用药物的麻疹样皮疹。
照片由医学博士，美国皮肤病学会认证会员， Anar Mikailov提供。
这张照片显示一块暗紫色的斑块，周围有轻微的红斑和鳞屑。
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
荨麻疹病变（风团或荨麻疹）是由局部真皮水肿引起的迁移性、隆起、瘙痒、红色斑块。
图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。
这张照片显示了皮质类固醇治疗引起的胸部痤疮状皮疹。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张图片显示了继发于使用药物的麻疹样皮疹。
照片由医学博士，美国皮肤病学会认证会员， Anar Mikailov提供。
这张照片显示一块暗紫色的斑块，周围有轻微的红斑和鳞屑。
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
药物反应类型和常见诱发药物
药物反应类型
皮损描述
常见诱发药物
痤疮样皮疹
类似痤疮，但粉刺少见，常骤然起病
皮质类固醇、表皮生长因子受体（EGFR）和丝裂原活化蛋白激酶（MEK）抑制剂、卤素（如碘化物、溴化物）、乙内酰脲、雄激素类固醇、锂、异烟肼、苯妥英钠、苯巴比妥、维生素B2、B6和B12
急性泛发性发疹性脓疱病
迅速出现和泛发性脓疱疹
主要为抗生素，但也有一些其他药物
大疱性皮疹
表现为泛发性的水疱或大疱
天疱疮：抗生素，青霉胺以及其他硫醇化合物（包括降压药）
大疱性类天疱疮： 青霉胺 和 呋塞米 （最常见）免疫检查点抑制剂，通常是 PD-1 抑制剂
线性免疫球蛋白 A (IgA) 大疱性皮肤病：万古霉素（最常见）
皮肤坏死
表现为边界清晰伴有疼痛的红斑或出血性皮损，进展为血疱和全层皮肤坏死伴焦痂形成
华法林、肝素、巴比妥类药物、肾上腺素、去甲肾上腺素、加压素、左旋咪唑（街头制剂中的污染物可卡因）、甲苯噻嗪（常添加到非法药物混合物中的芬太尼中）
表现为狼疮样综合症，但通常无皮疹
普鲁卡因胺、米诺环素、肼苯哒嗪、抗肿瘤坏死因子 (TNF) 药物、青霉胺、异烟肼、奎尼丁、干扰素、甲基多巴、氯丙嗪
药物反应伴嗜酸性细胞增多和系统症状，或药物超敏综合征
第一次用药后的2~6周出现发热，面部水肿，皮疹
患者可有嗜酸性粒细胞升高，异型淋巴细胞，肝炎，肺炎，淋巴结肿大和心肌炎
甲状腺炎可能是后遗症
抗癫痫药、别嘌呤醇、磺胺类药物、米诺环素、万古霉素
免疫检查点抑制剂†
鞭毛状皮炎
线状红斑风团
博来霉素 和其他抗肿瘤药物
特征为压痛性红色结节，主要分布于胫前，偶尔出现于手臂或其他区域。
磺胺类药物、口服避孕药、青霉素、卤素（如溴化物、碘化物）
剥脱性皮炎/红皮病
特征性表现为全身皮肤发红、脱屑
可致命
抗生素、抗癫痫药、抗高血压药等
固定型药疹
大多表现为皮肤或黏膜（尤其是外生殖器）出现的孤立、界清的环形或卵圆形的皮损，呈暗红色或紫色，再次服药后在相同部位出现皮疹
抗生素、非甾体抗炎药、对乙酰氨基酚、巴比妥类药物、抗疟药、抗癫痫药
苔藓样或扁平苔藓样皮疹
表现为多角形丘疹，融合成鳞屑性斑块
血管紧张素转换酶抑制剂、beta-受体阻滞剂、甲基多巴、奎尼丁、噻嗪类、青霉胺、奎纳克林
免疫检查点抑制剂†
麻疹样或斑丘疹型皮疹（发疹型）
最常见的药物过敏反应
轻微瘙痒，多于服药后3～7天出现
几乎所有的药物（尤其是巴比妥类、镇痛剂、磺胺药物、氨苄西林和其他抗生素）
黏膜皮肤型皮疹
皮损轻为少量口腔水疱或荨麻疹样皮损，重至疼痛性口腔溃疡伴有泛发性大疱性皮损（参见多形红斑 和参见Stevens-Johnson 综合征和中毒性表皮坏死松解症 ）
青霉素、巴比妥类药物、抗癫痫药、磺胺类药物、非甾体抗炎药、抗生素、别嘌呤醇、奈韦拉平、疫苗
可触及的紫癜
非白化紫癜性丘疹最常见于下肢
抗生素、非甾体抗炎药、抗高血压药、抗癫痫药、 别嘌呤醇
光毒性反应：在暴露于阳光和药物直接损伤组织后发生，暴露后不久发生，看起来像烧伤，包括起泡；皮疹仅限于暴露在阳光下的皮肤
光过敏反应：细胞介导的，可发生较晚，皮肤变化常与湿疹相似，并可扩散至未暴露的皮肤
可引起光毒性或光过敏反应的药物：NSAID、氯丙嗪、吩噻嗪和磺胺类
倾向于仅引起光毒性反应的药物：抗生素（例如，四环素、氟喹诺酮类）
血清病型药物反应
为Ⅲ型免疫复合物反应
常表现为急性荨麻疹或血管性水肿，麻疹样或猩红热样皮疹较为少见
可出现多关节炎、肌痛、多发性滑膜炎、发热和神经炎。
青霉素、胰岛素、异种蛋白
史蒂文斯-约翰逊综合征 (SJS)/中毒性表皮坏死松解症 （十）
<10％的BSA以局灶性暗红色病变、皮肤痛和表皮剥脱为特征，TEN*中BSA占比＞30%
皮肤和粘膜受累；嘴唇会出现出血性痂皮和溃疡
严重形式类似葡萄球菌性烫伤皮肤综合征，这是一种葡萄球菌毒素介导的疾病，见于婴儿、幼儿或免疫抑制患者
可致命
抗癫痫药、非甾体抗炎药、青霉素、磺胺类药物、抗逆转录病毒药物
免疫检查点抑制剂†
十分常见
典型但不总是IgE介导的
界清水肿性风团，易于辨认
可伴有血管性水肿或其他过敏反应的表现
可能为血清病型药疹的首发症状，其后数天内出现发热、关节痛和其他系统症状
NSAIDs 会加重荨麻疹，荨麻疹可能是许多其他药物反应的征兆
*10~30％的BSA发生表皮剥脱时，使用SJS-TEN重叠这一术语。
† 免疫检查点抑制剂组合使用的风险最高。当仅使用单一药物时，CTLA-4 抑制剂的风险最高，其次是 PD1 抑制剂，然后是 PD-L1 抑制剂。
BSA = 体表面积；CTLA-4 = 细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4；NSAID = 非甾体抗炎药；PD-1 = 程序性死亡受体 1；PD-L1 = 程序性细胞死亡配体 1；SJS = Stevens-Johnson 综合征；TEN = 中毒性表皮坏死松解症。
免疫检查点抑制剂常常引起药疹或皮肤症状（1）。最常见的诱因有：
不太常见的例子包括：
银屑病样皮肤病
史蒂文斯-约翰逊综合征/中毒性表皮坏死松解症
药物反应伴嗜酸性细胞增多和系统症状
联合使用免疫检查点抑制剂的风险最高。当仅使用单一药物时，风险最高的是细胞毒性T淋巴细胞相关抗原 4 (CTLA-4) 抑制剂，其次是程序性死亡受体 1 (PD1) 抑制剂，然后是程序性细胞死亡配体 1 (PD-L1) 抑制剂。
症状和体征
1.Quach HT, Johnson DB, LeBoeuf NR, Zwerner JP, Dewan AK.Cutaneous adverse events caused by immune checkpoint inhibitors. J Am Acad Dermatol.2021;85(4):956-966.doi:10.1016/j.jaad.2020.09.054
药疹和药物反应的诊断
临床评估和用药史
有时需活检
诊断通常需要详细的病史，包括最近使用非处方药和非法药物的情况。由于药物不良反应可在首次暴露于药物后的数天甚至数周后发生，因此除了要考虑最新使用的药物外，更重要的是询问所有近期内首次使用的药物。
虽然至今尚无实验室检查可以帮助明确诊断，但在皮损部位的活检常常具有提示意义。
药物过敏只有通过再次用药后出现反应才能确诊，但该方法对于出现严重不良反应的患者危险性大且有违伦理。有时，斑贴试验可能对固定药疹的患者有所帮助。
药疹和药物反应的治疗
关键点
由于药物可引起各种反应，任何原因不明的皮肤反应均应考虑药物的可能性。
诊断主要基于临床标准，包括处方药和非处方药的详细用药史。
停用可疑致敏药物，并对症治疗。