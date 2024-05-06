skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

药疹和药物反应

作者：Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

药物和非法药物会引起多发性皮疹和反应。其中最严重的在手册他处另作讨论，包括Stevens-Johnson综合征中毒性表皮坏死松解症超敏反应综合征血清病型药物反应剥脱性皮炎血管性水肿速发型过敏反应药物诱发的血管炎

药物也可能引起 脱发扁平苔藓结节性红斑色素沉着改变系统性红斑狼疮光敏反应天疱疮类天疱疮

其他药物和药物反应按病变类型分类。

药疹和药物反应的症状和体征

症状和体征因病因和具体反应而异（见表药物反应的类型和典型的病因）。

药疹和药物反应的shi'li
荨麻疹
荨麻疹

荨麻疹病变（风团或荨麻疹）是由局部真皮水肿引起的迁移性、隆起、瘙痒、红色斑块。

图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。

痤疮样皮疹
痤疮样皮疹

这张照片显示了皮质类固醇治疗引起的胸部痤疮状皮疹。

DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

麻疹样皮疹
麻疹样皮疹

这张图片显示了继发于使用药物的麻疹样皮疹。

照片由医学博士，美国皮肤病学会认证会员， Anar Mikailov提供。

固定药物反应
固定药物反应

这张照片显示一块暗紫色的斑块，周围有轻微的红斑和鳞屑。

Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

荨麻疹
荨麻疹

荨麻疹病变（风团或荨麻疹）是由局部真皮水肿引起的迁移性、隆起、瘙痒、红色斑块。

图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。

痤疮样皮疹
痤疮样皮疹

这张照片显示了皮质类固醇治疗引起的胸部痤疮状皮疹。

DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

麻疹样皮疹
麻疹样皮疹

这张图片显示了继发于使用药物的麻疹样皮疹。

照片由医学博士，美国皮肤病学会认证会员， Anar Mikailov提供。

固定药物反应
固定药物反应

这张照片显示一块暗紫色的斑块，周围有轻微的红斑和鳞屑。

Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

表格
表格

药物反应类型和常见诱发药物

药物反应类型

皮损描述

常见诱发药物

痤疮样皮疹

类似痤疮，但粉刺少见，常骤然起病

皮质类固醇、表皮生长因子受体（EGFR）和丝裂原活化蛋白激酶（MEK）抑制剂、卤素（如碘化物、溴化物）、乙内酰脲、雄激素类固醇、异烟肼苯妥英钠苯巴比妥、维生素B2、B6和B12

急性泛发性发疹性脓疱病

迅速出现和泛发性脓疱疹

主要为抗生素，但也有一些其他药物

大疱性皮疹

表现为泛发性的水疱或大疱

天疱疮：抗生素，青霉胺以及其他硫醇化合物（包括降压药）

大疱性类天疱疮青霉胺呋塞米 （最常见）免疫检查点抑制剂，通常是 PD-1 抑制剂

线性免疫球蛋白 A (IgA) 大疱性皮肤病万古霉素（最常见）

皮肤坏死

表现为边界清晰伴有疼痛的红斑或出血性皮损，进展为血疱和全层皮肤坏死伴焦痂形成

华法林肝素、巴比妥类药物、肾上腺素去甲肾上腺素加压素、左旋咪唑（街头制剂中的污染物可卡因）、甲苯噻嗪（常添加到非法药物混合物中的芬太尼中）

药物诱发的狼疮

表现为狼疮样综合症，但通常无皮疹

普鲁卡因胺米诺环素肼苯哒嗪、抗肿瘤坏死因子 (TNF) 药物、青霉胺异烟肼奎尼丁、干扰素、甲基多巴氯丙嗪

药物反应伴嗜酸性细胞增多和系统症状，或药物超敏综合征

第一次用药后的2~6周出现发热，面部水肿，皮疹

患者可有嗜酸性粒细胞升高，异型淋巴细胞，肝炎，肺炎，淋巴结肿大和心肌炎

甲状腺炎可能是后遗症

抗癫痫药、别嘌呤醇、磺胺类药物、米诺环素万古霉素

免疫检查点抑制剂†

鞭毛状皮炎

线状红斑风团

博来霉素 和其他抗肿瘤药物

结节性红斑

特征为压痛性红色结节，主要分布于胫前，偶尔出现于手臂或其他区域。

磺胺类药物、口服避孕药、青霉素、卤素（如溴化物、碘化物）

剥脱性皮炎/红皮病

特征性表现为全身皮肤发红、脱屑

可致命

抗生素、抗癫痫药、抗高血压药等

固定型药疹

大多表现为皮肤或黏膜（尤其是外生殖器）出现的孤立、界清的环形或卵圆形的皮损，呈暗红色或紫色，再次服药后在相同部位出现皮疹

抗生素、非甾体抗炎药、对乙酰氨基酚、巴比妥类药物、抗疟药、抗癫痫药

苔藓样或扁平苔藓样皮疹

表现为多角形丘疹，融合成鳞屑性斑块

血管紧张素转换酶抑制剂、beta-受体阻滞剂、甲基多巴奎尼丁、噻嗪类、青霉胺、奎纳克林

免疫检查点抑制剂†

麻疹样或斑丘疹型皮疹（发疹型）

最常见的药物过敏反应

轻微瘙痒，多于服药后3～7天出现

几乎所有的药物（尤其是巴比妥类、镇痛剂、磺胺药物、氨苄西林和其他抗生素）

黏膜皮肤型皮疹

皮损轻为少量口腔水疱或荨麻疹样皮损，重至疼痛性口腔溃疡伴有泛发性大疱性皮损（参见多形红斑 和参见Stevens-Johnson 综合征和中毒性表皮坏死松解症

青霉素、巴比妥类药物、抗癫痫药、磺胺类药物、非甾体抗炎药、抗生素、别嘌呤醇、奈韦拉平、疫苗

可触及的紫癜

非白化紫癜性丘疹最常见于下肢

抗生素、非甾体抗炎药、抗高血压药、抗癫痫药、 别嘌呤醇

光敏爆发

光毒性反应：在暴露于阳光和药物直接损伤组织后发生，暴露后不久发生，看起来像烧伤，包括起泡；皮疹仅限于暴露在阳光下的皮肤

光过敏反应：细胞介导的，可发生较晚，皮肤变化常与湿疹相似，并可扩散至未暴露的皮肤

可引起光毒性或光过敏反应的药物：NSAID、氯丙嗪、吩噻嗪和磺胺类

倾向于仅引起光毒性反应的药物：抗生素（例如，四环素、氟喹诺酮类）

血清病型药物反应

为Ⅲ型免疫复合物反应

常表现为急性荨麻疹或血管性水肿，麻疹样或猩红热样皮疹较为少见

可出现多关节炎、肌痛、多发性滑膜炎、发热和神经炎。

青霉素、胰岛素、异种蛋白

史蒂文斯-约翰逊综合征 (SJS)/中毒性表皮坏死松解症 （十）

<10％的BSA以局灶性暗红色病变、皮肤痛和表皮剥脱为特征，TEN*中BSA占比＞30%

皮肤和粘膜受累；嘴唇会出现出血性痂皮和溃疡

严重形式类似葡萄球菌性烫伤皮肤综合征，这是一种葡萄球菌毒素介导的疾病，见于婴儿、幼儿或免疫抑制患者

可致命

抗癫痫药、非甾体抗炎药、青霉素、磺胺类药物、抗逆转录病毒药物

免疫检查点抑制剂†

荨麻疹

十分常见

典型但不总是IgE介导的

界清水肿性风团，易于辨认

可伴有血管性水肿或其他过敏反应的表现

可能为血清病型药疹的首发症状，其后数天内出现发热、关节痛和其他系统症状

NSAIDs 会加重荨麻疹，荨麻疹可能是许多其他药物反应的征兆

*10~30％的BSA发生表皮剥脱时，使用SJS-TEN重叠这一术语。

† 免疫检查点抑制剂组合使用的风险最高。当仅使用单一药物时，CTLA-4 抑制剂的风险最高，其次是 PD1 抑制剂，然后是 PD-L1 抑制剂。

BSA = 体表面积；CTLA-4 = 细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4；NSAID = 非甾体抗炎药；PD-1 = 程序性死亡受体 1；PD-L1 = 程序性细胞死亡配体 1；SJS = Stevens-Johnson 综合征；TEN = 中毒性表皮坏死松解症。

免疫检查点抑制剂常常引起药疹或皮肤症状（1）。最常见的诱因有：

不太常见的例子包括：

联合使用免疫检查点抑制剂的风险最高。当仅使用单一药物时，风险最高的是细胞毒性T淋巴细胞相关抗原 4 (CTLA-4) 抑制剂，其次是程序性死亡受体 1 (PD1) 抑制剂，然后是程序性细胞死亡配体 1 (PD-L1) 抑制剂。

症状和体征

  1. 1.Quach HT, Johnson DB, LeBoeuf NR, Zwerner JP, Dewan AK.Cutaneous adverse events caused by immune checkpoint inhibitors. J Am Acad Dermatol.2021;85(4):956-966.doi:10.1016/j.jaad.2020.09.054

药疹和药物反应的诊断

  • 临床评估和用药史

  • 有时需活检

诊断通常需要详细的病史，包括最近使用非处方药和非法药物的情况。由于药物不良反应可在首次暴露于药物后的数天甚至数周后发生，因此除了要考虑最新使用的药物外，更重要的是询问所有近期内首次使用的药物。

虽然至今尚无实验室检查可以帮助明确诊断，但在皮损部位的活检常常具有提示意义。

药物过敏只有通过再次用药后出现反应才能确诊，但该方法对于出现严重不良反应的患者危险性大且有违伦理。有时，斑贴试验可能对固定药疹的患者有所帮助。

药疹和药物反应的治疗

  • 停用可疑药物

  • 有时需抗组胺药及糖皮质激素治疗

大多数药物反应可在停药后自行缓解而无需进一步的治疗。只要有可能，都应将可疑药物替换成化学结构不同的其他制剂。若无可替代药物且药物反应轻微，必要时可在严密监控下继续原治疗。

可通过口服抗组胺药和外用糖皮质激素控制瘙痒和荨麻疹。 对于IgE介导的过敏反应（例如荨麻疹），如果该药为必需用药，可考虑行脱敏治疗

如果发生速发型过敏反应，可使用水剂肾上腺素（1：1000）0.2mL皮下或肌肉注射，静脉用抗组胺药，以及缓释长效的可溶性氢化可的松100mg静脉注射，其后可改成短期口服激素。

关键点

  • 由于药物可引起各种反应，任何原因不明的皮肤反应均应考虑药物的可能性。

  • 诊断主要基于临床标准，包括处方药和非处方药的详细用药史。

  • 停用可疑致敏药物，并对症治疗。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。