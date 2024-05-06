急性发热性嗜中性皮病

急性发热性中性粒细胞性皮肤病可因多种疾病引起（见表格 与急性发热性中性粒细胞性皮肤病相关的疾病和药物）。它通常被分为3类：

经典型

癌症相关

药物引起的

表格

约20%的患者有潜在的肿瘤(1)，其中许多是血液系统肿瘤，尤其是骨髓增生异常综合征和急性髓系白血病。皮肤病通常先于癌症诊断。

经典的急性发热性中性粒细胞性皮肤病主要影响 30 至 60 岁的女性。而男性患者的发病年龄相对较晚 。

病因尚不明确。不过，Th1型的细胞因子，主要包括IL-2和IFN-gamma，可能在皮损形成中有重要作用。