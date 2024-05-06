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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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急性发热性嗜中性皮病

（Sweet综合征）

作者：Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

急性发热性中性粒细胞性皮肤病的特征是触痛、硬结、红色至紫色丘疹和斑块，真皮上部明显水肿，中性粒细胞密集浸润。其病因不明。它常伴发潜在的恶性肿瘤，尤其是血液系统肿瘤。 诊断通常通过皮肤活检。 全身应用糖皮质激素治疗，也可选择秋水仙碱或碘化钾治疗。

急性发热性中性粒细胞性皮肤病的病因

急性发热性中性粒细胞性皮肤病可因多种疾病引起（见表格 与急性发热性中性粒细胞性皮肤病相关的疾病和药物）。它通常被分为3类：

  • 经典型

  • 癌症相关

  • 药物引起的

表格

引起急性发热性嗜中性皮病的疾病和药物

分类

疾病/药物

经典型

急性呼吸系统疾病

胃肠道感染

炎症性或自身免疫性疾病

怀孕

疫苗接种

癌症相关

急性髓系白血病

骨髓增生异常综合征

药物引起的

粒细胞集落刺激因子（G-CSF，最常见的药物原因）

抗生素（如米诺环素和甲氧苄啶/磺胺甲恶唑）

抗癌剂

抗癫痫药

其他（如硫唑嘌呤、阿巴卡韦、呋塞米、肼苯哒嗪、非甾体抗炎药、口服避孕药、类视黄醇）

约20%的患者有潜在的肿瘤(1)，其中许多是血液系统肿瘤，尤其是骨髓增生异常综合征急性髓系白血病。皮肤病通常先于癌症诊断。

经典的急性发热性中性粒细胞性皮肤病主要影响 30 至 60 岁的女性。而男性患者的发病年龄相对较晚 。

病因尚不明确。不过，Th1型的细胞因子，主要包括IL-2和IFN-gamma，可能在皮损形成中有重要作用。

病因参考文献

  1. 1.Cohen PR.Sweet's syndrome--a comprehensive review of an acute febrile neutrophilic dermatosis. Orphanet J Rare Dis.2007;2:34.2007 年 7 月 26日发布。doi:10.1186/1750-1172-2-34

急性发热性中性粒细胞性皮肤病的症状和体征

患者有发热，中性粒细胞计数升高，出现痛性、压痛、水肿的红色至紫色斑块或丘疹，最常见于面、颈和上肢，尤其是手背。丘疹和结节可能融合形成斑块。口腔损害也可以出现。皮损通常成批发生，可能呈环形分布。每批皮损出现前常会有发热，并持续数天至数周。偶见大疱，脓疱也可出现。

不太常见的变体包括可形成溃疡并类似于坏疽性脓皮病的大疱型，以及涉及皮下脂肪的皮下型，通常具有 2 至 3 厘米的红斑结节，通常影响四肢。当出现在下肢时，该型与 结节性红斑类似。

急性发热性中性粒细胞皮肤病（甜型综合征）
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这张照片显示了一名患有急性发热性中性粒细胞皮肤病（Sweet 综合征）的女性的颈部和面部典型的红斑斑块，颈部和面部出现水泡状边界。
© Springer Science+Business Media

皮肤外表现较少见可累及眼睛（比如：结膜炎巩膜外层炎、虹膜睫状体炎）、关节（比如：关节痛、肌痛、关节炎）和内脏器官（比如：嗜中性肺泡炎，无菌性骨髓炎，精神或神经系统改变，一过性肾、肝和胰腺功能不全）受累。

急性发热性中性粒细胞性皮肤病的诊断

  • 临床评估

  • 皮肤活检

急性发热性嗜中性皮肤病的诊断需依据皮损特点，并有其他相关表现或用药的支持。 鉴别诊断包括多形红斑、持久性隆起性红斑、亚急性皮肤红斑狼疮坏疽性脓皮病以及结节性红斑

如果诊断不明确， 皮肤活检 需要完成。组织学模式为真皮上部水肿，真皮内致密中性粒细胞浸润。可能会有继发血管炎改变。

还进行了全血细胞计数 (CBC)。如果 CBC 异常，应考虑进行骨髓活检以诊断隐匿性癌症。

急性发热性中性粒细胞性皮肤病的治疗

  • 全身用糖皮质激素

急性发热性中性粒细胞性皮肤病的治疗包括全身用糖皮质激素，主要是强的松0.5～1.5mg/kg po qd，持续3周以上再减量。 秋水仙碱0.5mg po tid或碘化钾 300mg po tid是可选择的疗法。也推荐使用退热药。

对于困难病例，可以口服氨苯砜、吲哚美辛、氯法齐明或环孢素。

用于难治性疾病的其他治疗包括英夫利昔单抗、依那西普、沙利度胺、米诺环素和霉酚酸酯。

对于局限性受累者，皮损内注射糖皮质激素（比如，曲安奈德）可能会有帮助。

关键点

  • 急性发热性嗜中性皮病可发生于患有某些疾病的患者（经典型），或使用某些药物后（药物诱发型），但约25％的患者有潜在的肿瘤（癌症相关型），通常是血液系统肿瘤。

  • 急性发热性嗜中性皮病的诊断基于皮损特点和相关疾病表现或用药，必要时活检明确。

  • 多数患者需全身应用糖皮质激素治疗，也可选择秋水仙碱或碘化钾治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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