大多数病例 由单纯疱疹病毒（HSV）感染引起

HSV-1相较于HSV-2更常作为病因，但目前尚未明确多形性红斑是否为针对病毒的特异性反应。目前认为，多形红斑是由T细胞介导的针对角质形成细胞内HSV DNA片断的细胞毒反应。鉴于多形红斑是HSV感染的少见临床表现，人们提出该病可能具有基因倾向，已发现数个人类白细胞抗原亚型可能与此相关。

少部分病例 是由药物、疫苗、其他细菌或病毒性疾病（尤其是丙型肝炎）或系统性红斑狼疮（SLE）引起的。在系统性红斑狼疮患者中出现多形红斑表现有时也被称为Rowell综合征。