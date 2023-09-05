玫瑰糠疹的症状和体征

玫瑰糠疹的症状和体征

皮损通常初起为单个原发的2～10cm的母斑，好发于躯干或四肢近端。其后1～2周内，出现全身向心性分布的玫瑰色或浅黄褐色卵圆形丘疹和斑块，直径0.5～2cm大小。皮损覆有边缘轻度隆起（领圈状）的细薄鳞屑，与浅表真菌感染类似（体癣）。

皮肤黝黑患者身上的玫瑰色或黄褐色并不那么明显。浅色皮肤患者的斑块呈粉红色，深色皮肤患者的斑块呈紫色和/或色素沉着。

多数患者自觉瘙痒，有时剧烈。黑人，儿童和孕妇的皮损可能以丘疹为主，缺乏或不伴鳞屑。儿童更常见的是反玫瑰糠疹（腋窝或腹股沟的病变，离心扩散）。

玫瑰糠疹的表现 玫瑰糠疹（先驱补丁） 最初，大多数人会出现一个大的鳞片状斑块（先驱斑块；箭头），并且在 1 到 2 周内，躯干、手臂和腿部会出现较小的粉红色斑块。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 玫瑰糠疹 在玫瑰糠疹中，最初的先兆斑块随后是向心性爆发的椭圆形丘疹和斑块，边缘略微凸起，通常沿着皮肤纹路出现。 Image provided by Thomas Habif, MD. 玫瑰糠疹 （头部和躯干） 该图像显示了玫瑰糠疹患者的头部和躯干上的红斑和紫色、卵圆形、鳞状丘疹合并成斑块。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 玫瑰糠疹（bei'bu） 这张图片显示了玫瑰糠疹患者背部和手臂上的紫色鳞状斑块。 浅色皮肤患者的斑块呈粉红色，深色皮肤患者的斑块呈紫色和/或色素沉着。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 腹股沟玫瑰糠疹 这张照片显示了非典型（反向）玫瑰糠疹，其特征是腹股沟皱襞处出现椭圆形鳞状斑块。 Image provided by E.Laurie Tolman, MD. 玫瑰糠疹（先驱补丁） 最初，大多数人会出现一个大的鳞片状斑块（先驱斑块；箭头），并且在 1 到 2 周内，躯干、手臂和腿部会出现较小的粉红色斑块。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 玫瑰糠疹 在玫瑰糠疹中，最初的先兆斑块随后是向心性爆发的椭圆形丘疹和斑块，边缘略微凸起，通常沿着皮肤纹路出现。 Image provided by Thomas Habif, MD. 玫瑰糠疹 （头部和躯干） 该图像显示了玫瑰糠疹患者的头部和躯干上的红斑和紫色、卵圆形、鳞状丘疹合并成斑块。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 玫瑰糠疹（bei'bu） 这张图片显示了玫瑰糠疹患者背部和手臂上的紫色鳞状斑块。 浅色皮肤患者的斑块呈粉红色，深色皮肤患者的斑块呈紫色和/或色素沉着。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 腹股沟玫瑰糠疹 这张照片显示了非典型（反向）玫瑰糠疹，其特征是腹股沟皱襞处出现椭圆形鳞状斑块。 Image provided by E.Laurie Tolman, MD.

通常皮损长轴与皮纹线平行，玫瑰糠疹背部的多发皮损可形成“圣诞树样”分布。

少数患者发疹以前，有不适和头痛的前驱症状。