玫瑰糠疹是一种自限性的炎症性疾病，其特点是上覆鳞屑的弥漫性丘疹或斑块。诊断是基于临床的。多不需要治疗。
玫瑰糠疹的好发年龄大多在10～35岁。多发于女性。
玫瑰糠疹的病因可能与病毒感染有关（相关研究提示是人类疱疹病毒6、7和8）(1, 2)。某些药物（例如，ACE 抑制剂、 氢氯噻嗪, 卡托普利, 巴比妥类药物, 甲硝唑, 别嘌呤醇），可能会引起玫瑰糠疹样反应。
参考文献
1.Mubki TF, Bin Dayel SA, Kadry R: A case of pityriasis rosea concurrent with the novel influenza A (H1N1) infection. Pediatr Dermatol 28(3):341-342, 2011.doi: 10.1111/j.1525-1470.2010.01090.x
2.Prantsidis A, Rigopoulos D, Papatheodorou G, et al: Detection of human herpesvirus 8 in the skin of patients with pityriasis rosea. Acta Derm Venereol 89(6):604-606, 2009.doi: 10.2340/00015555-0703
玫瑰糠疹的症状和体征
皮损通常初起为单个原发的2～10cm的母斑，好发于躯干或四肢近端。其后1～2周内，出现全身向心性分布的玫瑰色或浅黄褐色卵圆形丘疹和斑块，直径0.5～2cm大小。皮损覆有边缘轻度隆起（领圈状）的细薄鳞屑，与浅表真菌感染类似（体癣）。
皮肤黝黑患者身上的玫瑰色或黄褐色并不那么明显。浅色皮肤患者的斑块呈粉红色，深色皮肤患者的斑块呈紫色和/或色素沉着。
多数患者自觉瘙痒，有时剧烈。黑人，儿童和孕妇的皮损可能以丘疹为主，缺乏或不伴鳞屑。儿童更常见的是反玫瑰糠疹（腋窝或腹股沟的病变，离心扩散）。
最初，大多数人会出现一个大的鳞片状斑块（先驱斑块；箭头），并且在 1 到 2 周内，躯干、手臂和腿部会出现较小的粉红色斑块。
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
在玫瑰糠疹中，最初的先兆斑块随后是向心性爆发的椭圆形丘疹和斑块，边缘略微凸起，通常沿着皮肤纹路出现。
Image provided by Thomas Habif, MD.
该图像显示了玫瑰糠疹患者的头部和躯干上的红斑和紫色、卵圆形、鳞状丘疹合并成斑块。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张图片显示了玫瑰糠疹患者背部和手臂上的紫色鳞状斑块。 浅色皮肤患者的斑块呈粉红色，深色皮肤患者的斑块呈紫色和/或色素沉着。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张照片显示了非典型（反向）玫瑰糠疹，其特征是腹股沟皱襞处出现椭圆形鳞状斑块。
Image provided by E.Laurie Tolman, MD.
最初，大多数人会出现一个大的鳞片状斑块（先驱斑块；箭头），并且在 1 到 2 周内，躯干、手臂和腿部会出现较小的粉红色斑块。
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
在玫瑰糠疹中，最初的先兆斑块随后是向心性爆发的椭圆形丘疹和斑块，边缘略微凸起，通常沿着皮肤纹路出现。
Image provided by Thomas Habif, MD.
该图像显示了玫瑰糠疹患者的头部和躯干上的红斑和紫色、卵圆形、鳞状丘疹合并成斑块。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张图片显示了玫瑰糠疹患者背部和手臂上的紫色鳞状斑块。 浅色皮肤患者的斑块呈粉红色，深色皮肤患者的斑块呈紫色和/或色素沉着。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张照片显示了非典型（反向）玫瑰糠疹，其特征是腹股沟皱襞处出现椭圆形鳞状斑块。
Image provided by E.Laurie Tolman, MD.
通常皮损长轴与皮纹线平行，玫瑰糠疹背部的多发皮损可形成“圣诞树样”分布。
少数患者发疹以前，有不适和头痛的前驱症状。
玫瑰糠疹的诊断
玫瑰糠疹的治疗
止痒治疗
皮疹通常5周内可自然缓解，复发率极低，因此一般不需特殊治疗。
人工的或自然的阳光可能加快好转。
可根据需要使用止痒疗法，如外用皮质类固醇，口服抗组胺药或局部外用药。
有限的数据表明，短期阿昔洛韦疗程可能对早期就诊且疾病广泛或出现流感样症状的患者有帮助（1）。值得注意的是，妊娠期间PR（特别是妊娠的前15周）与早产或胎儿死亡有关。应给予孕妇服用阿昔洛韦;然而，抗病毒治疗尚未证实可减少产科并发症 (2)。
治疗参考文献
1.Contreras-Ruiz J, Peternel S, Jiménez Gutiérrez C, et al: Interventions for pityriasis rosea. Cochrane Database Syst Rev 2019(10):CD005068, 2019.doi: 10.1002/14651858.CD005068.pub3
2.Stashower J, Bruch K, Mosby A, et al: Pregnancy complications associated with pityriasis rosea: A multicenter retrospective study. J Am Acad Dermatol 85(6):1648-1649, 2021.doi: 10.1016/j.jaad.2020.12.063
关键点
玫瑰糠疹是一种自限性的，可能由人疱疹病毒6、7或8型或药物引起的皮肤炎症性疾病。
初起为单个原发的2～10cm的母斑，后出现全身向心性分布的卵圆形丘疹和斑块，边缘轻度隆起有鳞屑。
诊断根据临床表现和分布。
治疗根据需要可使用止痒药，可使用外用皮质类固醇和/或阳光治疗。
妊娠前15周期间的玫瑰糠疹与早产或胎儿死亡有关。
孕妇应接受抗病毒治疗，尽管这尚未证实可减少产科并发症。