晒伤是于暴晒处发生疼痛性红斑，甚至是水疱。治疗与热灼伤相似，包括冷敷，非甾体抗炎药，若较严重则可以用消毒敷料及局部应用杀菌剂。当然避光及使用遮光剂也是重要的避免晒伤的方法。

过度暴露于紫外线中，主要为中波紫外线（280～320nm）是导致晒伤发生的常见原因。

（参见阳光的影响概述。）

晒伤的症状和体征 轻度晒伤 图片 SINCLAIR STAMMERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY 晒伤的症状与体征在日晒后1～24小时内出现，除严重反应外，72小时内达到高峰（通常在12~24小时之间）。皮肤的改变从轻度的红斑，然后出现的表浅的鳞屑，到疼痛、肿胀、皮肤触痛和水疱。 若晒伤累及的面积较大，与热灼伤相似，患者也会出现诸如发热、寒战、虚弱及休克等全身症状，这可能与炎症因子如IL-1的释放有关。严重的晒伤可数日后导致皮肤剥脱。 严重晒伤 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 晒伤最常见的并发症是继发感染、永久性斑点色素沉着和显著增加患皮肤癌的风险。晒伤的皮肤可能比正常皮肤对于阳光更敏感。

治疗晒伤 冷敷

非甾体类抗炎药（NSAIDs） 在皮损彻底消退之前，要尽量避免再次的曝光。 自来水冷敷和口服非甾体类抗炎药有助于缓解症状，外用治疗也可以(如芦荟，其他水基乳液)。在严重晒伤时，应避免使用凡士林等产品，如凡士林油。在此类疾病中外用激素类药膏与湿敷比起来不再显得那么重要。起泡区域的处理方式应与其他部分深度烧伤类似（参见 初始伤口护理），配有无菌敷料和抗菌药膏。 含有麻醉剂的药膏或是洗剂（如本唑卡因）或苯海拉明最好不要应用，因为有可能导致过敏性接触性皮炎。 对于较严重的病例，早期治疗可以采用全身应用激素（如成人青少年用强的松20～30mg口服，每日2次，维持4天），可以缓解症状。但上述方法仍存在争议。