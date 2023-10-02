看法 进行患者培训
阳光的慢性影响包括光老化，光化性角化病和皮肤癌。 （参见阳光的影响概述。）
光老化
长期暴露在阳光下会使皮肤老化（光老化、皮肤日光病、外因性衰老），主要是由于各种生物化学和DNA断裂造成皮肤胶原蛋白破坏。 皮肤变化包括产生细小粗糙的皱纹、糙皮革样的皮肤质地、斑驳的色素沉着、雀斑痣（大雀斑样斑点）、黄褐斑和毛细血管扩张。
光老化
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光老化皮肤的特征是细小皱纹、不规则斑驳色素沉着、雀斑（大的雀斑样斑点）、粗糙和蜡黄。
Image provided by Barbara A.Gilchrest, MD.
日光性角化病
皮肤癌
阳光的慢性作用及其治疗
尽量减少紫外线照射
光老化皮肤的局部治疗
治疗从预防性努力开始，尽量减少紫外线照射----避免阳光直射和日光浴床，穿防晒服、抹防晒霜。
光老化
各种联合疗法，包括化学换肤、5-氟尿嘧啶（5-FU）、局部用alpha-羟基酸、咪喹莫特、光动力疗法和维甲酸，已被用于减少癌前病变和改善慢性日光损伤性皮肤的外观美容。 这些疗法通常能有效改善浅表皮肤变化（如细纹、不规则色素沉着、灰黄、粗糙、轻度松弛），但对深层次皮肤变化（如毛细血管扩张）的治疗效果不明显。现在还没有确切的证据表明放于非处方化妆品中的化学物质能够影响阳光对皮肤的慢性效应。
光化性角化病
有关光化性角化病的治疗，请参见 光化性角化病。
皮肤肿瘤
关于皮肤肿瘤的治疗，参见皮肤肿瘤。