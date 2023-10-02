在浅色皮肤人群中，鳞状细胞癌 与 基底细胞癌的发生率与这个地区的年中阳光照射量呈正比。 此类疾病的易感人群包括经常暴露于阳光中的小孩及青少年，另外也包括运动员、农民、牧场工人、水手及经常晒日光浴的人。曝光也增加了恶性 黑色素瘤的罹患率。