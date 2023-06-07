如何手工和灌洗去除耵聍

可以手动（使用各种器械）或通过冲洗耳道去除耵聍。
非耳鼻喉科医生通常从冲洗方法开始。 有时这两种方法都需要。 操作前耳垢溶解剂预处理有助于上述任何一种方法，但通常与冲洗一起使用。
耵聍去除的适应症
由紧实的耳耵聍引起的症状，例如听力下降、局部疼痛和瘙痒、眩晕或耳塞的不适感
耳痛和发烧儿童很少能看到鼓膜
耳垢有助于酸化耳道并滋润耳道皮肤。这两种功能都有助于降低感染风险，并且对外耳道健康很重要。出于这个原因，不鼓励经常去除耵聍。
耵聍去除术的禁忌症
绝对禁忌证
如果患者的鼓膜不完整，则禁止灌洗和/或使用耳垢溶解剂，如果患者有乳突手术史、耳管史且不知道鼓膜缺损是否完全愈合，则应怀疑这一点，耳部引流史和/或水进入耳朵时耳痛史
抗凝治疗
有糖尿病或免疫功能低下状态
糖尿病
头颈部放射治疗前
耳道狭窄或外生骨赘
如果对药物过敏，则禁用 Cerumenolytics。
相对禁忌证
在手术过程中无法保持静止的不合作或非常年轻的患者
耳道区域的疤痕或变形，例如先前的手术或辐射
如果需要全身麻醉或深度镇静，或移除困难，则需要转诊至耳鼻喉科医生。
耳垢清除术的并发症
耳垢清除设备
冲洗和手动清除均可使用
耳镜或光源和听觉窥器
耳垢溶解剂（例如，非处方多库酯钠、5% 至 10% 碳酸氢钠、3% 过氧化氢、6.5%过氧化脲、三乙醇胺、橄榄油）
灌溉用
呕吐盆
吸水垫、毛巾或铺巾
一根 16、18 或 19 号导管，带有几厘米的管子（例如，拔掉针头的塑料血管导管或蝶形导管）
30~60mL注射器
灌洗液：体温或稍高温度的无菌水或生理盐水
有时，异丙醇、氟喹诺酮滴耳液
用于手动移除
开放式耳镜
钝的、灵活的塑料环或耳垢刮匙、小直角钩、鳄鱼钳
用拇指控制尖端（例如 Baron）抽吸，尺寸 5 Fr
耳垢清除的其他注意事项
无症状的患者不应去除耵聍。
麻醉滴剂不能有效减少去除耵聍的不适，注射局部麻醉剂非常痛苦，所以两者都不使用。
一些人使用牙科喷射装置（“水镐”），但来自这些装置的水流（即使在低ya设置下）也会使鼓膜破裂。
适当的照明对于根管的初步检查和手动去除耵聍的程序都是必不可少的。
对于无法保持静止的患者，首选冲洗方法。
在选定的成年人中，手动清除可能是首选，因为它可以更快、更有效地清除大的、硬化的积垢。然而，通常首先尝试使用耳垢溶解剂进行软化和冲洗，有助于手动去除。
在尝试取出耵聍前后，临床医生应该考虑做个听力评估，相应设备是否准备就绪。
耵聍清除的相关解剖学
儿童鼓膜在耳道中的深度为 1 至 1.5 厘米，大多数成人为 1.5 至 2 厘米。避免插入耳朵深度超过 8 毫米，以防止损坏鼓膜。
产生耵聍的腺体仅位于外侧外耳道中，并且仅存在于带毛的皮肤中。耳朵深处的耵聍通常被患者使用棉签或耳塞推到那里。
耵聍清除定位
重要的是要让您自己和您的患者处于最佳位置，这样您才能获得最佳的耳道视野并且双方都感到舒适。
冲洗时，让患者坐下或半躺，头部支撑。让患者或助手将呕吐盆放在患者耳部下方并靠在颈部和脸颊上。
手动移除时，患者仰卧或半躺，头部支撑。
滴注耳垢剂时，患者仰卧，头部转动，耳朵朝上，使药物留在耳道中。
耵聍清除的分步说明
概论
考虑进行术前筛查床旁听力评估。
建议患者不要移动头部，以尽量减少因器械在耳道内突然移动而可能造成的任何创伤。
在检查耳道或耳垢去除过程中，轻轻向上和向后（成人）或向下和向后（儿童）拉（或让助手拉）耳廓，以根据需要拉直耳道。
患者可能会感到一些不适，但如果手术变得疼痛，您必须停止手术并重新检查耳朵是否有受伤迹象。
有效使用仪器
使用冲洗和/或勺状器械或刮匙可以有效去除软耵聍。
使用耵聍环和小型耳挂器械更容易去除坚硬的耵聍。
抽吸去除对于非常软的耵聍和小的耵聍碎片很有用，但不适用于大的、坚硬的或受阻的耵聍塞。
冲洗
只有在没有穿孔危险因素时才进行灌洗。
灌输cerumenolytic并让它工作15到30分钟。
用冲洗液填充注射器。
将冲洗管插入根管内仅约 0.5 厘米，不要超出定义软骨骨（颅骨）交界处的带毛皮肤。
让助手或患者将呕吐盆紧贴耳朵下方以接住冲洗液。
在耵聍周围或上方引导中等压力的水流；然后，耵聍可以被积聚在它后面的水冲出。
您可能需要进行多次尝试。
如果能看到鼓膜完好，有残留冲洗液，可在冲洗后滴入几滴异丙醇，以加快水分蒸发。
手工祛除
如果没有穿孔的危险因素，请考虑滴注耳垢溶解剂并使其发挥作用 15 至 30 分钟。
在直视下使用仪器；在最初插入耳镜和窥器的程序后。
使用抽吸器或刮匙（软耳垢）或环或钩（硬耳垢）去除耳垢。如果需要，使用鳄鱼钳提取耵聍。
耵聍清除术后护理
如果手术因疼痛而停止，患者应在 1 周内避免耳朵进水，并给予滴耳液，如氧氟沙星或环丙沙星/皮质类固醇混悬液，每天使用两次，持续 3 至 5 天，并进行随访以重新评估。 避免使用含有新霉素的滴耳液，这会导致多达 20% 的患者发生接触性皮炎。
重新检查耳朵以评估耳道和鼓膜。
重新测试听力。
如果有保留的冲洗液但没有怀疑穿孔，滴入一些氟喹诺酮或醋酸滴耳液以预防感染，特别是如果患者免疫功能低下。
对于怀疑穿孔或在手术过程中出现外耳道医源性损伤或明显疼痛，给予环丙沙星/皮质类固醇混悬液或其他氟喹诺酮类抗生素，并对患者采取防水措施，直到重新评估耳朵。
耵聍清除的警示和常见错误
耵聍清除的提示和技巧
适当的照明和患者的舒适度很重要。