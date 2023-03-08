无菌拭子

压舌板

光源;柔性灯或头戴式灯

使用正在使用的特定测试套件或设施实验室提供的拭子。如果没有提供，请使用带有塑料或金属丝杆和人造丝、涤纶或海藻酸钙尖端的棉签。避免使用木柄和/或棉签擦拭，因为这些材料可能会干扰某些测试。