看法 进行患者培训
在咽炎（扁桃体咽炎）中，可以进行咽拭子检测以确定是否感染了 A 组 beta-溶血性链球菌或淋病奈瑟菌。
检测可能涉及羊血琼脂 (GABHS) 或 Thayer-Martin 培养基（淋病）的传统培养、快速抗原检测 (GABHS) 或核酸扩增检测（淋病、COVID-19）。
(参见链球菌感染。)
吞咽困难的适应症
吞咽困难的禁忌症
无
吞咽困难的并发症
无
拭子可能会导致短暂的轻微呕吐。
吞咽困难的设备
无菌拭子
压舌板
光源;柔性灯或头戴式灯
使用正在使用的特定测试套件或设施实验室提供的拭子。如果没有提供，请使用带有塑料或金属丝杆和人造丝、涤纶或海藻酸钙尖端的棉签。避免使用木柄和/或棉签擦拭，因为这些材料可能会干扰某些测试。
吞咽困难的相关解剖学
扁桃体位于后口咽的两侧。它们位于喉咙的前柱和后柱之间。
吞咽困难的定位
头稍微向后倾斜的坐姿
吞咽困难的分步说明
向患者解释该程序，包括他们可能会短暂地作呕。
戴上手套和护目镜，如果考虑 COVID-19(或任何其他空气传播感染)，请戴上防护服、N95 呼吸器和面罩。
定位患者和光源以照亮后口咽部。
让患者张开嘴并通过说“aaaah”放松舌头。
使用压舌板将舌头向下压。
用棉签轻轻擦拭扁桃体和后咽部。
将拭子放入培养基、运输培养基或无菌试管中。
吞咽困难的护理
跟进测试结果。
吞咽困难的警告和常见错误
用棉签接触舌头或口腔两侧
没有擦拭咽部的所有 3 个部位
吞咽困难的提示和技巧
迅速进行，因为患者可能会恶心。
让患者伸出舌头实际上会使舌头变硬，并使其更难看到咽部。