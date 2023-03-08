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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何进行咽拭子检查

作者：Vikas Mehta, MD, MPH, Montefiore Medical Center
已审核/已修订 3月 2023
看法 进行患者培训

在咽炎（扁桃体咽炎）中，可以进行咽拭子检测以确定是否感染了 A 组 beta-溶血性链球菌或淋病奈瑟菌

检测可能涉及羊血琼脂 (GABHS) 或 Thayer-Martin 培养基（淋病）的传统培养、快速抗原检测 (GABHS) 或核酸扩增检测（淋病、COVID-19）。

(参见链球菌感染。)

吞咽困难的适应症

扁桃体咽炎患者中，可能需要对咽拭子进行测试，主要是为了诊断：

  • A 组 beta-溶血性链球菌 (GABHS) 感染

  • 淋球菌感染

已知或可能接触过淋病（例如，最近的口腔-生殖器接触）的患者可能怀疑淋球菌性咽炎。

提示需要检测 GABHS 咽炎的标准包括： 以下 2 项：

  • 扁桃体渗出物

  • 伴触痛的淋巴结肿大

  • 发烧（通过检查或通过病史）

  • 不伴咳嗽

由于糖尿病或免疫功能低下而风险增加的患者的 GABHS 检测阈值可能较低。

有时也会测试喉咙拭子，如果怀疑新冠肺炎

吞咽困难的禁忌症

吞咽困难的并发症

拭子可能会导致短暂的轻微呕吐。

吞咽困难的设备

  • 无菌拭子

  • 压舌板

  • 光源;柔性灯或头戴式灯

使用正在使用的特定测试套件或设施实验室提供的拭子。如果没有提供，请使用带有塑料或金属丝杆和人造丝、涤纶或海藻酸钙尖端的棉签。避免使用木柄和/或棉签擦拭，因为这些材料可能会干扰某些测试。

吞咽困难的相关解剖学

  • 扁桃体位于后口咽的两侧。它们位于喉咙的前柱和后柱之间。

吞咽困难的定位

  • 头稍微向后倾斜的坐姿

吞咽困难的分步说明

  • 向患者解释该程序，包括他们可能会短暂地作呕。

  • 戴上手套和护目镜，如果考虑 COVID-19(或任何其他空气传播感染)，请戴上防护服、N95 呼吸器和面罩。

  • 定位患者和光源以照亮后口咽部。

  • 让患者张开嘴并通过说“aaaah”放松舌头。

  • 使用压舌板将舌头向下压。

  • 用棉签轻轻擦拭扁桃体和后咽部。

  • 将拭子放入培养基、运输培养基或无菌试管中。

吞咽困难的护理

  • 跟进测试结果。

吞咽困难的警告和常见错误

  • 用棉签接触舌头或口腔两侧

  • 没有擦拭咽部的所有 3 个部位

吞咽困难的提示和技巧

  • 迅速进行，因为患者可能会恶心。

  • 让患者伸出舌头实际上会使舌头变硬，并使其更难看到咽部。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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