皮脂囊肿，骨瘤和瘢痕瘤可起源并阻塞耳道，导致耵聍贮留和传导性耳聋。治疗首选手术切除。

耵聍腺瘤发生在外耳道的外三分之一处。组织学上肿瘤表现为良性，不发生区域或远处转移，但具有局部侵袭性，又破坏倾向，应行广泛切除。