看法 进行患者培训
耳部可有多种恶性和良性肿瘤，常出现耳聋。同时可能出现眩晕，或平衡障碍。耳部肿瘤发病率低，诊断困难。
(参见头颈部肿瘤概述。）
恶性耳部肿瘤
基底细胞癌和鳞状细胞癌可发生在耳道。慢性中耳炎持续炎症易发展为鳞状细胞癌。需进行广泛切除，术后放疗。病变局限在耳道，尚未侵及中耳，应整块切除耳道，保留面神经。当向内侵犯更深时，则需行颞骨部分切除术。这些切除术通常由专门从事神经病学或颅底手术的外科医生完成。
鳞状细胞癌极少起源于中耳。持续的 慢性中耳炎，可能是一种易患因素。需行放疗和颞骨切除。
非嗜铬性副神经节瘤（化学感受器瘤）起源于颞骨颈静脉球体部（颈静脉球体瘤），或中耳内侧壁（鼓室球体瘤）。在中耳出现搏动性红色肿块。首发症状常为耳鸣，与脉搏同步。出现耳聋，继之眩晕。颈静脉球体瘤时，肿瘤浸润颈静脉孔，第9、第10，或第11脑神经可出现麻痹。治疗首选手术切除，对于无法切除的巨大肿瘤，采用放疗。
良性耳部肿瘤
皮脂囊肿，骨瘤和瘢痕瘤可起源并阻塞耳道，导致耵聍贮留和传导性耳聋。治疗首选手术切除。
耵聍腺瘤发生在外耳道的外三分之一处。组织学上肿瘤表现为良性，不发生区域或远处转移，但具有局部侵袭性，又破坏倾向，应行广泛切除。