乳酸性酸中毒是一种高阴离子间隙的 代谢性酸中毒 是因为血乳酸升高引起的。乳酸性酸中毒是由于体内乳酸生成过多或（和）代谢障碍所致。
（参见 代谢性酸中毒, 酸碱平衡调节, 和 及 酸碱平衡紊乱。）
乳酸是葡萄糖和氨基酸正常代谢过程中的一种副产物。 主要有2种类型乳酸酸中毒：
A型乳酸酸中毒
B型乳酸酸中毒
第三种类型，D-乳酸性酸中毒（D-乳酸脑病）是一种少见的乳酸性中毒形式。
A型乳酸酸中毒
B型乳酸酸中毒
B型乳酸酸中毒发生于组织灌注正常的情况下（因此ATP生成正常），预后相对较好。
在一些局部组织相对缺氧的状况下（如剧烈的抽搐，劳累，癫痫，低温寒战），以及某些全是和先天性疾病恶性肿瘤、摄入某些药物毒物时，乳酸合成明显增加（见表代谢性酸中毒的原因)。药物包括核苷逆转录酶抑制剂和双胍类药物 二甲双胍 和 苯乙双胍 （虽然 苯乙双胍 已不可用）。在肝功能不全或是维生素B1缺乏时乳酸的分解代谢可下降。
D-乳酸性酸中毒
D-乳酸酸中毒是一种不常见的乳酸酸中毒，会产生过量的D-乳酸。D-乳酸通常是少量产生的，是结肠中细菌碳水化合物代谢的产物。在空肠搭桥术或肠切除术导致的短肠综合征患者中，会产生过量的D-乳酸并被系统吸收。它在循环中持续存在是因为人乳酸脱氢酶只能代谢L -乳酸，但它在化学上与 L-乳酸相似，并且对酸碱平衡具有相似的影响。
乳酸酸中毒的症状和体征
潜在疾病决定了乳酸酸中毒的症状与体征（如，休克为A型、毒物摄入为B型）
神经系统症状包括精神错乱、共济失调和言语含混不清，发生在摄入高碳水化合物后，都是D-乳酸性酸中毒的特征。
乳酸酸中毒的诊断
乳酸酸中毒的治疗
对因治疗
A型及B型的乳酸性酸中毒 治疗类似其他代谢性酸中毒。
病因治疗是至关重要的。 在治疗组织灌注不足时，应尽可能省略加压器，因为它们可能会加重组织缺血。在高阴离子间隙性酸中毒时，一般不宜使用碳酸氢盐，但如pH <7.00时可考虑使用，pH纠正的目标值≤7.10。
D-乳酸酸中毒治疗包括静脉补液、限制碳水化合物的摄入、有时可口服抗生素（如甲硝唑）用于断肠综合征，碳酸氢盐用于严重的酸中毒。
关键点
乳酸性酸中毒有2种主要类型，即A型和B型。 A型更为严重，因为它是由缺血引起的。
诊断要点：血pH <7.35，血乳酸水平> 45 ~ 54 mg/dL (> 5 ~ 6 mmol/L)。
对于A型和B型乳酸性酸中毒，尽可能避免使用加压药，因为它们会加重组织缺血。