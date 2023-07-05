乳酸性酸中毒是一种高阴离子间隙的 代谢性酸中毒 是因为血乳酸升高引起的。乳酸性酸中毒是由于体内乳酸生成过多或（和）代谢障碍所致。

（参见 代谢性酸中毒, 酸碱平衡调节, 和 及 酸碱平衡紊乱。）

乳酸是葡萄糖和氨基酸正常代谢过程中的一种副产物。 主要有2种类型乳酸酸中毒：

A型乳酸酸中毒

B型乳酸酸中毒

第三种类型，D-乳酸性酸中毒（D-乳酸脑病）是一种少见的乳酸性中毒形式。

A型乳酸酸中毒 A型乳酸酸中毒是最严重的类型，常发生于氧供不足时，是乏氧状态下合成ATP（三磷酸腺苷）的副产物，缺血组织产生过量的乳酸。具有代表性的是在低血容量性休克、心源性休克、或感染性休克时组织普遍处于低灌注状态时产生过量乳酸，而且此时肝脏也因灌注不足对乳酸的代谢能力下降，更加重了乳酸的堆积。另外，A型乳酸性酸中毒也可见于肺部疾病及各种血红蛋白病引起的原发性缺氧。

B型乳酸酸中毒 B型乳酸酸中毒发生于组织灌注正常的情况下（因此ATP生成正常），预后相对较好。 在一些局部组织相对缺氧的状况下（如剧烈的抽搐，劳累，癫痫，低温寒战），以及某些全是和先天性疾病恶性肿瘤、摄入某些药物毒物时，乳酸合成明显增加（见表代谢性酸中毒的原因)。药物包括核苷逆转录酶抑制剂和双胍类药物 二甲双胍 和 苯乙双胍 （虽然 苯乙双胍 已不可用）。在肝功能不全或是维生素B1缺乏时乳酸的分解代谢可下降。

D-乳酸性酸中毒 D-乳酸酸中毒是一种不常见的乳酸酸中毒，会产生过量的D-乳酸。D-乳酸通常是少量产生的，是结肠中细菌碳水化合物代谢的产物。在空肠搭桥术或肠切除术导致的短肠综合征患者中，会产生过量的D-乳酸并被系统吸收。它在循环中持续存在是因为人乳酸脱氢酶只能代谢L -乳酸，但它在化学上与 L-乳酸相似，并且对酸碱平衡具有相似的影响。

乳酸酸中毒的症状和体征 潜在疾病决定了乳酸酸中毒的症状与体征（如，休克为A型、毒物摄入为B型） 神经系统症状包括精神错乱、共济失调和言语含混不清，发生在摄入高碳水化合物后，都是D-乳酸性酸中毒的特征。

乳酸酸中毒的诊断 诊断主要根据临床表现，动脉血气（ABG）及血电解质分析。

计算阴离子间隙，delta间隙

血乳酸水平 A型及B型乳酸酸中毒的ABG值与其他代谢性酸中毒相似。诊断要点：血pH <7.35，血乳酸> 45 ~ 54 mg/dL (> 5 ~ 6 mmol/L)。或相对不严重的乳酸盐和pH变化被称为高乳酸血症。 不同的是在D-乳酸性酸中毒中，相对于HCO 3 −的减少，阴离子间隙比预期要低，而且可能存在尿液渗透压间隙（即计算和测定所得的尿液渗透压之差）。常规的实验室检测对D- 乳酸是不敏感的。对于基础疾病较复杂的酸中毒，特别是合并肠道疾病时，应测定D- 乳酸水平以明确病因。 临床计算器 阴离子间隙

乳酸酸中毒的治疗 对因治疗 A型及B型的乳酸性酸中毒 治疗类似其他代谢性酸中毒。 病因治疗是至关重要的。 在治疗组织灌注不足时，应尽可能省略加压器，因为它们可能会加重组织缺血。在高阴离子间隙性酸中毒时，一般不宜使用碳酸氢盐，但如pH <7.00时可考虑使用，pH纠正的目标值≤7.10。 D-乳酸酸中毒治疗包括静脉补液、限制碳水化合物的摄入、有时可口服抗生素（如甲硝唑）用于断肠综合征，碳酸氢盐用于严重的酸中毒。