无功能性肾上腺肿块是肾上腺的占位性病变，不分泌激素。症状、体征和治疗根据肿块的性质和大小而定。

（参见 肾上腺功能概述。）

最常见的成人无功能的肾上腺肿块是

腺瘤

腺瘤占肾上腺肿块的一半以上（1）。

其他常见的无功能肾上腺肿块是

癌

转移性肿瘤

其余的大部分是囊肿和脂肪瘤。然而，精确的比例取决于临床表现。

但是，确切的比例取决于临床表现；如为筛查时偶尔发现，大多为腺瘤。其次是新生儿自发性肾上腺出血，可形成很大的肿块，与 神经母细胞瘤或Wilms瘤相似。 成人双侧肾上腺大量出血可由血栓栓塞性疾病或凝血障碍引起，是否与疾病或药物有关。

老年患者的良性囊肿，可能是由于囊性变或血管意外所致。 淋巴瘤，细菌感染，真菌感染（例如, 组织胞浆菌病）或寄生虫感染（例如，Echinococcus感染）也可能表现为肾上腺肿块，有时是双侧的。结核杆菌血行播散也可引起肾上腺肿块。

无功能性肾上腺癌可造成腹膜后弥漫性浸润阴影。出血可形成肾上腺血肿。

参考文献 1.Arnold DT, Reed JB, Burt K.Evaluation and management of the incidental adrenal mass. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2003;16(1):7-12.doi:10.1080/08998280.2003.11927882

无功能性肾上腺肿瘤的症状和体征 大多数患者无明细症状。肾上腺肿块造成肾上腺功能减退的情况非常少见，除非双侧腺体都被累及。功能亢进发生的频率更高。 双侧肾上腺大出血的主要症状是 腹痛

红细胞比容下降

急性肾上腺功能衰竭的症状（如腹痛、意识丧失、疲劳、脱水）

CT或MRI上的肾上肿块 肾上腺结核可引起钙化和 艾迪森氏病。 无功能性肾上腺癌通常表现为侵袭性或转移性病变。

无功能性肾上腺肿瘤的诊断 肾上腺激素测定

细针活检 无功能性肾上腺肿块大多数是在因其他疾病进行CT或MRI检查时被意外发现。确定肿块无功能的依据为临床表现和 肾上腺激素测定。 筛查肾上腺疾病的激素检测包括 地塞米松 抑制试验和血清皮质醇水平（排除 库欣综合征），24小时尿或血清肾上腺素水平（排除 嗜铬细胞瘤），血浆醛固酮和肾素水平（排除 原发性醛固酮增多症）。 如果存在转移性或感染性疾病，细针穿刺活检可以诊断，但若强烈怀疑肾上腺癌(以避免肿瘤扩散)或嗜铬细胞瘤(以避免诱发急性高血压)，则禁止活检。