无功能性肾上腺肿块是肾上腺的占位性病变，不分泌激素。症状、体征和治疗根据肿块的性质和大小而定。
（参见 肾上腺功能概述。）
最常见的成人无功能的肾上腺肿块是
腺瘤
腺瘤占肾上腺肿块的一半以上（1）。
其他常见的无功能肾上腺肿块是
癌
转移性肿瘤
其余的大部分是囊肿和脂肪瘤。然而，精确的比例取决于临床表现。
但是，确切的比例取决于临床表现；如为筛查时偶尔发现，大多为腺瘤。其次是新生儿自发性肾上腺出血，可形成很大的肿块，与 神经母细胞瘤或Wilms瘤相似。 成人双侧肾上腺大量出血可由血栓栓塞性疾病或凝血障碍引起，是否与疾病或药物有关。
老年患者的良性囊肿，可能是由于囊性变或血管意外所致。 淋巴瘤，细菌感染，真菌感染（例如, 组织胞浆菌病）或寄生虫感染（例如，Echinococcus感染）也可能表现为肾上腺肿块，有时是双侧的。结核杆菌血行播散也可引起肾上腺肿块。
无功能性肾上腺癌可造成腹膜后弥漫性浸润阴影。出血可形成肾上腺血肿。
参考文献
1.Arnold DT, Reed JB, Burt K.Evaluation and management of the incidental adrenal mass. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2003;16(1):7-12.doi:10.1080/08998280.2003.11927882
无功能性肾上腺肿瘤的症状和体征
无功能性肾上腺肿瘤的诊断
无功能性肾上腺肿瘤的治疗
根据肿块大小和/或影像学特征，有时需手术切除。
定期监测
尽管某些显像模式（如，同相位或异相位mri）可能具有诊断性，但如肿瘤为实性、来源于肾上腺且体积>4 cm，应予切除，除非影像学明确为良性肿块。
直径介于2～4cm的肿瘤在临床上较难处理。如果扫描不提示癌症并且激素功能没有改变(如电解质和甲氧基肾上腺素正常，无库欣综合征的证据)，定期通过影像学检查重新评估是合理的，通常为1 ~ 2年。如果病情没有明显的进展，没有必要进行随访。然而，这些肿瘤中有许多分泌的皮质醇 数量太少，不足以引起主要症状，而且尚不清楚如果不治疗，它们最终是否会引起症状和发病。 大多数临床医生仅仅只观察这些肿瘤患者，但若有明显的皮质醇过度分泌表现，仍应考虑手术去除肿瘤。
肾上腺腺瘤<2cm时不需要特殊处理，但应在一段时间内定期观察（例如，大约每6个月观察一次，持续2年），以观察分泌功能的生长或发育（例如通过寻找临床体征和定期测量电解质）。
已转移的非功能性肾上腺癌不适合手术，不过通过米托坦联合糖皮质激素可能有助于控制高皮质醇症状。化疗也是一种选择，特别是对于进展性疾病。