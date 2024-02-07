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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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肾上腺功能概述

作者：Ashley B. Grossman, MD, University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

    肾上腺位于肾脏顶端（见图 肾上腺），组成部分包括

    • 皮质

    • 髓质

    肾上腺皮质和肾上腺髓质各自具有独立的内分泌功能。

    肾上腺皮质

    肾上腺皮质分泌

    • 糖皮质激素（主要是 皮质醇)

    • 盐皮质激素（主要是 醛固酮)

    • 雄激素（主要有脱氢表雄酮、雄烯二酮）

    糖皮质激素可促进与抑制许多细胞和器官系统的基因转录。主要作用有抗炎和增加肝糖原异生。

    盐皮质激素调节上皮细胞膜内外的电解质转运，特别是肾脏的保钠排钾。

    肾上腺雄激素的主要生理活性发生在转化为睾酮和双氢睾酮后。

    下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的生理机能。

    肾上腺髓质

    肾上腺髓质由嗜铬细胞组成，后者合成和分泌儿茶酚胺（主要为肾上腺素及少量的去甲肾上腺素）。 嗜铬细胞还生成生物活性胺和多肽（例如组织胺、血清素、嗜铬粒蛋白、神经肽类激素）。肾上腺素去甲肾上腺素是交感神经系统的主要效应胺，负责应对压力（“逃跑或战斗”反应），其中包括

    • 对心脏有变时性和变力性作用

    • 支气管扩张

    • 外周和内脏血管收缩，伴有骨骼肌血管扩张

    • 代谢作用，包括糖原分解、脂肪分解和肾素释放

    临床症状

    大多数肾上腺缺乏综合征会影响到所有肾上腺皮质激素。肾上腺皮质功能减退可为原发性（肾上腺本身的功能障碍，如Addison病），或继发性（由于肾上腺缺乏来自垂体或下丘脑的刺激）。一些专家将下丘脑功能障碍称为三级。

    肾上腺高功能 根据激素不同，有不同的临床表现：

    上述综合征常有一些共同的组分。

    功能亢进可以是代偿性的，如先天性肾上腺增生，也可由于后天性肾上腺增生、腺瘤、或腺癌。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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