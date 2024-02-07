肾上腺皮质分泌

糖皮质激素（主要是 皮质醇)

盐皮质激素（主要是 醛固酮)

雄激素（主要有脱氢表雄酮、雄烯二酮）

糖皮质激素可促进与抑制许多细胞和器官系统的基因转录。主要作用有抗炎和增加肝糖原异生。

盐皮质激素调节上皮细胞膜内外的电解质转运，特别是肾脏的保钠排钾。

肾上腺雄激素的主要生理活性发生在转化为睾酮和双氢睾酮后。

下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的生理机能。