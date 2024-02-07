看法 进行患者培训
肾上腺位于肾脏顶端（见图 肾上腺），组成部分包括
皮质
髓质
肾上腺皮质和肾上腺髓质各自具有独立的内分泌功能。
Anatomy & Function: Adrenal Cortex and Adrenal Medulla
图片
Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.
肾上腺皮质
肾上腺皮质分泌
糖皮质激素（主要是 皮质醇)
盐皮质激素（主要是 醛固酮)
雄激素（主要有脱氢表雄酮、雄烯二酮）
糖皮质激素可促进与抑制许多细胞和器官系统的基因转录。主要作用有抗炎和增加肝糖原异生。
盐皮质激素调节上皮细胞膜内外的电解质转运，特别是肾脏的保钠排钾。
肾上腺雄激素的主要生理活性发生在转化为睾酮和双氢睾酮后。
下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的生理机能。
肾上腺髓质
肾上腺髓质由嗜铬细胞组成，后者合成和分泌儿茶酚胺（主要为肾上腺素及少量的去甲肾上腺素）。 嗜铬细胞还生成生物活性胺和多肽（例如组织胺、血清素、嗜铬粒蛋白、神经肽类激素）。肾上腺素 和 去甲肾上腺素是交感神经系统的主要效应胺，负责应对压力（“逃跑或战斗”反应），其中包括
对心脏有变时性和变力性作用
支气管扩张
外周和内脏血管收缩，伴有骨骼肌血管扩张
代谢作用，包括糖原分解、脂肪分解和肾素释放