高密度脂蛋白（HDL-C）水平增高

高HDL是指HDL>80 mg/dL（>2.1 mmol/L）。

（参见 于脂质代谢概述。）

HDL水平增高能降低心血管病风险；但一些基因异常导致的原发性高HDL因伴有脂质和代谢异常，对心血管病并无保护作用。

HDL-C水平升高的原发因素包括：

由单个或多个基因突变导致HDL-C生成过多或清除减少引起。

HDLs继发性增高的病因包括：

酒精使用障碍 未肝硬化

甲状腺功能亢进

原发性胆汁性肝硬化

药物（如皮质醇、胰岛素、苯妥英钠， 雌激素）

若在未用降脂药物的患者中发现HDL-C升高，应检测AST(天冬氨酸转氨酶)、ALT(丙氨酸转氨酶)、促甲状腺激素来寻找其继发性病因；如结果阴性则可能为原发性。

胆固醇酯转运蛋白缺陷是一种由（CETP）基因突变引起的罕见的常染色体隐性遗传病。CETP将胆固醇酯从高密度脂蛋白转移至其它脂蛋白。CETP缺乏影响低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)，使得高密度脂蛋白清除减慢。受影响的病人没有任何症状或体征，仅表现为高密度脂蛋白胆固醇 > 150毫克/分升（> 3.9毫摩尔/升）。对心血管疾病的保护还没有得到证实。无需治疗。

家族性高alpha-脂蛋白血症是诸多未知和已知的基因突变所导致的常染色体显性遗传病，包括那些能引起载脂蛋白A-Ⅰ过量生成，或载脂蛋白CⅢ产生变异体的基因异常。本病通常被意外诊断发现，当血浆HDL胆固醇水平 > 80mg/dL时 (> 2.1 mmol/L)。受影响的病人没有其他症状或体征。无需治疗。