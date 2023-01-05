大多数甲状旁腺肿瘤是良性的。
甲状旁腺肿瘤分泌甲状旁腺激素（PTH）。甲状旁腺激素水平升高（甲状旁腺功能亢进) 导致高钙血症。
甲状旁腺腺瘤
甲状旁腺腺瘤是一种良性肿瘤，分泌过多的甲状旁腺激素（PTH），导致 甲状旁腺功能亢进 ，导致 高钙血症, 低磷血症, 和过度的骨吸收（导致 骨质疏松症）。
甲状旁腺腺瘤通常是孤立性腺瘤，在老年女性中更为常见。然而，甲状旁腺腺瘤可能作为遗传综合征发生yu多发性内分泌瘤患者。
大多数甲状旁腺腺瘤不会引起症状，而是在因其他原因进行的血液检查显示钙水平升高时被识别出来。可能会出现甲状旁腺功能亢进的症状，通常由高钙血症或肾结石引起。
甲状旁腺功能亢进症的诊断基于高钙血症患者 PTH 水平升高。对于 PTH 水平升高的患者，需要进一步研究，包括测量钙和磷水平以及影像学以评估骨密度和确定肾结石的存在。
治疗通常是手术切除受影响的甲状旁腺。 甲状旁腺手术应由在甲状旁腺手术方面经验丰富的外科医生进行。
有时会在手术前对甲状旁腺组织进行定位，尤其是在计划进行微创手术时。 已经使用了几种技术，而且都是高度准确的：
带或不带CT引导活检的高分辨率CT
MRI
高分辨率超声检查
数字减影血管造影
铊-201-氚-99扫描
99m锝sestamibi，一种用于甲状旁腺成像术的放射性核素，比以前的制剂更敏感，更特异，可能有助于识别单个腺瘤。
偶尔，给予拟钙剂西那卡塞以减少 PTH 的分泌。
甲状旁腺癌
甲状旁腺癌很少见。
甲状旁腺癌的高危因素包括
颈部放射治疗
甲状旁腺肿瘤家族史
甲状旁腺癌通常生长缓慢。如果最初的手术能够切除整个腺体而不会造成包膜破裂，那么长期存活而不复发是很常见的。复发性癌症通常生长缓慢并在颈部局部扩散。有时，甲状旁腺癌的远处转移更具侵袭性。
甲状旁腺癌引起的甲状旁腺功能亢进与腺瘤相似，但甲状旁腺癌引起的甲状旁腺功能亢进和高钙血症更为严重。14 至 15 毫克/分升（3.5 至 3.7 毫摩尔/升）的钙水平应引起对癌的关注。
症状是由于 高钙血症。
诊断包括血液检查以检测 PTH 水平升高和影像检查以定位肿瘤。
甲状旁腺癌通常通过手术切除。 有时需要放疗和/或化疗。
在甲状旁腺癌细胞中已建立的癌症基因中发现了许多突变，这为使用针对其他类型癌症开发的靶向治疗剂进行新治疗带来了希望。在少数甲状旁腺癌患者中也发现了意外的种系突变。
建议在特定病例中对家庭成员进行基因筛查。
关键点
甲状旁腺肿瘤分泌甲状旁腺激素（PTH），导致甲状旁腺功能亢进和高钙血症。
甲状旁腺腺瘤最常见的是孤立性腺瘤，但有时会与其他内分泌肿瘤一起发生，作为多发性内分泌肿瘤综合征的一部分。
甲状旁腺癌引起的甲状旁腺功能亢进和高钙血症通常比腺瘤更严重。
手术切除通常对甲状旁腺腺瘤和癌都有疗效。