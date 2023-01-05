甲状旁腺腺瘤是一种良性肿瘤，分泌过多的甲状旁腺激素（PTH），导致 甲状旁腺功能亢进 ，导致 高钙血症, 低磷血症, 和过度的骨吸收（导致 骨质疏松症）。

甲状旁腺腺瘤通常是孤立性腺瘤，在老年女性中更为常见。然而，甲状旁腺腺瘤可能作为遗传综合征发生yu多发性内分泌瘤患者。

大多数甲状旁腺腺瘤不会引起症状，而是在因其他原因进行的血液检查显示钙水平升高时被识别出来。可能会出现甲状旁腺功能亢进的症状，通常由高钙血症或肾结石引起。

甲状旁腺功能亢进症的诊断基于高钙血症患者 PTH 水平升高。对于 PTH 水平升高的患者，需要进一步研究，包括测量钙和磷水平以及影像学以评估骨密度和确定肾结石的存在。

治疗通常是手术切除受影响的甲状旁腺。 甲状旁腺手术应由在甲状旁腺手术方面经验丰富的外科医生进行。

有时会在手术前对甲状旁腺组织进行定位，尤其是在计划进行微创手术时。 已经使用了几种技术，而且都是高度准确的：

带或不带CT引导活检的高分辨率CT

MRI

高分辨率超声检查

数字减影血管造影

铊-201-氚-99扫描

99m锝sestamibi，一种用于甲状旁腺成像术的放射性核素，比以前的制剂更敏感，更特异，可能有助于识别单个腺瘤。

偶尔，给予拟钙剂西那卡塞以减少 PTH 的分泌。