肝尿卟啉原脱羧酶（UROD--见表血红素生物合成途径的底物和酶）缺乏导致迟发性皮肤卟啉症PCT。卟啉在肝脏聚集，并被输送到皮肤组织，从而引起光敏性。

通常引发急性卟啉症的药物（见 Drug Database for Acute Porphyria 或者 American Porphyria Foundation drug database) 不触发 PCT。

在PCT中肝病较常见，病因可能为卟啉的堆积、慢性丙型肝炎、伴发含铁血黄素沉着症、或饮酒过量。肝硬化发病率为≤35%，肝细胞性肝癌发病率为7%～24%（中年男性中较多见）。

迟发性皮肤卟啉症有2种主要类型。

1型：获得性或散发性 （75%~80% 的病例）

2型：遗传性或家族性 （20%~25% 的案例）

还有一种罕见的3型，占 < 1% 的情况。

1型迟发性皮肤卟啉症的脱羧酶缺乏仅限于肝脏，且无遗传倾向。1型PCT多为中老年起病。酶缺乏被认为是由于肝细胞中氧化应激的增加，导致尿卟啉原或尿卟啉的氧化增加，尿卟啉不是酶的底物，并导致抑制剂尿吗啡酮的形成。雌激素、过量铁和丙型肝炎感染也会增加肝细胞的氧化应激

2型迟发性皮肤卟啉症中脱羧酶的缺乏以常染色体显性方式及有限外显率遗传。缺陷发生于所有细胞，包括红细胞。其发病早于Ⅰ型，有时可出现于儿童期。杂合子患者具有部分UROD活性（约50％），一般不出现的PCT的生化或临床表型。PCT出现明显的临床症状时常合并其他因素，最终使得肝UROD活性下降> 75％而发病。这些因素包括肝铁超载，饮酒，卤代烃暴露，丙型肝炎病毒或HIV感染、雌激素和吸烟。上述因素能促进尿卟啉原和其它卟啉原氧化为相应的卟啉，也有利于UROD抑制剂形成。

肝红细胞生成性卟啉（HEP—见表一些不太常见的卟啉），以严重的UROD缺乏为特征，非常罕见，通常被认为是2型PCT的常染色体隐性遗传形式。

3型PCT 非常罕见的遗传疾病，致病基因目前尚不清楚，UROD 基因正常。

1型和2型是迟发性皮肤卟啉症的主要类型。两者的诱发因素、症状和治疗方法均相似。总患病率约1/10,000，暴露于卤代芳烃的人群患病率更高。