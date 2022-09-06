血清铁蛋白水平、空腹血清铁含量和转铁蛋白饱和度

基因检测

有时需肝活检。

症状和体征可能是非特异性的、隐匿的和逐步发展的，所以应高度重视指标的异常。当患者出现典型的临床症状，特别是同时出现上述表现，经常规评估后仍无法明确病因，应怀疑原发性血色病的可能。血色素沉着症、肝硬化或肝细胞癌的家族史为一更为具体的线索。不论种族或民族，所有慢性肝病患者都应进行铁超负荷评估

血清铁蛋白检测是最简单最直接的早期检查。 遗传性血色病通常存在铁蛋白水平增高（女性>200ng/mL [> 200 mcg/L] ，男性> 250ng/mL [> 250 mcg/L]），但也可由其他疾病所引起，如炎性肝病（如慢性病毒性肝炎、非酒精性脂肪肝、酒精性肝病）、癌症、某些系统性炎性疾病（如类风湿关节炎、噬血细胞性淋巴组织细胞增多症）或肥胖。如果铁蛋白水平正常，还需进一步检查，包括空腹血清铁（常>300mg/dL [> 53.7 mcmol/L]）、铁结合力（转铁蛋白饱和度；水平通常>50%）。转铁蛋白饱和度<45％对铁过载有97％的阴性预测价值。

在2型血色病中，铁蛋白水平 >1000ng/mL(> 1000 mcg/L)，转铁蛋白饱和度 > 90%。

在转铁蛋白或铜蓝蛋白缺乏时，血清转铁蛋白（即，铁结合能力）和血浆铜蓝蛋白水平极低或难以测出。

基因检测可以诊断HFE基因突变导致的原发性血色病。约70％HFE 基因C282Y纯合子突变的患者，其铁蛋白水平升高，但这些患者中仅有约10％有器官功能障碍的证据。临床上显着的铁过载在HFE 基因（即C282Y/H63D）杂合子突变的患者中更不常见。在不常见的情况下，即铁蛋白和血清铁检查提示铁过载，但基因检测不存在HFE基因突变，尤其在年轻患者中，应怀疑2型到4型原发性血色病。 通常无法通过基因检测来确认这些诊断。

确诊后，必须检查肝脏是否有纤维化和肝硬化。高达80％的肝硬化和纯合C282Y突变的患者，其铁蛋白> 1000 ng/mL，AST和ALT升高，且血小板计数<200 x 103/mcL (< 200 × 109/L）。因肝硬化可影响预后，故当铁蛋白> 1000 ng/mL时，常需进行肝活检和组织铁含量测定（如果可以的话）。 肝穿刺活检也被推荐用于血清铁超载但遗传评估阴性的患者。平扫MR弹性成像是评估肝脏铁含量及纤维化程度的一种无创性替代性检查，已越来越精确。

遗传性血色病患者的一级亲属需检测血清铁蛋白水平和 HFE基因中C282Y基因及H63D基因的突变。