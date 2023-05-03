如果肿瘤符合米兰标准（一个肿瘤 < 5厘米或三个肿瘤 < 3 cm 无血管侵犯和甲胎蛋白 < 500 微克/升）。

肝细胞癌（HCC）的治疗取决于它的分期和潜在的肝病严重程度(1)。

对于肿瘤局限于肝脏，没有微血管浸润，单个肿瘤<5cm，或≤3个肿瘤、每个≤3cm，且AFP＜500mcg/L，可行肝移植，预后好，与因非肿瘤性疾病行肝移植的疗效相当。肝移植可以治疗。这些米兰标准用于鉴别适宜做肝移植的肝细胞癌患者 (2)。 美国肝病研究协会（AASLD）2018年指南也使用米兰标准选择肝移植患者 (3)。

在选定的单一肿瘤患者中 < 5 厘米，没有 门脉高压, 手术切除具有治愈潜力，5 年生存率为 60% 至 80%。

消融治疗（如，肝动脉化疗栓塞，钇90微球栓塞[选择性内照射疗法，或SIRT]、治疗药物洗脱珠经动脉栓塞、射频消融）可减缓肿瘤生长，用于等待肝移植的患者。对于 < 2 厘米的小肿瘤，射频消融 (RFA) 可能具有治愈作用。

如果肿瘤很大（> 5 厘米），是多灶性的，已侵入门静脉，或者是转移性的（即，III 期或更高阶段），移植不是首选。然而，结合肝脏定向治疗（如肝动脉化疗栓塞[TACE]和全身化疗），一部分患者可以根据米兰标准进行分级，然后可能有资格重新考虑肝移植。如果由多学科肿瘤委员会讨论，晚期 HCC 的管理是最好的。传统的全身治疗是使用索拉非尼，它只能适度改善结果，中位生存期为 10.7 个月，而安慰剂为 7.9 个月（4）。与索拉非尼相比，几种新的化疗药物可提供更长的生存期或更少的不良反应；这些包括乐伐替尼、瑞戈非尼和免疫疗法，例如阿特珠单抗加贝伐单抗或曲美木单抗加杜瓦鲁单抗。乐伐替尼的无进展生存期高于索拉非尼，是替代的一线治疗。

全身疗法，包括免疫疗法，正在迅速发展，并显示出改善 HCC 结果的希望。阿替利珠单抗和贝伐珠单抗现在可作为联合疗法用于既往未接受过全身治疗的晚期肝细胞癌患者。阿替利珠单抗是一种人源化单克隆抗体免疫检查点抑制剂 (PD-L1)，而贝伐珠单抗是一种靶向血管内皮生长因子 (VEGF) 的单克隆抗体。越来越多的证据支持这两种药物可作为 HCC 全身治疗的一线疗法（5、6）。一项比较 6290 名患者接受一线全身化疗的大型荟萃分析显示，贝伐单抗/阿特珠单抗比索拉非尼、乐伐替尼或纳武单抗具有更好的总生存率（6）。治疗组之间的不良事件相似。2020 年美国临床肿瘤学会指南推荐使用 阿替利珠单抗和贝伐珠单抗作为 Child-Pugh A 级肝病和东部肿瘤协作组 (ECOG) 状态 0～1 的患者的一线治疗（7）。

由于阿替利珠单抗和贝伐珠单抗出血风险增加，因此患者应在开始治疗前进行静脉曲张结扎术。不推荐移植后 HCC 复发的患者进行免疫治疗，因为刺激宿主免疫系统可能导致更高的排斥率（8）。一种新的方案结合了 替西木单抗（一种抗细胞毒性 T 淋巴细胞蛋白 4[或“CTLA-4”]）和 德巴鲁单抗（一种抗 PD-L1）。在 Himalaya 试验中，替西木单抗联合度伐利尤单抗比之前的一线索拉非尼单药治疗更能改善生存率（9)。这种组合现在可用于不可切除的HCC患者，并且经常被用作Child-Pugh A级肝硬化和不能接受贝伐单抗治疗的状态良好的患者的替代品。