甲状腺癌可源自滤泡细胞或滤泡旁 C 细胞。多数甲状腺癌表现为无症状的结节。诊断主要依靠细针抽吸活检，但可能要用到其他检查。治疗是手术切除，有时随后用放射性碘消融残留组织。

(参见甲状腺功能概述。）

甲状腺癌可能源于

滤泡上皮细胞：乳头状、滤泡状、嗜酸细胞性、高级别、低分化和未分化甲状腺癌

滤泡旁 C 细胞：甲状腺髓样癌

大多数甲状腺癌为乳头状癌（约 84%）或滤泡状癌（约 4%）（1）。乳头状癌和滤泡状癌统称为分化型甲状腺癌，因为它们的组织学性质与正常甲状腺组织相似，且保留了分化功能（例如分泌甲状腺球蛋白）。相比之下，高级别、低分化和未分化甲状腺癌具有侵袭性，且分泌的甲状腺球蛋白较少。

具有乳头状核特征的非侵袭性滤泡性甲状腺肿瘤（以前称为无包膜或血管侵犯的非侵袭性包膜滤泡性甲状腺乳头状癌）现在被认为是良性病变（1、2）。

大多数甲状腺癌表现为在影像学检查或体格检查中偶然发现的无症状结节。很少发现甲状腺癌以转移到淋巴结、肺或骨为症状。

诊断通常是通过细针抽吸活检来实现的，但也可能涉及对活检标本的其他测试，包括甲状腺球蛋白或 BRAF V600E 蛋白的免疫染色和分子检测。

高分化甲状腺癌的治疗是手术切除病变>1.5 cm的病变，辅以或不辅以放射性碘消融残留组织。较小的病变通过手术或主动监测进行治疗。

乳头状和滤泡状甲状腺癌通常生长缓慢，5 年总生存率高达 98.5%（3）。然而，高级别、低分化和未分化甲状腺癌的死亡率很高。转移性髓样癌患者可存活多年，但通常死于癌症。

参考文献 1.Fagin JA, Wells SA Jr.Biologic and Clinical Perspectives on Thyroid Cancer. N Engl J Med 2016;375(11):1054-1067.doi:10.1056/NEJMra1501993 2.Nikiforov YE, Seethala RR, Tallini G, et al: Nomenclature revision for encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma: A paradigm shift to reduce overtreatment of indolent tumors.JAMA Oncol 2(8):1023–1029, 2016.doi:10.1001/jamaoncol.2016.0386 3.SEER*Explorer: An interactive website for SEER cancer statistics [Internet].Surveillance Research Program, National Cancer Institute; 2023 Apr 19.[更新日期：2023 年 11 月 16 日；引用日期：2024 年 1 月 19 日]。出处：https://seer.cancer.gov/statistics-network/explorer/。数据来源：SEER 发病率数据、2022 年 11 月提交的数据（1975-2020 年）、SEER 22 注册表。

滤泡性甲状腺癌 滤泡性癌约占甲状腺癌的4%。多见于老年患者和缺碘地区。它比 乳头状癌 更具侵袭性，因为它通过血液传播并且具有更高的远处转移风险。导致这些肿瘤的最常见基因突变是 RAS 突变。 治疗需要近全甲状腺切除术和术后放射性碘治疗。与乳头状癌相比，转移瘤对重复剂量的放射性碘治疗更敏感。术后给适量左旋甲状腺素抑制促甲状腺激素的分泌。定期测定血清甲状腺球蛋白及颈部超声检查以发现复发或持续存在的病变。

嗜酸细胞性甲状腺癌（以前称为赫尔特尔细胞癌） 嗜酸细胞性甲状腺癌历来被认为是滤泡性甲状腺癌的一个亚群，但基因组数据证实这些肿瘤是独特的实体。大多数染色体的杂合性丧失和 5 号和 7 号染色体的染色体重复以及线粒体 DNA 突变使这些肿瘤具有富含线粒体的细胞质和“嗜酸细胞”的名称。 这些肿瘤可以是包膜性的，也可以是广泛侵袭性的。广泛侵袭性的嗜酸细胞癌对放射性碘的反应较差，在 PET 扫描中呈 FDG 阳性，并且倾向于通过血源性方式转移到颈部以外（1, 2）。 甲状腺肿瘤性癌参考文献 1.Ganly I, Makarov V, Deraje S, et al.Integrated Genomic Analysis of Hurthle Cell Cancer Reveals Oncogenic Drivers, Recurrent Mitochondrial Mutations, and Unique Chromosomal Landscapes. Cancer Cell 2018;34(2):256-270.e5.doi:10.1016/j.ccell.2018.07.002 2.Gopal RK, Kubler K, Calvo SE, et al.Widespread Chromosomal Losses and Mitochondrial DNA Alterations as Genetic Drivers in Hurthle Cell Carcinoma. Cancer Cell 2018;34(2):242-255.e5.doi:10.1016/j.ccell.2018.06.013