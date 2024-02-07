睑板腺囊肿和睑腺炎（针眼）

1～2天后，外睑腺炎局限于眼睑边缘。可能出现流泪、畏光和异物感的症状。典型表现为睫毛基底部小黄色点状脓疱，周围伴有充血、硬节和弥漫性水肿。2～4天内病灶破溃，排出分泌物（通常为脓性），疼痛缓解和病灶吸收。

内睑板腺炎的症状和睑板腺囊肿相同，包括疼痛、眼红和睑板后结膜面的局限水肿。炎症可能严重，有时伴有发热或者寒战。检查睑结膜面可见感染的睑板腺处有小的隆起或黄色区域。随后形成脓肿。自发破溃很少见；但当发生破溃时，通常在眼睑的结膜面破溃，有时候也可以从皮肤面穿破。复发常见。