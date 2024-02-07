睑板腺囊肿和睑腺炎（针眼）是眼睑突发性局部肿胀。睑板腺囊肿是非感染性睑板腺阻塞所致，而睑腺炎则通常是感染所致。两种疾病最初都引起眼睑的充血和水肿、肿胀、以及疼痛；随着时间进展，睑板腺囊肿表现为眼睑中央小的无痛性结节，而睑腺炎仍有疼痛并局限于眼睑边缘。诊断是基于临床的。治疗主要为局部热敷。两种疾病都可以自发缓解，但是手术切开或者睑板腺囊肿内注射皮质类固醇可以促进病灶消退。
睑板腺囊肿（霰粒肿）
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睑板腺囊肿是睑板腺的非感染性堵塞，引起眼睑软组织内脂质物质刺激形成囊肿样变，伴有局部继发性肉芽肿样炎症。 引起睑板腺分泌物异常稠厚的疾病（如睑板腺功能不良、红斑痤疮）增加睑板腺阻塞的风险。
睑腺炎
霰粒肿和麦粒肿的症状和体征
睑板腺囊肿和睑腺炎都可以引起眼睑充血、肿胀和疼痛。
睑板腺囊肿
最初眼睑弥漫性肿胀。偶尔眼睑可能表现为重度肿胀，导致眼睛完全睁不开。1～2天后，睑板腺囊肿出现于眼睑体部。典型表现为形成小的无痛性结节或者团块。睑板腺囊肿通常在2～8周内通过眼睑的内表面引流或者自发吸收；少数情况下会持续更长时间。依据睑板腺囊肿的大小及位置，可以压迫角膜，造成轻度视物模糊。
睑板腺炎
1～2天后，外睑腺炎局限于眼睑边缘。可能出现流泪、畏光和异物感的症状。典型表现为睫毛基底部小黄色点状脓疱，周围伴有充血、硬节和弥漫性水肿。2～4天内病灶破溃，排出分泌物（通常为脓性），疼痛缓解和病灶吸收。
内睑板腺炎的症状和睑板腺囊肿相同，包括疼痛、眼红和睑板后结膜面的局限水肿。炎症可能严重，有时伴有发热或者寒战。检查睑结膜面可见感染的睑板腺处有小的隆起或黄色区域。随后形成脓肿。自发破溃很少见；但当发生破溃时，通常在眼睑的结膜面破溃，有时候也可以从皮肤面穿破。复发常见。
睑板腺囊肿和睑腺炎的诊断
睑板腺囊肿和睑腺炎的治疗
热敷
有时需要切开引流或药物治疗，如注射皮质类固醇（用于霰粒肿）或口服抗生素（用于麦粒肿）
热敷5～10分钟，每天2～3次，可以促进睑板腺囊肿和外睑腺炎的吸收。
睑板腺囊肿
如果睑板腺囊肿体积大、影响外观，经保守治疗数周后仍未消退者，可施行切开刮除术或者睑板腺囊肿内注射皮质类固醇（的曲安奈德）(1)。
睑腺炎
治疗参考文献
1.Tashbayev B, Chen X, Utheim TP: Chalazion treatment: A concise review of clinical trials.Curr Eye Res 9(2):109-118, 2024.doi:10.1080/02713683.2023.2279014
2.Lindsley K, Nichols JJ, Dickersin K: Interventions for acute internal hordeolum.Cochrane Database Syst Rev 4(4):CD007742, 2013.doi: 10.1002/14651858.CD007742.pub3
关键点
睑板腺囊肿和睑腺炎最初引起眼睑充血和水肿，肿胀，疼痛，最初几天临床上不易区别。
睑腺炎会有持续疼痛感并位于眼睑边缘处。
热敷可加速缓解两者（睑板腺囊肿或睑腺炎）。
可能的其它治疗方式包括病灶皮质类固醇（对于睑板腺囊肿），切开与/或抗生素（对于睑腺炎）。
对于对常规治疗无反应的慢性霰粒肿，考虑进行活检以排除眼睑肿瘤。