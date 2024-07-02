眶隔前和眼眶蜂窝织炎

眶隔前蜂窝织炎 通常是由局部面部或眼睑损伤、昆虫或动物咬伤、霰粒肿或鼻窦炎引起的感染持续传播引起的。

眼眶蜂窝织炎 最常见的原因是邻近鼻窦感染扩大，尤其是筛窦。少数情况下眼眶蜂窝织炎是由局部外伤（如昆虫或动物蜇咬、眼睑穿透伤）后直接感染，或者面部或者牙源性感染蔓延，或者血行传播造成。

病原菌根据病因、年龄而各不相同。肺炎链球菌是与鼻窦感染相关的最常见病原体，而当局部创伤引起感染时，金黄色葡萄球菌和化脓性链球菌占主导地位(1)。Haemophilus influenzaeB型流感嗜血杆菌过去是一种常见的病原，现在由于疫苗的推广已经相对少见。真菌是一种罕见的病原体，会导致糖尿病患者或免疫抑制患者的眼眶蜂窝组织炎。<9岁儿童的感染通常是由单一的有氧生物引起的；随着年龄增长，尤其是年龄>15岁，感染更典型地是多微生物的，有氧和厌氧混合感染（如拟肝菌类、消化链球菌）(2, 3)。