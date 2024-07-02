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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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眶隔前和眼眶蜂窝织炎

(眶周蜂窝织炎)

作者：Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
已审核/已修订 7月 2024
看法 进行患者培训

眶隔前蜂窝织炎（眶周蜂窝织炎）是指眼睑和眶隔前周围皮肤的感染。眼眶蜂窝织炎是指眶隔后的眼眶组织感染。 两种类型的感染均可能来自外部感染灶（如伤口），鼻窦或者牙源性感染的蔓延，或者远处感染灶的转移。症状包括眼睑疼痛、色泽改变和肿胀，眼眶蜂窝织炎还可引起发热、烦躁、眼球突出、眼球运动障碍和视力损害。诊断依据病史、眼科检查和CT或者MRI。治疗措施为抗生素，有时需手术引流。

眶隔前和眼眶蜂窝织炎是不同的疾病，部分临床症状和体征相同。 眶隔前蜂窝织炎通常位于眶隔表浅部位。 眼眶蜂窝织炎则通常位于眶隔深部。两种类型都更多见于儿童；眶隔前蜂窝织炎远多于眼眶蜂窝织炎。

眶隔前和眼眶蜂窝织炎的病因

眶隔前蜂窝织炎 通常是由局部面部或眼睑损伤、昆虫或动物咬伤、霰粒肿鼻窦炎引起的感染持续传播引起的。

眼眶蜂窝织炎 最常见的原因是邻近鼻窦感染扩大，尤其是筛窦。少数情况下眼眶蜂窝织炎是由局部外伤（如昆虫或动物蜇咬、眼睑穿透伤）后直接感染，或者面部或者牙源性感染蔓延，或者血行传播造成。

病原菌根据病因、年龄而各不相同。肺炎链球菌是与鼻窦感染相关的最常见病原体，而当局部创伤引起感染时，金黄色葡萄球菌化脓性链球菌占主导地位(1)。Haemophilus influenzaeB型流感嗜血杆菌过去是一种常见的病原，现在由于疫苗的推广已经相对少见。真菌是一种罕见的病原体，会导致糖尿病患者或免疫抑制患者的眼眶蜂窝组织炎。<9岁儿童的感染通常是由单一的有氧生物引起的；随着年龄增长，尤其是年龄>15岁，感染更典型地是多微生物的，有氧和厌氧混合感染（如拟肝菌类消化链球菌）(2, 3)。

病因参考文献

  1. 1.Anosike BI, Ganapathy V, Nakamura MM: Epidemiology and management of orbital cellulitis in children.J Pediatric Infect Dis Soc 11(5):214-220, 2020.doi: 10.1093/jpids/piac006

  2. 2.Garcia GH, Harris GJ: Criteria for nonsurgical management of subperiosteal abscess of the orbit: analysis of outcomes 1988-1998.Ophthalmology 107(8):1454-1456, 2000; discussion 1457-8.doi: 10.1016/s0161-6420(00)00242-6

  3. 3.Liao JC, Harris GJ: Subperiosteal abscess of the orbit: Evolving pathogens and the therapeutic protocol.Ophthalmology 122(3):639-647, 2015.doi: 10.1016/j.ophtha.2014.09.009

眶隔前和眼眶蜂窝织炎的病理生理

由于眼眶蜂窝织炎来自仅隔一层薄骨壁、大的邻近强烈感染灶（如鼻窦炎），眼眶的感染可能非常广泛和严重。骨膜下可出现积液腔，有的相当大，称为骨膜下脓肿，但许多最初是无菌性的。

眶隔前和眼眶蜂窝织炎

眼眶蜂窝织炎并发症包括眶内压升高引起缺血性视网膜病变和视神经病变所致的视力下降 ；眼眶软组织炎症造成的眼球运动受限（眼肌麻痹）；炎症进一步扩散至颅内引起中枢神经系统并发症，如海绵窦栓塞脑膜炎脑脓肿

眶隔前和眼眶蜂窝织炎的症状和体征

眶隔前蜂窝织炎引起眼睑触痛、肿胀、皮温升高、充血或者色泽改变（如流感嗜血杆菌 H. influenzae可引起紫蓝色外观），有时发热。患者可能由于肿胀而无法睁眼。由于肿胀和不适使得眼部检查困难，但如果能够配合检查，则视力不受影响、眼球运动完好，且无眼球突出。

眼眶蜂窝织炎的症状和体征包括眼睑和周围软组织的肿胀充血、结膜充血水肿、眼球运动受限、眼球运动疼痛、视力下降以及因眼眶肿胀所致的眼球突出。 常常同时伴有原发感染的体征（如鼻窦炎可出现鼻部分泌物和出血、牙周疼痛和脓肿引起的肿胀）。常出现发热。头痛及嗜睡时应该考虑伴有脑膜炎可能。感染早期上述症状和体征可能部分或者全部缺乏。

如果骨膜下脓肿足够大的话，能加重眼睑的肿胀充血、眼球运动受限、眼球突出和视力减退等眼眶蜂窝织炎的症状。

眶隔前和眼眶蜂窝织炎的诊断

  • 主要依据临床检查

  • 如果怀疑眼眶蜂窝织炎，需行CT或者MRI检查

眶隔前蜂窝织炎和眼眶蜂窝织炎的诊断主要依据临床。其它需要考虑的疾病包括外伤、不伴蜂窝织炎的昆虫或者动物蜇咬、异物残留、过敏反应、肿瘤和炎性假眼眶瘤。

眼睑肿胀可能需要眼睑拉钩帮助才能观察到眼球结构，严重感染的早期症状可能非常轻微。怀疑眼眶蜂窝织炎的患者应该到眼科医生处就诊。

眶隔前蜂窝织炎与眼眶蜂窝织炎临床上通常可以鉴别。除了眼睑肿胀外，如果眼球检查正常，眶隔前蜂窝织炎可能大。如果皮肤有局部感染灶，则眶隔前蜂窝织炎可能更大。

眼眶坏死性筋膜炎（坏死性软组织感染）是眶隔前蜂窝织炎的一种严重形式，可迅速侵入筋膜平面的周围组织。手术清创是治疗的主要手段，辅以静脉注射广谱抗生素，可治疗 A 组链球菌和其他细菌（1, 2）。预后是谨慎的。

经验与提示

  • 如果眼球运动减少，眼球运动痛，眼球突出或视力下降，怀疑眼眶蜂窝织炎并到眼科医生处就诊。

如果检查结果模棱两可、检查困难（如在年幼儿童）、或存在鼻腔分泌物（提示鼻窦炎）时，应该进行CT或者MRI检查以排除眼眶蜂窝织炎、肿瘤和假瘤。如果考虑有海绵窦栓塞时，MRI检查优于CT。

眼球突出的方向可能提示感染的部位。例如额窦感染的蔓延推挤眼球向下方突出，而筛窦感染的蔓延推挤眼球向外侧突出。

眼眶蜂窝织炎的患者通常需行血培养（理想的时间为开始抗生素治疗前），但是阳性率低于三分之一(3)。怀疑脑膜炎的患者需行腰穿检查。如果怀疑鼻窦炎是病因，则需要对鼻旁窦液进行培养；然而，除非在术中进行，否则这种培养不太可能影响治疗（4）。其它实验室检查没有特别帮助。

诊断参考

  1. 1.Wladis EJ: Periorbital necrotizing fasciitis.Surv Ophthalmology 67(5):1547-1552.https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2022.02.006

  2. 2.Tambe K, Tripathi A, Burns J, et al: Multidisciplinary management of periocular necrotising fasciitis: A series of 11 patients.Eye (Lond) 26(3):463-467, 2012.doi: 10.1038/eye.2011.241

  3. 3.Mukherjee G, Sufcak K, Hames N, et al: Bugs behind the bulging eyeball: Microbiology and antibiotic management in orbital cellulitis with or without subperiosteal abscess.Clin Pediatr (Phila) 63(2):214-221, 2024.doi: 10.1177/00099228231202158

  4. 4.Schein Y, Lin LY, Revere K, et al: Microbial patterns and culture utility in orbital cellulitis.J AAPOS 27(4):200.e1-200.e6, 2023.doi: 10.1016/j.jaapos.2023.05.010

眶隔前和眼眶蜂窝织炎的治疗

  • 抗生素

眶隔前蜂窝织炎

对于有眶隔前蜂窝织炎的患者，初始治疗应该针对鼻窦炎的病原菌（肺炎链球菌、非典型流感嗜血杆菌金黄色葡萄球菌卡他莫拉克菌）；然而，在耐甲氧西林金黄色葡萄球菌流行的地区，临床医生应添加适当的抗生素（如克林霉素、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或多西环素用于口服治疗，万古霉素用于住院治疗）。伴有污染伤口的患者，必须考虑革兰氏阴性菌感染的可能。

门诊患者治疗适用于眼眶蜂窝织炎已经明确排除的患者；和没有全身感染征象并且有负责的家长或者监护人的儿童患者。应由眼科医生密切随访患者。门诊治疗方案包括阿莫西林/克拉维酸30 mg/kg，每8小时口服一次（对于<12岁的儿童），或500 mg，每8-12小时口服，或875 mg，每天口服2次（对于成人），持续10天。（如果怀疑有青霉素耐药的 肺炎链球菌 ，可能需要增加剂量）

住院患者可选用氨苄西林/舒巴坦，儿童剂量为50mg/kg静脉注射，每6小时1次，成人为1.5～3g静脉注射（氨苄西林最大剂量8g/天），每6小时1次，治疗7天。如果考虑耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，则应相应调整抗生素。

眼眶蜂窝织炎

眼眶蜂窝织炎患者应该住院治疗，抗生素剂量为脑膜炎治疗剂量(见表用于急性细菌性脑膜炎的常用静脉抗生素剂量)。伴有鼻窦炎的患者可以选第2代或者第3代头孢菌素，如头孢噻肟，<12岁的儿童剂量为50mg/kg静脉注射，每6小时1次；成人为1～2g静脉注射，每6小时1次，治疗14天；另外还可以选用亚胺培南、头孢曲松、哌拉西林/他左巴坦。

如果蜂窝组织炎与创伤或异物有关，治疗应包括革兰氏阳性病原体，包括流行地区的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（万古霉素1g，每12小时静脉注射一次）和革兰氏阴性病原体（如厄他培南1g，静脉注射一天），并服用7-10天或直到临床改善（1)。

如果怀疑是厌氧菌病原体（如牙齿感染可能是这种情况），通常使用甲硝唑。

出现下列情况，应该施行眼眶减压、脓肿引流和（或）感染鼻窦开放术：

  • 危及视力。

  • 疑有脓肿或者异物。

  • 影像学显示有眼眶脓肿或者大的骨膜下脓肿，特别是沿着眶顶部。

  • 抗生素治疗未能控制感染。

治疗参考文献

  1. 1.Liao JC, Harris GJ: Subperiosteal abscess of the orbit: Evolving pathogens and the therapeutic protocol.Ophthalmology 122(3):639-647, 2015.doi: 10.1016/j.ophtha.2014.09.009

关键点

  • 依据感染存在于眶隔前或后，来区分眶隔前蜂窝织炎和眼眶蜂窝织炎。

  • 眼眶蜂窝织炎通常由感染的筛窦或额窦炎蔓延引起，眶隔前蜂窝织炎通常由面部或眼睑损伤、昆虫或动物蜇咬、结膜炎和睑板腺囊肿感染蔓延引起。

  • 两种疾病均可引起触痛、肿胀、皮肤发热、发红或眼睑变色和全身发热。

  • 如果眼球运动减少、眼球运动痛、眼球突出或视力下降，可能为眼眶蜂窝织炎。

  • 应用抗生素治疗，对于复杂的眼眶蜂窝织炎（如脓肿、异物、视力损害、抗生素治疗失败）要考虑手术治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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