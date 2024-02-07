睑板腺功能障碍和脂溢性睑缘炎的初始治疗都是针对眼睑卫生和热敷，以融化蜡状栓塞。有时，需要按摩眼睑以挤出滞留的分泌物并覆盖眼表。

对脂溢性睑缘炎，如有必要，应每天额外两次用棉签浸蘸稀释的婴儿洗发液（半杯温水中加2～3滴）轻柔擦洗睑缘（擦洗眼睑） ，或使用含有温和眼睑清洁剂、茶树油和椰子油或 0.01% 次氯酸等成分的市售湿巾和洗液。如果眼睑清洁治疗后数周仍然没有缓解，需局部应用抗生素眼膏（红霉素、杆菌肽/多粘菌素B或滴眼液，如阿奇霉素1.0%或1.5%或磺胺乙酰胺）可以减少睑缘的细菌数量。

与以下疾病相关的睑缘炎 蠕形螨 感染应首先使用外用低浓度茶树油或次氯酸进行治疗。如果这些非处方药对病情没有反应，可以开一种杀外寄生虫药（1）。

对于症状复发或难治性的患者，可能需要使用口服抗生素，如阿奇霉素或四环素（例如，强力霉素），并在眼科医生的指导下采用替代给药方案。

次要 干燥性角结膜炎 当睑板腺功能失调时，产生的油脂层较差，也可能会出现这种情况，导致泪液蒸发增加。白天使用人工泪液、睡前使用质地温和的眼膏，必要时使用泪小点栓塞（填塞泪小点并减少泪液引流的植入物），对大部分患者有效。