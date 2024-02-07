睑缘炎是眼睑边缘的炎症，可以为急性或者慢性病程。症状和体征包括眼痒、睑缘烧灼感，伴有充血、水肿。依据病史和检查诊断。急性溃疡性睑缘炎通常应用局部抗生素或者全身抗病毒药物治疗。急性非溃疡性睑缘炎偶尔可应用局部皮质类固醇治疗。慢性疾病通过人工泪液，热敷，偶尔可用口服抗生素（如四环素或阿奇霉素）来治疗睑板腺功能不良，或者通过眼睑清洁和人工泪液来治疗脂溢性睑缘炎。
睑缘炎的病因
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睑缘炎可能是急性的（溃疡性或非溃疡性），也可能是慢性的（由睑板腺功能障碍、脂溢性睑缘炎、 蠕形螨 感染）。
急性睑缘炎
急性溃疡性睑缘炎通常是睑缘的细菌感染（通常为葡萄球菌）引起的，感染源位于睫毛；睫毛根部毛囊或者睑板腺也会受累。 它也可能是病毒感染造成的（如单纯疱疹病毒、水痘带状疱疹病毒）。细菌性感染一般有较多痂皮，而病毒性感染更多的是清澈浆液性渗出。
急性非溃疡性睑缘炎通常是相同区域的过敏反应引起的，如特应性睑皮炎、季节性过敏性睑结膜炎引起。
剧烈的瘙痒和炎症（通常沿着两个眼睑的边缘）；
摩擦（对瘙痒的反应，可增加结膜瘙痒并加剧眼睑特应性皮炎 [湿疹]）；或者
接触敏感性（皮睑结膜炎）。
慢性睑缘炎
慢性睑缘炎是一种病因不明的非感染性炎症。眼睑的睑板腺产生脂质（睑脂），在泪膜的水样液层上方形成脂质层以减少泪液蒸发。睑板腺功能不良引起脂质成分异常、腺导管和导管口被蜡样硬的栓子堵塞。许多患者伴有 红斑痤疮（酒糟鼻）和复发性睑腺炎或者睑板腺囊肿病史。
许多患有脂溢性睑缘炎的患者伴有面部或者头皮的脂溢性皮炎 或者红斑痤疮。继发的细菌增殖常发生在睑缘的鳞屑处。可导致睑板腺阻塞。
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大多数患有睑板腺功能不良或者脂溢性睑缘炎的患者泪液蒸发增强，出现继发性角结膜干燥症，即干眼症。蠕形螨 （毛囊炎 和 短肌 感染（例如，鳞状细胞白血病（PSA））也是导致慢性睑缘炎的常见原因。
慢性睑缘炎也可发生在眼睑癌患者（特别是如果睑缘炎是单侧的并且有睫毛脱落）或免疫介导的疾病，如瘢痕性眼类天疱疮。
睑缘炎的症状和体征
所有类型的睑缘炎常常都有眼痒和睑缘烧灼感，以及伴有流泪、畏光和异物感的结膜刺激症状。过敏性瘙痒比感染性瘙痒更常见。清晨的症状往往比干燥性角膜结膜炎的症状更严重，而干燥性角膜结膜炎往往在一天结束时更严重。
急性睑缘炎
急性溃疡性睑缘炎的睫毛根部出现小的脓疱，最终破溃形成浅的睑缘溃疡。黏性痂皮祛除后睑缘表面可出血。睡眠时上下眼睑可因分泌物干燥后粘在一起。复发性睑缘炎常导致眼睑瘢痕和睫毛脱失或者倒睫。
急性非溃疡性睑缘炎的睑缘出现水肿和红斑；睫毛可被干燥的浆液性分泌物包裹。
慢性睑缘炎
睑板腺功能不良，检查可发现扩张、堵塞的腺导管口，压迫时排出硬蜡样、稠厚、黄色分泌物。脂溢性睑缘炎的睑缘出现易于祛除的油脂性鳞屑。大多数患有脂溢性睑缘炎和睑板腺功能不良的患者有角结膜干燥症的表现，如异物感、沙砾感、眼疲劳感和长期用眼后视物模糊等症状。在 蠕形螨 感染后，患者可能患有慢性睑缘炎，并且对标准治疗没有反应；症状包括发红、发炎、瘙痒和麦粒肿复发。考试 蠕形螨 感染会在睫毛上（通常在根部）显示出圆柱形的套管。
睑缘炎的诊断
裂隙灯检查
诊断通常依靠裂隙灯检查。对治疗无反应的慢性睑缘炎可能需要活检以排除眼睑肿瘤或类似该病症的免疫介导的病症。
治疗睑缘炎
抗微生物治疗用于急性溃疡性睑缘炎；热敷和有时使用局部皮质类固醇治疗急性非溃疡性睑缘炎。
慢性睑缘炎治疗措施包括治疗角结膜干燥症、热敷、眼睑清洁，有时需要局部或者全身抗生素治疗。
针对疑似 蠕形螨 感染
急性睑缘炎
急性溃疡性睑缘炎可用抗生素软膏（如杆菌肽/多粘菌素 B 或红霉素）治疗（1）。急性病毒性溃疡性睑缘炎可用全身抗病毒药物治疗（例如，对于单纯疱疹，使用阿昔洛韦；对于水痘带状疱疹，使用泛昔洛韦或伐昔洛韦）。
急性非溃疡性睑缘炎的治疗首先应避免可能加重病情的行为（如揉眼）或物质（如用新的眼药水）。闭合眼睑后热敷可以促进缓解症状和加速吸收。如果肿胀持续 > 24小时后，可使用外用皮质类固醇（例如氟米龙眼膏）。
慢性睑缘炎
睑板腺功能障碍和脂溢性睑缘炎的初始治疗都是针对眼睑卫生和热敷，以融化蜡状栓塞。有时，需要按摩眼睑以挤出滞留的分泌物并覆盖眼表。
对脂溢性睑缘炎，如有必要，应每天额外两次用棉签浸蘸稀释的婴儿洗发液（半杯温水中加2～3滴）轻柔擦洗睑缘（擦洗眼睑） ，或使用含有温和眼睑清洁剂、茶树油和椰子油或 0.01% 次氯酸等成分的市售湿巾和洗液。如果眼睑清洁治疗后数周仍然没有缓解，需局部应用抗生素眼膏（红霉素、杆菌肽/多粘菌素B或滴眼液，如阿奇霉素1.0%或1.5%或磺胺乙酰胺）可以减少睑缘的细菌数量。
与以下疾病相关的睑缘炎 蠕形螨 感染应首先使用外用低浓度茶树油或次氯酸进行治疗。如果这些非处方药对病情没有反应，可以开一种杀外寄生虫药（1）。
对于症状复发或难治性的患者，可能需要使用口服抗生素，如阿奇霉素或四环素（例如，强力霉素），并在眼科医生的指导下采用替代给药方案。
次要 干燥性角结膜炎 当睑板腺功能失调时，产生的油脂层较差，也可能会出现这种情况，导致泪液蒸发增加。白天使用人工泪液、睡前使用质地温和的眼膏，必要时使用泪小点栓塞（填塞泪小点并减少泪液引流的植入物），对大部分患者有效。
治疗参考文献
1. Amescua G, Akpek EK, Farid M, et al: Blepharitis Preferred Practice Pattern®.Ophthalmology 126(1):P56-P93.doi: 10.1016/j.ophtha.2018.10.019
睑缘炎的预后
急性睑缘炎大多数对治疗敏感，但可复发和（或）转为慢性睑缘炎。慢性睑缘炎则顽固、复发、对治疗不敏感。急性加重的后果主要是影响生活、不适感和外观影响，但通常不会导致角膜瘢痕或者视力下降。通过热敷和眼睑卫生进行长期维护和预防护理至关重要。
关键点
睑缘炎的常见形式包括急性溃疡性（常继发金黄色葡萄球菌或疱疹病毒感染），急性非溃疡性（通常是过敏性的），和慢性（通常是睑板腺功能障碍或脂溢性皮炎）或蠕形螨感染）。
继发的结膜干燥通常伴随着慢性睑缘炎。
常见的症状包括眼痒，睑缘烧灼感，和伴有流泪、畏光和异物感的结膜刺激症状。
诊断通常依靠裂隙灯检查。
如果慢性睑缘炎是单侧的，请考虑其他诊断，包括眼睑癌。
支持性的治疗（如热敷，眼睑清洁，和干燥性角膜结膜炎的治疗）。
具体的药物治疗可包括用于急性溃疡性睑缘炎的局部抗菌药物、怀疑病毒感染的全身性抗病毒药物以及用于持续性急性非溃疡性睑缘炎的局部皮质类固醇。
慢性眼睑炎的治疗包括用泪液补充剂治疗干燥性角膜结膜炎，并根据需要使用热敷和局部或全身抗生素。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Michelle K. Rhee, Elizabeth Yeu, Melissa Barnett, et al: Demodex blepharitis: A comprehensive review of the disease, current management, and emerging therapies.Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice. 49(8):311-318.DOI: 10.1097/ICL.0000000000001003OPEN