人工或者手术减压

治疗原发病

先天性泪鼻道阻塞通常在6～9月龄时自发缓解；1岁以前，每天按摩泪囊四至五次可以缓解阻塞。1岁以后，可能需要在全身麻醉下施行泪道探通术；如果泪鼻道阻塞复发，可以植入暂时性硅胶引流管。

后天性泪鼻道阻塞尽可能治疗原发病因。如果不能治疗原发病因或者原发病因治疗效果不佳，可以通过手术建立泪囊与鼻腔间新的引流通道（泪囊鼻腔吻合术）。

泪小点或者泪小管狭窄的病例进行扩张术通常可以治愈。 如果泪小管狭窄严重，可以考虑手术（结膜-鼻腔泪囊吻合术或C-DCR）放置一根低温膨胀的硼硅酸玻璃管（Jones管）自泪阜（内眦处的粉红色小结节）插入鼻腔。