泪管狭窄是指泪鼻管的阻塞或者狭窄，并导致泪溢。
泪鼻道阻塞可以是先天性或者后天性的。先天性泪鼻道阻塞的一个病因是泪鼻道任何部位的发育不全。典型的为泪鼻管远端持续存在一层膜样物（Hasner瓣膜阀）。有流泪和脓性分泌物表现；症状可能表现类似慢性结膜炎，通常在2周龄开始出现（最常见于3～12周龄）。
后天性泪鼻管阻塞的病因有很多。最常见的病因为年龄相关性泪鼻道狭窄。其它病因包括既往鼻部或者面部骨折和鼻窦手术，因其会损伤泪鼻道；炎症性疾病（如结节病、 肉芽肿性血管炎 [过去称为Wegener肉芽肿]）；肿瘤（如上颌窦和筛窦肿瘤）；泪囊结石。
泪小管狭窄的原因包括慢性结膜炎（尤其是单纯疱疹）、某些类型的化疗、眼药水的不良反应（尤其是局部滴眼药水）、自身免疫性皮肤病（例如 粘膜类天疱疮， 扁平苔藓) 和辐射。
泪腺狭窄的诊断
临床评估
通常依靠临床表现作出诊断。有时眼科医生会进行探通和用含或者不含荧光素染料的生理盐水冲洗泪道。反流提示狭窄。
泪腺狭窄的治疗
人工或者手术减压
治疗原发病
先天性泪鼻道阻塞通常在6～9月龄时自发缓解；1岁以前，每天按摩泪囊四至五次可以缓解阻塞。1岁以后，可能需要在全身麻醉下施行泪道探通术；如果泪鼻道阻塞复发，可以植入暂时性硅胶引流管。
后天性泪鼻道阻塞尽可能治疗原发病因。如果不能治疗原发病因或者原发病因治疗效果不佳，可以通过手术建立泪囊与鼻腔间新的引流通道（泪囊鼻腔吻合术）。
泪小点或者泪小管狭窄的病例进行扩张术通常可以治愈。 如果泪小管狭窄严重，可以考虑手术（结膜-鼻腔泪囊吻合术或C-DCR）放置一根低温膨胀的硼硅酸玻璃管（Jones管）自泪阜（内眦处的粉红色小结节）插入鼻腔。
关键点
泪管狭窄可以是先天性的或后天性的。
症状包括溢泪。
冲洗泪道见生理盐水或者荧光素染料反流提示狭窄
先天性泪管狭窄可在9月龄左右缓解；泪囊区人工按摩可能有助。
获得性泪管狭窄治疗原发疾病。
对于先天性和获得性泪管狭窄，如果症状持续存在，可能需要手术。