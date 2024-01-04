通常白内障发展缓慢，病程可长达数年。早期症状可能有对比度降低、眩光（光源周围的光晕和星星闪烁，不是畏光），需照明度增加才看的清楚，以及黑色与深蓝色两色的分辨困难。随着白内障的进展，最终出现无痛性视物模糊。视物模糊的程度与晶状体混浊的部位和严重度有关。单眼复视或叠影罕见。

核性白内障的远视力变得更差。白内障早期可能由于晶状体屈光指数的改变出现近视力的提高；老视的患者近视力可能暂时提高而阅读时不需要戴眼镜（第二视力）。

后囊下白内障的晶状体混浊与视力下降的程度不成比例，因为混浊位于入射光线交点部位。 这种类型白内障的视力会因瞳孔缩小下降的更加明显（例如在明亮光照或者阅读时）。它们还更容易出现对比度下降以及眩光（光源周围的光晕和星星闪烁），尤其是在强光照射或者夜晚驾车汽车前灯照射时。

白内障 图片 WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

极少数情况下，白内障发生肿胀会将虹膜前推贴靠和阻塞小梁网房水引流，导致继发性闭角型青光眼和眼痛。