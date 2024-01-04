白内障是指晶状体的先天性或者退变性混浊。主要症状表现为渐进性、无痛性视物模糊。眼底镜结合裂隙灯检查可以明确诊断。治疗为手术摘除加人工晶体植入。
在全球范围内，白内障是致盲的主要原因(1)。在美国，65~74岁的人群中几乎约20%患有影响视力的白内障。超过75岁人群中几乎每两人中有一人患有白内障。
晶状体混浊可以发生在不同的部位：
中央晶状体核（核性白内障）
晶状体后囊下（后囊下白内障）
晶状体边缘（皮质性白内障） - 这些通常不会干扰中央视力
（发育性或者先天性白内障， 见 先天性白内障)。
参考文献
1.Hashemi H. Pakzad R, Yekta A, et al: Global and regional prevalence of age-related cataract: A comprehensive systematic review and meta-analysis.Eye 34:1357–1370, 2020.do: 10.1038/s41433-020-0806-3
白内障的病因
白内障的症状和体征
通常白内障发展缓慢，病程可长达数年。早期症状可能有对比度降低、眩光（光源周围的光晕和星星闪烁，不是畏光），需照明度增加才看的清楚，以及黑色与深蓝色两色的分辨困难。随着白内障的进展，最终出现无痛性视物模糊。视物模糊的程度与晶状体混浊的部位和严重度有关。单眼复视或叠影罕见。
核性白内障的远视力变得更差。白内障早期可能由于晶状体屈光指数的改变出现近视力的提高；老视的患者近视力可能暂时提高而阅读时不需要戴眼镜（第二视力）。
后囊下白内障的晶状体混浊与视力下降的程度不成比例，因为混浊位于入射光线交点部位。 这种类型白内障的视力会因瞳孔缩小下降的更加明显（例如在明亮光照或者阅读时）。它们还更容易出现对比度下降以及眩光（光源周围的光晕和星星闪烁），尤其是在强光照射或者夜晚驾车汽车前灯照射时。
WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
极少数情况下，白内障发生肿胀会将虹膜前推贴靠和阻塞小梁网房水引流，导致继发性闭角型青光眼和眼痛。
白内障的诊断
治疗白内障
手术摘除白内障
植入人工晶体
经常验光检查和更换眼镜有助于患者在白内障发展过程中维持有用的视力。偶尔，长时间散瞳（用2.5%去氧肾上腺素，每4～8小时1次）有助于提高中央混浊面积较小的白内障的视力。阅读时采用间接照明可以减弱瞳孔收缩，提高近距离工作的视力。
通常的手术指征包括：
最佳矫正视力低于20/40（<6/12），或者伴有令人不适的光晕或星星闪烁的患者在眩光条件下视力明显下降（如看视力表时出现斜向的光线）。
患者自觉视力影响日常生活行为（如驾车、阅读、爱好以及其他职业相关活动）。
白内障摘除后可以出现有意义的视力提高（即视力下降的主要原因必须是由白内障所致）。
相对少见的手术指征包括白内障引起青光眼，或者因为白内障影响了需要定期检查眼底来处理的疾病比如糖尿病性视网膜病变和黄斑变性。早期白内障手术摘除没有益处。
白内障摘除和晶状体植入手术
白内障摘除手术通常在表面麻醉或局部麻醉和静脉镇静下完成。有3种摘除技术：
白内障囊内摘除术：白内障和晶状体囊一并完整去除；这种术式很少使用。
囊外摘除术， 术中较硬的晶状体核完整摘除，较软的皮质分成多个小块吸除。
超声乳化术(一种囊外白内障摘除术)，术中较硬的晶状体核通过超声波分解，然后较软的皮质分成多个小块吸除。
超声乳化术切口最小，因此能以最快的速度愈合，通常是首选术式。飞秒激光可用于白内障超声乳化术前的屈光激光辅助白内障手术，以实现更精确、更准确的切口并降低感染风险。在囊外摘除（包括白内障超声乳化术）中，晶状体囊未被移除。
几乎都眼内植入塑胶或者硅胶人工晶体，以替代晶状体摘除后的光学聚焦能力。人工晶状体通常放置在晶状体囊的前面或者囊袋内（后房型人工晶体）。人工晶状体植入的部位也可以在虹膜前（前房型人工晶体）或附在虹膜上和瞳孔内（虹膜型人工晶体）。许多类型的虹膜型人工晶体由于术后并发症多，在美国已很少使用。较新的多焦点人工晶体，具有不同的聚焦区带，它能减少术后对眼镜的依赖。植入多焦人工晶体后患者偶尔会有眩光的症状，尤其是在低照明的情况下，还有对比度降低的问题。
术后护理和并发症
在大多数情况下，局部抗生素和局部皮质类固醇（例如，醋酸泼尼松龙）以及局部非甾体抗炎药（NSAID；例如酮咯酸 ）在手术后使用长达4周。抗生素、皮质类固醇和非甾体抗炎药也可以在白内障手术结束时注射到眼睛中（前房内），从而减少术后局部滴眼液的需求（一种称为“无液滴白内障手术”的技术）。 几项大型对照研究显示，前房内抗生素可减少术后眼内炎的发生(1, 2)。两项 3 期研究也表明，前房内注射地塞米松是安全有效的（3）。患者术后几周内应该注意：睡眠时戴保护眼罩，应该避免Valsalva动作、提重物、过度前倾和揉眼。
白内障手术并发症很少见 (4)。并发症包括以下内容 (5)：
术中：视网膜下出血，眼内容物驱逐到切口外（脉络膜上腔出血——很罕见但能导致不可逆性致盲），玻璃体脱出至切口外（玻璃体丢失），白内障碎片掉入玻璃体腔，切口灼伤，角膜内皮与后弹力层（Descemet膜）脱离
术后第1个月：黄斑囊样水肿
术后数月：大泡性角膜病变（白内障术中损伤角膜内皮细胞引起的角膜水肿）， 视网膜脱离，和后囊膜混浊（常见，但可用激光治疗）
排除先前伴存的 弱视、 视网膜病变、黄斑变性和 青光眼等疾病，95%的患眼术后获得20/40（6/12）或更好的视力 (4)。如果没有植入人工晶体，需要戴用接触镜或者高度数凸透镜矫正术后的高度远视。
治疗参考文献
1.Melega MV, Alves M, Cavalcanti Lira RP, et al: Safety and efficacy of intracameral moxifloxacin for prevention of post-cataract endophthalmitis: Randomized controlled clinical trial.J Cataract Refract Surg 45(3):343-350, 2019.doi: 10.1016/j.jcrs.2018.10.044
2.Shorstein NH, Winthrop KL, Herrinton LJ: Decreased postoperative endophthalmitis rate after institution of intracameral antibiotics in a Northern California eye department.J Cataract Refract Surg 39(1):8-14, 2013.doi: 10.1016/j.jcrs.2012.07.031
3.Walters T, Bafna S, Vold S, et al: Efficacy and safety of sustained release dexamethasone for the treatment of ocular pain and inflammation after cataract surgery: Results from two phase 3 studies.J Clin Exp Ophthalmol 7.4 (2016):1-11.
4.Powe NR, Schein OD, Gieser SC, et al: Synthesis of the literature on visual acuity and complications following cataract extraction with intraocular lens implantation.Cataract Patient Outcome Research Team.Arch Ophthalmol.112(2):239-252, 1994.doi: 10.1001/archopht.1994.01090140115033.Erratum in: Arch Ophthalmol 112(7):889, 1994.
5.Greenberg PB, Liu J, Wu WC, et al: Predictors of mortality within 90 days of cataract surgery.Ophthalmology 117(10):1894-9, 1899.e1, 2010.doi: 10.1016/j.ophtha.2010.02.009
预防白内障
许多眼科专家建议使用防紫外线的眼镜或者太阳镜作为一种预防性措施。减少危险因素如饮酒、吸烟、皮质类固醇和控制血糖可以延缓糖尿病发病。尽管一些观察证据表明，富含维生素 C、维生素 A 和类胡萝卜素（菠菜和羽衣甘蓝等蔬菜中所含）的饮食可以预防白内障（1)，补充的效果好坏参半（2、3）。
预防参考文献
1.Mares JA, Voland R, Adler R, et al: Healthy diets and the subsequent prevalence of nuclear cataract in women.Arch Ophthalmol 128(6):738-749, 2010.doi: 10.1001/archophthalmol.2010.84
2.Mathew MC, Ervin AM, Tao J, et al: Antioxidant vitamin supplementation for preventing and slowing the progression of age-related cataract.Cochrane Database Syst Rev6(6):CD004567, 2012.doi: 10.1002/14651858.CD004567.pub2
3.Christen WG, Glynn RJ, Manson JE, et al: Effects of multivitamin supplement on cataract and age-related macular degeneration in a randomized trial of male physicians.Ophthalmology 121(2):525-534, 2014.doi: 10.1016/j.ophtha.2013.09.038.
关键点
白内障可控制的危险因素包括暴露于紫外光；饮酒、吸烟和全身应用皮质类固醇；和血糖控制不佳。
症状包括对比度降低、眩光（光源周围的光晕和星星闪烁）和最终视觉模糊。
诊断要扩瞳进行检查。
如果白内障引起的视力下降影响日常生活，引起严重眩光或达到一定严重程度（如最佳矫正视力低于20/40），通常表明应进行手术摘除和人工晶体植入。