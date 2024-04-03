年龄相关性黄斑变性 （AMD 或 ARMD）

AMD有两种不同类型：

正常视网膜 图片 Image provided by Sunir Garg, MD.

年龄相关性黄斑变性（干，中级） 图片 Image provided by Sunir Garg, MD.

年龄相关性黄斑变性（干性、高级） 图片 Image provided by Sunir Garg, MD.

虽然只有15％的AMD患者具有湿性的形式，但湿性AMD导致严重视力丧失的达80〜90％ (1)。

年龄相关性黄斑变性（shi'xing） 图片 PAUL WHITTEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

干性AMD 造成视网膜色素上皮细胞的变化，典型地可见暗黑针点样区域。视网膜色素上皮细胞在维持视锥细胞和视杆细胞的健康和良好功能方面起着关键作用。视杆和视锥细胞的代谢产物积累造成了玻璃膜疣，外观上表现为黄色斑点。脉络膜视网膜萎缩区域（称为地图样萎缩）发生在较晚期的干性AMD病例。它没有隆起的黄斑瘢痕（盘状瘢痕）、水肿、出血或渗出灶。

湿性AMD 即在称之为脉络膜新生血管化（异常的新生血管形成）过程中该新生的异常血管发展到视网膜下。局部的黄斑水肿或出血可引起黄斑区的隆起或者局限性色素上皮脱离。最终未经治疗的新生血管膜形成黄斑下盘状瘢痕。