手术切除阑尾

静脉予补液及抗生素

急性阑尾炎的治疗方法是开腹或腹腔镜阑尾切除术。由于治疗延迟会增加死亡率，因此 15% 的阑尾切除术阴性率被认为是可以接受的。

即使阑尾穿孔，外科医生仍能够将其切除。有时，阑尾很难定位。在这些情况下，它通常位于盲肠或右结肠的回肠和肠系膜后面。

阑尾切除禁忌症为炎症性肠病累及盲肠。但对于末端回肠炎，而盲肠正常时，也应该切除阑尾。

术前应静脉注射抗生素。宜使用三代头孢菌素。未穿孔阑尾炎无需抗生素治疗。如果阑尾穿孔，应继续使用抗生素4天（1)。若无法行手术治疗，可予抗生素治疗，虽无法治愈疾病，可显著提高生存率。

尽管一些阑尾炎非手术治疗的研究（即仅使用抗生素）显示，在初始住院期间阑尾炎的治愈率很高，但仍有相当数量的患者复发，需要在次年行阑尾切除术(2)。 因此，仍然建议进行阑尾切除术。

若术中发现巨大炎性包块累及阑尾、末端回肠及盲肠，则应切除整个包块，并行回肠结肠吻合术。疾病晚期若有结肠周围脓肿形成，可在超声引导下行经皮穿刺置管引流或开腹引流术，择期再行阑尾切除术。