阑尾炎指阑尾急性炎症，典型表现为腹痛、厌食及腹部压痛。临床诊断为主，辅以CT或超声检查。治疗方法为手术切除阑尾。
(参见急性腹痛。)
在美国，急性阑尾炎是急性腹痛需手术治疗最常见病因。人群中超过5 %，一生中可能患阑尾炎。最常见发病年龄为青春期及二十多岁，但亦可见于任何年龄患者。
其他阑尾疾病包括：类癌、癌症、绒毛状腺瘤及憩室。阑尾病变亦可见于下列情况：克罗恩病或溃疡性结肠炎 全结肠累及（炎症性肠病）。
阑尾炎的病因
阑尾炎可由阑尾管腔阻塞引起的炎症，主要为淋巴增生所致，但偶可由粪石、异物、甚至蠕虫所致。阑尾腔阻塞可导致扩张、细菌过度生长、缺血及炎症。若不治疗，可发生坏死、坏疽及穿孔。若穿孔被网膜包裹，可形成阑尾脓肿。
阑尾炎的症状和体征
经典急性阑尾炎症状为
上腹部或脐周疼痛，之后伴短暂恶心、呕吐及厌食。
几个小时后，疼痛转移至右下腹。咳嗽就活动时疼痛加剧。
阑尾炎的典型体征为：
右下腹麦氏点（髂前上棘与脐之间连线中外1/3处）出现压痛及反跳痛。
阑尾炎其他体征包括：Rovsing征（触诊左下腹时，右下腹感疼痛）；腰大肌征（右髂关节过伸，牵拉髂腰肌时疼痛加重）；闭孔内肌征（右侧大腿屈曲，进行内旋时有疼痛）。
常见低热（肛温：37.7 °C ～ 38.3 °C）。
> 50% 的阑尾炎患者出现不同的症状及体征。疼痛有时难以定位，特别是婴儿及儿童患者。腹部压痛可为弥漫性，或极罕见情况下，患者可无压痛肠鸣音通常减弱或消失；若出现腹泻，应怀疑盲肠后阑尾。尿常规可见红细胞或白细胞。
老年人及孕妇中常见不典型症状——尤其疼痛较轻，局部压痛不明显。
阑尾炎的诊断
临床评估
若有需要，行腹部CT
亦可选做B超检查
若见典型症状及体征，可做出临床诊断。对于上述表现典型患者，若为完善影像学检查而延迟手术治疗，仅会增加穿孔及后续并发症风险。
若患者临床表现不典型或模棱两可，应立即行影像学检查。增强CT对阑尾炎诊断具有较高准确率，且可发现引起急腹症其他病因。分级加压超声检查十分迅速，并无辐射（尤其适用于儿童）；但是，其使用受限于肠道气体，并对识别其他疾病引起腹痛效果有限。
阑尾炎仍然主要依靠临床诊断。合理选用影像学检查可降低剖腹探查阴性率。
腹腔镜可用于诊断与治疗，尤其适用于不明原因下腹痛女性患者。实验室检查常可见白细胞升高（12,000 ～ 15,000/mcL [12.00～15.00 × 109/L]），但结果变异范围大；白细胞计数正常并不能除外阑尾炎。
治疗阑尾炎
手术切除阑尾
静脉予补液及抗生素
急性阑尾炎的治疗方法是开腹或腹腔镜阑尾切除术。由于治疗延迟会增加死亡率，因此 15% 的阑尾切除术阴性率被认为是可以接受的。
即使阑尾穿孔，外科医生仍能够将其切除。有时，阑尾很难定位。在这些情况下，它通常位于盲肠或右结肠的回肠和肠系膜后面。
阑尾切除禁忌症为炎症性肠病累及盲肠。但对于末端回肠炎，而盲肠正常时，也应该切除阑尾。
术前应静脉注射抗生素。宜使用三代头孢菌素。未穿孔阑尾炎无需抗生素治疗。如果阑尾穿孔，应继续使用抗生素4天（1)。若无法行手术治疗，可予抗生素治疗，虽无法治愈疾病，可显著提高生存率。
尽管一些阑尾炎非手术治疗的研究（即仅使用抗生素）显示，在初始住院期间阑尾炎的治愈率很高，但仍有相当数量的患者复发，需要在次年行阑尾切除术(2)。 因此，仍然建议进行阑尾切除术。
若术中发现巨大炎性包块累及阑尾、末端回肠及盲肠，则应切除整个包块，并行回肠结肠吻合术。疾病晚期若有结肠周围脓肿形成，可在超声引导下行经皮穿刺置管引流或开腹引流术，择期再行阑尾切除术。
治疗参考文献
1.Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al: Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection.N Engl J Med 372(21):1996–2005, 2015. doi: 10.1056/NEJMoa1411162
2.Poon SHT, Lee JWY, Ng KM, et al: The current management of acute uncomplicated appendicitis: Should there be a change in paradigm?A systematic review of the literatures and analysis of treatment performance.World J Emerg Surg 12:46, 2017.doi: 10.1186/s13017-017-0157-y
阑尾炎的预后
若未行手术治疗或予抗生素 ，急性阑尾炎的死亡率 > 50 %。
早期进行手术治疗，急性阑尾炎死亡率 < 1 %，术后恢复迅速且彻底。
并发症（脓肿或腹膜炎的破裂和发展）和/或高龄，预后更差。
关键点
若患者症状及体征典型，则应进行剖腹手术，而非继续完善影像学检查。
若患者临床表现不足以支持诊断，则应行CT检查，对于儿童行腹部超声检查。
术前给药第三代头孢菌素，若阑尾已穿孔，术后需续用。