头孢菌素类能很好地渗入大多数的体液和大部分组织外液，尤其当炎症存在时（炎症加强弥散）。然而，只有以下几种能够在脑脊液中达到治疗脑膜炎的有效浓度

头孢曲松

头孢噻肟

头孢他定

头孢吡肟

所有的头孢菌素类渗入细胞内液和玻璃体液的能力均较差。

大多数的头孢菌素类主要经尿液排泄，这些药在肾功能不全患者应用时需要酌情调整剂量。头孢哌酮和头孢曲松主要在胆汁排泄，因此在肾功能不全患者使用时不需调整剂量。