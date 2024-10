大便软化剂、纤维补充剂

保护性药膏、坐浴

硝酸甘油软膏、局部外用钙通道阻滞剂,或注射A型肉毒素

可通过保守的方法最大限度的减少创伤(如粪便软化剂、车前子、纤维素)通常可以有效治疗肛裂。

保护性氧化锌软膏和温和的栓剂(如甘油栓剂)、润滑直肠下端及软化大便,可帮助肛裂愈合。 每次大便后根据需要给予局部麻醉(如苯唑卡因或利多卡因)和温水(不是热水)坐浴10 ~ 15分钟可暂时缓解疼痛。

局部使用0.2%的硝酸甘油软膏、0.2%的硝苯地平软膏和2%的地尔硫卓凝胶,或向内括约肌注射A型肉毒杆菌毒素,可以放松肛门括约肌,降低肛门最大静止压力,使伤口愈合。

保守治疗无效时,需要手术(肛门内括约肌切开术)来干预肛门内括约肌环痉挛的周期。