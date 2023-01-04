肛裂是肛管黏膜的急性纵向撕裂或肛管鳞状上皮的慢性卵圆形溃疡。可导致剧烈疼痛，有时伴出血，尤其在排便时。诊断依靠视诊。治疗方法为局部清洁、粪便软化剂，有时可注射肉毒杆菌毒素和/或手术治疗。

（参见肛门直肠疾病评估。）

肛裂被认为是由坚硬或大块的粪便撕裂损伤所致，并继发感染。 创伤（如肛门性交）导致的肛裂少见。

裂口可引起内括约肌痉挛、血供减少，导致肛裂经久不愈。

肛裂的症状和体征 肛裂常发生在肛管后中线，但也可以发生在前中线。偏离中线的肛裂常有其他特殊的病因，特别是克罗恩病。肛裂下端可出现外部皮赘（前哨痔），上端则可出现一个扩大的（增厚的）肛乳头。 肛裂可导致疼痛和出血疼痛常在排便时或排便后发生，持续数小时，直至下次排便前消失。检查必须轻柔，需将肛门适当扩开以便视诊。 慢性肛裂须与肛癌、原发性梅毒病损、结核及克罗恩病导致的溃疡相鉴别。 肛裂 隐藏详情 BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY 婴儿可发生急性肛裂，但慢性肛裂罕见。

肛裂的诊断 临床评估 肛裂诊断依靠视诊。除非发现其他特殊病因或外观和/或部位异常，一般不需要进一步检查。

肛裂的治疗 大便软化剂、纤维补充剂

保护性药膏、坐浴

硝酸甘油软膏、局部外用钙通道阻滞剂，或注射A型肉毒素 (参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2016 clinical practice guideline for the management of anal fissures.) 可通过保守的方法最大限度的减少创伤（如粪便软化剂、车前子、纤维素）通常可以有效治疗肛裂。 保护性氧化锌软膏和温和的栓剂（如甘油栓剂）、润滑直肠下端及软化大便，可帮助肛裂愈合。 每次大便后根据需要给予局部麻醉（如苯唑卡因或利多卡因）和温水（不是热水）坐浴10 ～ 15分钟可暂时缓解疼痛。 局部使用0.2%的硝酸甘油软膏、0.2%的硝苯地平软膏和2%的地尔硫卓凝胶，或向内括约肌注射A型肉毒杆菌毒素，可以放松肛门括约肌，降低肛门最大静止压力，使伤口愈合。 保守治疗无效时，需要手术（肛门内括约肌切开术）来干预肛门内括约肌环痉挛的周期。