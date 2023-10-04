美国每年新发肛门癌约9760例，死亡1870例(1)。主要症状为大便带血。诊断依赖内镜检查。治疗选择包括手术切除，化疗以及放疗。
鳞状细胞癌（非角化鳞状细胞癌或基底样细胞癌）是肛门直肠癌的最常见原因。基底细胞癌、Bowen病 （表皮内鳞状细胞癌）、乳房外Paget病、泄殖腔癌和恶性黑色素瘤较少见。其他肿瘤包括淋巴瘤和各种肉瘤。肿瘤常沿直肠淋巴结转移至腹股沟淋巴结。
肛门癌的危险因素包括：
慢性瘘
受到辐射的肛门皮肤
性病性淋巴肉芽肿感染
尖锐湿疣感染
吸烟
有肛交史的人群发病风险上升。 HPV感染患者可能表现为轻度异常或外观正常的肛门上皮异型增生（肛门上皮内瘤变 - 组织学分级I，II或III）。这些变化在 HIV 感染患者中更为常见（参见 肛门和外阴鳞状细胞癌）。分级高的肿瘤可发展为侵袭性癌。由于早期诊断和早期切除是否能改善长期预后尚不明确，因此目前尚无明确的筛查建议。
参考文献
1.Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A: Cancer statistics, 2023.CA Cancer J Clin 73(1):17–48, 2023. doi: 10.3322/caac.21763
肛门癌的症状和体征
便血是肛门癌最常见的首发症状。有些患者表现为疼痛，里急后重，或排便不尽。直肠指诊可触及硬块。
肛门癌的诊断
乙状结肠镜或结肠镜检查
活检
可进行软式乙状结肠镜检查或硬性肛门镜或乙状结肠镜检查。需要皮肤科医生或外科医生在鳞柱交界（Z线）附近的病变处进行皮肤活检。当出现直肠出血时，即使患者已存在明显痔疮或已确诊憩室，仍需排除癌症可能。
一旦诊断出肛门癌，通过胸部、腹部和骨盆 CT 进行分期；核磁共振成像；或需要进行正电子发射断层扫描 (PET) 来排除转移性疾病。
肛门癌的治疗
联合化疗和放射治疗（化放疗）
有时需要手术切除来治疗难治性疾病或复发
放化疗是大多数病例的初始治疗方法，用于肛门鳞状细胞癌和泄殖腔肿瘤的治愈率很高。
放化疗结束后，肿瘤消退可持续长达 6 个月（1）。在考虑手术之前，先观察这段时间内的完全反应是可以接受的。
如果放化疗不能达到肿瘤的完全缓解，或治疗后复发，应采用腹会阴联合切除术。
治疗参考文献
1.James RD, Glynne-Jones R, Meadows HM, et al: Mitomycin or cisplatin chemoradiation with or without maintenance chemotherapy for treatment of squamous-cell carcinoma of the anus (ACT II): A randomised, phase 3, open-label, 2 × 2 factorial trial. Lancet Oncol 14(6):516–524, 2013.doi: 10.1016/S1470-2045(13)70086-X