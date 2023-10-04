美国每年新发肛门癌约9760例，死亡1870例(1)。主要症状为大便带血。诊断依赖内镜检查。治疗选择包括手术切除，化疗以及放疗。

鳞状细胞癌（非角化鳞状细胞癌或基底样细胞癌）是肛门直肠癌的最常见原因。基底细胞癌、Bowen病 （表皮内鳞状细胞癌）、乳房外Paget病、泄殖腔癌和恶性黑色素瘤较少见。其他肿瘤包括淋巴瘤和各种肉瘤。肿瘤常沿直肠淋巴结转移至腹股沟淋巴结。

肛门癌的危险因素包括：

人乳头瘤病毒（HPV）感染

慢性瘘

受到辐射的肛门皮肤

白斑

性病性淋巴肉芽肿感染

尖锐湿疣感染

吸烟

有肛交史的人群发病风险上升。 HPV感染患者可能表现为轻度异常或外观正常的肛门上皮异型增生（肛门上皮内瘤变 - 组织学分级I，II或III）。这些变化在 HIV 感染患者中更为常见（参见 肛门和外阴鳞状细胞癌）。分级高的肿瘤可发展为侵袭性癌。由于早期诊断和早期切除是否能改善长期预后尚不明确，因此目前尚无明确的筛查建议。

参考文献 1.Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A: Cancer statistics, 2023.CA Cancer J Clin 73(1):17–48, 2023. doi: 10.3322/caac.21763

肛门癌的症状和体征 便血是肛门癌最常见的首发症状。有些患者表现为疼痛，里急后重，或排便不尽。直肠指诊可触及硬块。 肛门癌 隐藏详情 这张照片显示了一个起源于肛门的恶性肿瘤。 DR LARPENT/G.R.E.H.G.E.P./SCIENCE PHOTO LIBRARY

肛门癌的诊断 乙状结肠镜或结肠镜检查

活检 可进行软式乙状结肠镜检查或硬性肛门镜或乙状结肠镜检查。需要皮肤科医生或外科医生在鳞柱交界（Z线）附近的病变处进行皮肤活检。当出现直肠出血时，即使患者已存在明显痔疮或已确诊憩室，仍需排除癌症可能。 一旦诊断出肛门癌，通过胸部、腹部和骨盆 CT 进行分期；核磁共振成像；或需要进行正电子发射断层扫描 (PET) 来排除转移性疾病。