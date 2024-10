各种外科干预措施

若由克罗恩病所致,需药物治疗。

(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2016 clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula.)

过去,唯一有效的治疗方法是瘘管切开术或瘘管切除术,在这种手术中,主要的开口和整个管道被揭开,并被转换成一个 "沟渠"。可能需要对括约肌进行部分分割。如果相当一部分括约肌环被分离,可能致一定程度失禁。

目前,替代治疗包括推进皮瓣,生物塞和纤维蛋白胶滴入瘘管。最近,括约肌间瘘管道结扎术(LIFT)是一种更有可能保留尿道的替代方法,即在括约肌之间分割瘘管道。

如有腹泻或者克罗恩病,因伤口愈合延迟和可能出现大便失禁,因此不宜进行瘘管切开术。

对于克罗恩病患者可给予甲硝唑或其他合适的抗生素,以及支持治疗 (参见克罗恩病的治疗)。克罗恩病瘘管,予英夫利昔单抗治疗,可有效使瘘管愈合。