肛门直肠瘘为管状瘘道，一端开口于肛管，另—端通常开口于肛周皮肤。症状为流液和偶发疼痛。 诊断是通过检查，有时是肛门镜检查、乙状结肠镜检查或结肠镜检查。 常需要手术治疗。
（参见肛门直肠疾病评估）
瘘管常自然发生，或继发于肛周脓肿引流。大多数瘘管源于肛门直肠隐窝。其他病因包括：
婴儿肛瘘是先天性的，男孩更多见。
直肠阴道瘘 可继发于克罗恩病、产科损伤、放射治疗或肿瘤。
肛门直肠瘘的症状和体征
常有反复发作肛肠脓肿病史，随后出现间歇性或持久性流脓。常有脓性分泌物或血性分泌物，或两者均有。若有感染，可有疼痛。
视诊时可见—个或多个继发的开口。常常可以触摸到一个绳索状的束带。插入管道的探针可以确定深度和方向，还可以确定主要开口。
肛门直肠瘘的诊断
肛门直肠瘘的治疗
各种外科干预措施
若由克罗恩病所致，需药物治疗。
(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2016 clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula.)
过去，唯一有效的治疗方法是瘘管切开术或瘘管切除术，在这种手术中，主要的开口和整个管道被揭开，并被转换成一个 "沟渠"。可能需要对括约肌进行部分分割。如果相当一部分括约肌环被分离，可能致一定程度失禁。
目前，替代治疗包括推进皮瓣，生物塞和纤维蛋白胶滴入瘘管。最近，括约肌间瘘管道结扎术（LIFT）是一种更有可能保留尿道的替代方法，即在括约肌之间分割瘘管道。
如有腹泻或者克罗恩病，因伤口愈合延迟和可能出现大便失禁，因此不宜进行瘘管切开术。
对于克罗恩病患者可给予甲硝唑或其他合适的抗生素，以及支持治疗 (参见克罗恩病的治疗)。克罗恩病瘘管，予英夫利昔单抗治疗，可有效使瘘管愈合。
更多信息
以下是可能有用的英文资源。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula (2016)