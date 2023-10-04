食管腺癌通常发生在食管下段。

其发病率正在增加；在美国，它约占食管癌的 80%（2）。白人的发病率是黑人的 4 倍（3）。饮酒并非食管腺癌的危险因素，但是吸烟是食管腺癌的危险因素。

食管下段的腺癌与侵犯食管下段的贲门腺癌很难鉴别。

食管腺癌 隐藏详情 该图像显示了位于食道远端的溃疡性狭窄肿瘤，高度提示由化生的柱状上皮改变（Barrett食管）引起的腺癌。 Image provided by David M.Martin, MD.

大多数食管腺癌来源于 Barrett食管, 而Barrett食管主要由慢性胃食管反流病和反流性食管炎引起。Barrett食管是指食管下段正常的鳞状上皮细胞被化生的柱状上皮细胞取代，通常表现为肠上皮样改变，可见刷状缘及杯状细胞。这种改变通常发生在急性食管炎的愈合阶段，由持续的胃酸返流造成。肥胖与食道腺癌的风险增加有关，可能是因为肥胖是导致反流的一个因素。