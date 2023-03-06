非糜烂性胃炎指主要由于幽门螺旋杆菌感染导致的各种组织学异常。多数患者无症状。通过内镜检查诊断。治疗方法是根除幽门螺旋杆菌，有时还要进行抑酸治疗。
病理学非糜烂性胃炎
浅表性胃炎
常见的浸润细胞为混有中性粒细胞的淋巴细胞和浆细胞。炎症表浅，并可能累及胃窦、胃体，或两者兼有。它通常不伴有萎缩或化生。
患病率随年龄增长而增加。
深层性胃炎
深层性胃炎多有症状（如不典型消化不良）。
单核细胞和中性粒细胞浸润浸润整个黏膜层至肌层，虽然理论上可以达到，但很少有渗出液或隐窝脓肿。病灶呈片状分布。
可有浅表性胃炎、腺体萎缩或化生同时存在。
胃萎缩
胃炎可引起胃腺体萎缩，尤其是长期的胃窦炎（有时称为B型）。部分萎缩性胃炎患者有壁细胞自身抗体，通常与胃体胃炎（A型胃炎）和恶性贫血有关。
胃萎缩可无特殊症状。内镜下黏膜可正常，除非萎缩达到相当程度（当可见到黏膜下血管时）。当完全萎缩时，胃酸和胃蛋白酶分泌减少，内因子也可能丢失，导致维生素B12吸收障碍。
化生
非糜烂性胃炎常存在两种类型的化生：
黏液腺
肠道
黏液腺化生（假幽门腺化生）发生于严重萎缩的胃腺，特别是在胃小弯侧，逐渐被黏膜腺（胃窦黏膜）所替代。胃溃疡多发生于胃窦和胃体黏膜交界处，但它究竟是胃窦化生的原因还是结果尚不清楚。
肠化生 常由胃窦部开始，可扩展至胃体部。肠化生常由胃窦部开始，可扩展至胃体部。
肠化生组织学上分为为完全（最常见）或不完全化生。在完全化生中，胃黏膜在组织学和功能上完全被小肠黏膜所替代，可吸收营养和分泌肽类。不完全肠化生时，胃上皮细胞组织学与大肠相似，多表现为发育不良。肠化生可引起胃癌。
非糜烂性胃炎的症状和体征
绝大多数幽门螺旋杆菌相关性胃炎是无症状的，虽然部分有轻微消化不良 或其他不典型的症状。
非糜烂性胃炎的诊断
内镜检查
通常因其他原因行内镜检查时发现胃黏膜异常。不提倡检查无症状的患者。如果确认存在胃炎，检查有无 幽门螺杆菌感染 是适当的做法。
非糜烂性胃炎的治疗
根除 幽门螺旋杆菌H. pylori
有时加用酸抑制剂
慢性非糜烂性胃炎的治疗为 根除幽门螺杆菌。因为幽门螺旋杆菌幽门螺旋杆菌相关性浅表性胃炎的患病率很高，且发生严重临床后果（如消化性溃疡）的可能性又很低，故无症状患者是否需要治疗尚有争议。由于幽门螺旋杆菌已被列为1类致癌原（1），根除Hp治疗可降低发生癌症的危险。
对幽门螺旋杆菌阴性患者，治疗应直接选用抑酸剂（如H2拮抗剂、质子泵抑制剂）或抗酸药。
治疗参考文献
1.American Cancer Society: Known and probable human carcinogens.2022.访问时间：1/20/22。