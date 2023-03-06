胃炎可引起胃腺体萎缩，尤其是长期的胃窦炎（有时称为B型）。部分萎缩性胃炎患者有壁细胞自身抗体，通常与胃体胃炎（A型胃炎）和恶性贫血有关。

胃萎缩可无特殊症状。内镜下黏膜可正常，除非萎缩达到相当程度（当可见到黏膜下血管时）。当完全萎缩时，胃酸和胃蛋白酶分泌减少，内因子也可能丢失，导致维生素B12吸收障碍。