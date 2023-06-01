口服或静脉输液

有时使用止泻药和/或止吐药

包括补液和电解质补液在内的支持性护理是治疗的主要内容，也是大多数成年人所需要的。口服葡萄糖电解质溶液、肉汤或肉汤可预防脱水或治疗轻度脱水。儿童可能会更快脱水，应给予适当的补液溶液（有几种可在市场上买到——见 口服补液）。 如果呕吐使口服补液困难，可给予止吐药（如昂丹司琼）。

当出现严重脱水、休克或精神状态改变、肠梗阻以及口服补液治疗失败时，应给予等渗静脉输液，如乳酸林格氏液和生理盐水（另见美国传染病学会 [IDSA] 2017年感染性腹泻诊断与管理临床实践指南）。在严重脱水时，应继续静脉补液，直至脉搏、灌注和精神状态恢复正常。

止泻药 不应给 18 岁以下患有急性腹泻的儿童服用（参见 IDSA guidelines）。对于水样腹泻（如血红素阴性粪便所示）的成年患者，可以考虑使用止泻药，尤其是在暴发期间，这表明可能是病毒引起的。 然而，止泻药可能会导致患者病情恶化 Clostridioides difficile 或者 E. coli O157:H7 感染，因此不应给予任何腹泻原因尚未确定且可能怀疑这些疾病的患者（即，根据最近使用抗生素、血性腹泻、血红素阳性粪便或腹泻）发烧）。