在全球范围内，轮状病毒 为年幼儿中散发、严重、脱水性腹泻中最常见病因（发病高峰年龄为3～15月龄）。诊断基于临床怀疑，但可以进行聚合酶链反应检测，作为针对多种急性胃肠炎病因的多重检测组的一部分。 口服液体支持治疗，但偶尔需要静脉输液。
自 常规轮状病毒免疫引入美国以来，轮状病毒在美国的发病率已下降约80％。轮状病毒有很高的传染性；多数经粪-口途径传染。成人可以在与感染婴儿密切接触后被感染。
在气候温和地区，大多数感染发生于冬季和春季。在轮状病毒疫苗问世之前，美国西南部将在12月开始出现轮状病毒疾病浪潮，并于4月或5月在东北部结束。现在，这种疾病的发生越来越难以预测，并且全年都可能发生（1)。
潜伏期为1～3天。
（参见 肠胃炎概述.)
参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Rotavirus in the U.S. Accessed April 27, 2023.
轮状病毒胃肠炎的症状和体征
婴幼儿和儿童的轮状病毒胃肠炎可持续5～7天。
90%患者出现呕吐，30%患者的体温> 39°C（ > -102.2°F）。
腹泻是水样和非血性的。
在成人中，轮状病毒胃肠炎的症状通常较轻。在儿童中，腹泻更可能导致严重 脱水 甚至死亡。
轮状病毒胃肠炎的诊断
基于免疫的检测
聚合酶链反应（PCR）检测
除了诊断爆发外，通常不进行诊断测试；诊断检测涉及检测识别粪便中的轮状病毒。 酶联免疫吸附试验(ELISA)
核酸检测 (PCR) 非常敏感，通常以多重 PCR 面板进行，包括多种胃肠炎病因。
轮状病毒胃肠炎的治疗
口服或静脉输液
有时使用止泻药和/或止吐药
包括补液和电解质补液在内的支持性护理是治疗的主要内容，也是大多数成年人所需要的。口服葡萄糖电解质溶液、肉汤或肉汤可预防脱水或治疗轻度脱水。儿童可能会更快脱水，应给予适当的补液溶液（有几种可在市场上买到——见 口服补液）。 如果呕吐使口服补液困难，可给予止吐药（如昂丹司琼）。
当出现严重脱水、休克或精神状态改变、肠梗阻以及口服补液治疗失败时，应给予等渗静脉输液，如乳酸林格氏液和生理盐水（另见美国传染病学会 [IDSA] 2017年感染性腹泻诊断与管理临床实践指南）。在严重脱水时，应继续静脉补液，直至脉搏、灌注和精神状态恢复正常。
止泻药 不应给 18 岁以下患有急性腹泻的儿童服用（参见 IDSA guidelines）。对于水样腹泻（如血红素阴性粪便所示）的成年患者，可以考虑使用止泻药，尤其是在暴发期间，这表明可能是病毒引起的。 然而，止泻药可能会导致患者病情恶化 Clostridioides difficile 或者 E. coli O157:H7 感染，因此不应给予任何腹泻原因尚未确定且可能怀疑这些疾病的患者（即，根据最近使用抗生素、血性腹泻、血红素阳性粪便或腹泻）发烧）。
预防轮状病毒肠胃炎
两种口服轮状病毒 减毒活疫苗能安全有效地预防绝大多数病毒株所致感染。目前，该疫苗已纳入 婴儿预防接种推荐项目。
关键点
在广泛使用轮状病毒疫苗的国家，轮状病毒肠胃炎已显著减少，但它仍然是全球儿童严重且可能致命的腹泻病的重要原因。
临床病程可能持续 5 至 7 天。
口服补液通常就足够了，但可能需要止吐药，有时还需要静脉输液。
止泻药对水样腹泻的成人是安全的，但应避免用于 18 岁以下的儿童和任何近期使用抗生素、血性腹泻、血红素阳性粪便或发烧腹泻的患者。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Infectious Diseases Society of America: Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea (2017)