内镜

评估凝血功能

(参见 the American Society for Gastrointestinal Endoscopy's 2014 guidelines on the role of endoscopy in the management of variceal hemorrhage.)

食管和胃静脉曲张均需行胃镜诊断,同时了解曲张静脉破裂出血风险(如,血液附着处)。 内镜对排除急性出血的其他病因(如消化性溃疡)具有关键作用,即使是对于那些已知有静脉曲张的患者;大概1/3的已知有静脉曲张患者,上消化道出血不是因为曲张静脉破裂。

食管静脉曲张出血 隐藏详情 静脉曲张破裂出血(箭头)。 Image provided by David M.Martin, MD.

因为曲张静脉出血与严重肝病密切相关,故评价患者凝血功能非常重要。实验室检查包括血小板全血细胞计数(CBC),凝血酶原时间(PT),部分凝血活酶时间(PTT)和肝功能检查。出血患者应具有多个(通常≥ 6)单位的浓缩红细胞的类型和交叉配型。