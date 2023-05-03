气道管理和液体复苏，若有必要可输血。

内镜套扎（注射硬化剂是第二选择）

静注奥曲肽

有时用抗生素

可选择经颈静脉肝内门体分流术（TIPS）

气道管理和液体复苏, 包括必要情况下的输血，以纠正低血容量及失血性休克。凝血功能异常的患者（如国际标准化比值[INR]显著升高）可以用1～2单位的新鲜冰冻血浆治疗，但应慎重，因为给非低血容量患者补充大量液体，实际可能促进静脉曲张破裂出血，提高死亡率(1)。

已知的肝硬化消化道出血的患者有细菌感染的风险，应接受诺氟沙星或头孢曲松钠的抗生素预防。

如果服用非选择性 β 受体阻滞剂（如普萘洛尔）的患者出现活动性出血和低血压，则应停用 β 受体阻滞剂。

因静脉曲张均为内镜诊断，治疗主要为内镜下治疗。与内镜下注射硬化剂相比，更推荐内镜下套扎。同时，应静脉用奥曲肽（一种合成的生长抑素拟似物，也可用生长抑素） (2)。 奥曲肽能抑制内脏血管舒张因子（如胰高糖素和血管活性肠肽）的释放，从而增加内脏血管阻力。常用剂量是50 mcg快速静脉推注，然后以50 mcg/h速度静脉维持。与以往使用的药物，如血管升压素和特立升压素相比，奥曲肽的副作用更少，故临床使用最多。

如果以上方法处理后还持续出血或再出血，则需紧急在门脉系统和腔静脉系统之间建立“短路”通道，从而降低门静脉压力，减少出血。经颈静脉肝内门体分流术（TIPS）为紧急情况下选择方案。此为X线辅助下有创操作：导丝由下腔静脉穿过肝实质，进入门静脉循环系统。用可扩张的球囊导管扩大此通道，并植入金属支架，从而在门静脉和肝静脉体系之间建立通路。支架的型号很关键。如果支架太大，那么会有过多的门静脉血流入体循环，此时容易发生肝性脑病。如果支架太小，很容易堵塞。外科门-腔静脉分流，例如脾-肾分流，作用原理相似，但更具创伤性且死亡率更高。

三腔二囊管或其变形体进行机械性压迫止血死亡率相当高，不应作为主要处理方法。但是这种管子在TIPS或外科减压手术前填塞，可以起到维持生命的作用。此管为可弯曲鼻胃管，附有一个胃气囊与一个食管气囊。插入后，向胃囊内注入一定量空气使其扩张，再向外拉，使扩张的胃囊压迫于胃食管交界处。这个气囊通常足以止血，如果未能止血，则需充气食管囊至压力为25 mmHg。这种操作使患者十分难受，也可能造成食管穿孔和吸入性肺炎；所以常推荐在气管内插管和静脉麻醉下操作。

最近，可膨胀金属食管支架已成功用于填塞止血。

肝移植也能降低门脉压力，但只对那些已经排在移植等待名单上的患者才有意义。

降低门脉压力的长期药物治疗（beta-阻滞剂和硝酸盐类）见另述。门体脑病亦需治疗。

脾切除术可治疗胃静脉血栓导致的胃底静脉曲张出血（有时是胰腺炎的后遗症）。